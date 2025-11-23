RevNews

Vòng bán kết cuộc thi thiết kế điện tử Việt Nam 2025 chính thức khởi tranh

Hoàng Anh

Hoàng Anh

12:14 | 23/11/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Sáng nay 23/11/2025, vòng bán kết Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025 (VEDC 2025) với chủ đề “Hệ thống nhúng và Công nghệ IoT” đã diễn ra sôi nổi đồng loạt tại ba miền Bắc - Trung - Nam.
Cuộc thi thiết kế điện tử Việt Nam 2025 hiện thực hóa chiến lược nhân lực bán dẫn Cuộc thi thiết kế điện tử Việt Nam 2025 hiện thực hóa chiến lược nhân lực bán dẫn

Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam khởi động Cuộc thi thiết kế điện tử Việt Nam 2025 với chủ đề hệ thống nhúng ...
Cuộc thi Cuộc thi 'Thiết kế điện tử Việt Nam 2025': Y tế dẫn đầu với 29 đội dự thi, vượt trội so với các lĩnh vực khác

Lĩnh vực y tế thu hút 29 đội tham gia và đề xuất ý tưởng, dẫn đầu 8 lĩnh vực ứng dụng công nghệ AIoT ...
PTIT dẫn đầu với 4 đội vào bán kết Cuộc thi Thiết kế điện tử Việt Nam 2025 PTIT dẫn đầu với 4 đội vào bán kết Cuộc thi Thiết kế điện tử Việt Nam 2025

Ban tổ chức Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025 vừa công bố 30 đội xuất sắc vượt qua vòng sơ khảo, trong ...
PGS.TS Nguyễn Cảnh Minh - Trưởng Ban Tổ chức
PGS.TS Nguyễn Cảnh Minh - Trưởng Ban Tổ chức phát biểu tại khai mạc. Nguồn: Hoàng Trà

Phát biểu khai mạc cuộc thi tại Học viện Công nghệ Bưu Chính Viễn Thông (PTIT) Hà Nội, PGS.TS Nguyễn Cảnh Minh (Trưởng Ban Tổ chức) nhấn mạnh: “Cuộc thi diễn ra trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra mạnh mẽ, các công nghệ về hệ thống nhúng, IoT và AI đang giữ vai trò then chốt trong chuyển đổi số, tự động hóa và phát triển các ngành công nghiệp thông minh. Đây cũng là lĩnh vực mang đến nhiều cơ hội mới cho sinh viên và đội ngũ kỹ sư trẻ của Việt Nam”.

Vòng bán kết cuộc thi thiết kế điện tử Việt Nam 2025 chính thức khởi tranh
Hình ảnh Ban Tổ chức cùng các đội thi tham dự.

Vòng bán kết Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025 đã diễn ra đồng loạt tại ba miền Bắc – Trung – Nam với 27 đội xuất sắc nhất tham dự được chọn từ hơn 140 đội dự thi đến từ các trường đại học, học viện, cao đẳng trên toàn quốc.

Trong đó, khu vực miền Bắc có 10 đội thi đấu tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) Hà Nội. Miền Trung cũng có 08 đội tham gia tranh tài tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đà Nẵng. 9 đội còn lại thuộc khu vực miền Nam thi đấu tại cơ sở của PTIT ở Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là ba địa điểm có cơ sở vật chất hiện đại, đảm bảo điều kiện tốt nhất cho các đội tranh tài trình diễn sản phẩm và thuyết trình ý tưởng trước hội đồng giám khảo.

Các đội lần lượt trình bày sản phẩm thực tế, thuyết minh thiết kế phần cứng, phần mềm, demo hoạt động và bảo vệ ý tưởng trước Hội đồng Giám khảo gồm các chuyên gia đầu ngành, giảng viên và đại diện doanh nghiệp uy tín trong lĩnh vực điện tử IoT và AIoT.

Cuộc thi do Hội Vô tuyến – Điện tử Việt Nam (REV) chủ trì, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đăng cai, dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC). Mục tiêu của cuộc thi “Thiết kế điện tử Việt Nam” của Hội Vô tuyến ĐTVN là trở thành sự kiện thường niên có tầm ảnh hưởng lớn trong cộng đồng đào tạo kỹ thuật công nghệ tại Việt Nam.

Với tinh thần “Biến ý tưởng thành hiện thực”, 27 đội thi sẽ mang đến những sản phẩm điện tử IoT, AIoT đột phá, giải quyết nhiều vấn đề thực tiễn từ nông nghiệp thông minh, môi trường, y tế đến đô thị thông minh. Đây chính là những hạt giống công nghệ đầy triển vọng, sẵn sàng được ươm mầm trong hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của đất nước. Cuộc thi là hoạt động trọng điểm thực hiện Nghị quyết 57, góp phần xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực điện tử và viễn thông.

Đến với vòng Bán kết, sinh viên Vũ Thị Ngọc Linh của đội thi IonX với dự án "Cảm biến đo độ mặn trên công nghệ IoT tự thu thập năng lượng", chia sẻ: "Chúng em rất hào hứng khi đã tiến tới vòng Bán kết. Dự án của nhóm em có điểm đặc sắc là hệ thống pin tự cung tự cấp từ nước biển, tối ưu đo độ mặn, từ đó có thể vừa cung cấp năng lượng vừa có thể cảnh báo cho bà con về các cùng ngập mặn".

Hành trình VEDC 2025 sẽ tiếp tục diễn ra sau khi có kết quả cuộc thi ngày hôm nay khi 10 đội xuất sắc nhất sẽ giành quyền tham dự tại Hà Nội vào tháng 12 tới đây để tranh tài ở vòng chung kết, hứa hẹn mang lại nhiều bất ngờ và những sản phẩm công nghệ ấn tượng hơn.

Cuộc thi thiết kế điện tử 2025 Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Phó giáo sư.TS Nguyễn Cảnh Minh Bộ Khoa học và Công nghệ Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC)

Bài liên quan

Năm 2026 dành ngân sách bao nhiêu cho khoa học và công nghệ?

Năm 2026 dành ngân sách bao nhiêu cho khoa học và công nghệ?

PTIT vô địch cuộc thi Sinh viên An ninh mạng 2025

PTIT vô địch cuộc thi Sinh viên An ninh mạng 2025

Luật Trí tuệ nhân tạo: Hướng tới cân bằng giữa kiểm soát rủi ro và khuyến khích sáng tạo

Luật Trí tuệ nhân tạo: Hướng tới cân bằng giữa kiểm soát rủi ro và khuyến khích sáng tạo

Có thể bạn quan tâm

Trí thức khoa học góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Trí thức khoa học góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

RevNews
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam tổ chức hội thảo góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, đội ngũ trí thức nhấn mạnh cần biến khoa học công nghệ thành động lực chính phát triển đất nước.
Ba nghiên cứu về ăng-ten thông minh, cảm biến phổ và mạng lượng tử được vinh danh tại ATC 2025

Ba nghiên cứu về ăng-ten thông minh, cảm biến phổ và mạng lượng tử được vinh danh tại ATC 2025

RevNews
Hội nghị quốc tế về các Công nghệ tiên tiến trong Truyền thông 2025 (ATC 2025) vinh danh 3 nhóm tác giả có công trình nghiên cứu nổi bật từ 117 bài báo được chấp nhận, đồng thời ghi nhận 3 phản biện có đóng góp chuyên môn cao trong quá trình thẩm định.
Trường Đại học Quy Nhơn đăng cai Hội nghị quốc tế ATC 2026

Trường Đại học Quy Nhơn đăng cai Hội nghị quốc tế ATC 2026

RevNews
Trường Đại học Quy Nhơn chính thức nhận cờ đăng cai tổ chức Hội nghị quốc tế về các công nghệ tiên tiến trong truyền thông 2026 - ATC 2026, khẳng định vị thế trung tâm nghiên cứu công nghệ hàng đầu khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam ký kết hợp tác với Hiệp hội ECTI Thái Lan

Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam ký kết hợp tác với Hiệp hội ECTI Thái Lan

RevNews
Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam (REV) vừa ký thỏa thuận hợp tác với Hiệp hội Kỹ thuật Điện - Điện tử, Máy tính, Viễn thông và Công nghệ Thông tin (ECTI) Thái Lan, mở ra cơ hội trao đổi học thuật và phát triển công nghệ giữa hai nước trong lĩnh vực điện tử viễn thông.
ATC 2025: Công nghệ tiên tiến cho hệ thống không dây 5GA/6G tạo nền tảng kết nối số thế hệ tiếp theo

ATC 2025: Công nghệ tiên tiến cho hệ thống không dây 5GA/6G tạo nền tảng kết nối số thế hệ tiếp theo

RevNews
Công nghệ truyền thông không dây 5G-Advanced và 6G đang định hình lại nền tảng kết nối toàn cầu với những khả năng vượt trội chưa từng có. Tại Hội nghị quốc tế ATC 2025 diễn ra từ 16-18/10 tại khách sạn Sheraton Hanoi West, Hà Nội, cộng đồng khoa học quốc tế tập trung thảo luận về những đột phá công nghệ này.
Xem thêm

Đọc nhiều

Vụ rò rỉ clip nhạy cảm tại Hải Hậu: Camera bị hack hay người có quyền truy cập phát tán?

Vụ rò rỉ clip nhạy cảm tại Hải Hậu: Camera bị hack hay người có quyền truy cập phát tán?

Lee Sang-hyeok (Faker): Từ cậu bé mất mẹ đến Quỷ Vương sáu lần vô địch thế giới

Lee Sang-hyeok (Faker): Từ cậu bé mất mẹ đến Quỷ Vương sáu lần vô địch thế giới

Khai mạc Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025 tại Hà Nội

Khai mạc Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025 tại Hà Nội

Google Apps Summit 2025 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam

Google Apps Summit 2025 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam

OPPO Find X9 Series tăng trưởng gấp 5 lần so với Find X8 Series

OPPO Find X9 Series tăng trưởng gấp 5 lần so với Find X8 Series

Editor'sChoice

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Nội

26°C

Cảm giác: 26°C
bầu trời quang đãng
Thứ hai, 24/11/2025 00:00
20°C
Thứ hai, 24/11/2025 03:00
24°C
Thứ hai, 24/11/2025 06:00
26°C
Thứ hai, 24/11/2025 09:00
26°C
Thứ hai, 24/11/2025 12:00
22°C
Thứ hai, 24/11/2025 15:00
20°C
Thứ hai, 24/11/2025 18:00
19°C
Thứ hai, 24/11/2025 21:00
18°C
Thứ ba, 25/11/2025 00:00
17°C
Thứ ba, 25/11/2025 03:00
22°C
Thứ ba, 25/11/2025 06:00
24°C
Thứ ba, 25/11/2025 09:00
24°C
Thứ ba, 25/11/2025 12:00
21°C
Thứ ba, 25/11/2025 15:00
19°C
Thứ ba, 25/11/2025 18:00
17°C
Thứ ba, 25/11/2025 21:00
16°C
Thứ tư, 26/11/2025 00:00
16°C
Thứ tư, 26/11/2025 03:00
21°C
Thứ tư, 26/11/2025 06:00
24°C
Thứ tư, 26/11/2025 09:00
24°C
Thứ tư, 26/11/2025 12:00
22°C
Thứ tư, 26/11/2025 15:00
19°C
Thứ tư, 26/11/2025 18:00
18°C
Thứ tư, 26/11/2025 21:00
17°C
Thứ năm, 27/11/2025 00:00
17°C
Thứ năm, 27/11/2025 03:00
23°C
Thứ năm, 27/11/2025 06:00
24°C
Thứ năm, 27/11/2025 09:00
23°C
Thứ năm, 27/11/2025 12:00
18°C
Thứ năm, 27/11/2025 15:00
17°C
Thứ năm, 27/11/2025 18:00
15°C
Thứ năm, 27/11/2025 21:00
14°C
Thứ sáu, 28/11/2025 00:00
14°C
Thứ sáu, 28/11/2025 03:00
20°C
Thứ sáu, 28/11/2025 06:00
23°C
TP Hồ Chí Minh

31°C

Cảm giác: 38°C
mây cụm
Thứ hai, 24/11/2025 00:00
27°C
Thứ hai, 24/11/2025 03:00
29°C
Thứ hai, 24/11/2025 06:00
32°C
Thứ hai, 24/11/2025 09:00
31°C
Thứ hai, 24/11/2025 12:00
26°C
Thứ hai, 24/11/2025 15:00
25°C
Thứ hai, 24/11/2025 18:00
24°C
Thứ hai, 24/11/2025 21:00
24°C
Thứ ba, 25/11/2025 00:00
24°C
Thứ ba, 25/11/2025 03:00
29°C
Thứ ba, 25/11/2025 06:00
32°C
Thứ ba, 25/11/2025 09:00
28°C
Thứ ba, 25/11/2025 12:00
26°C
Thứ ba, 25/11/2025 15:00
24°C
Thứ ba, 25/11/2025 18:00
22°C
Thứ ba, 25/11/2025 21:00
22°C
Thứ tư, 26/11/2025 00:00
22°C
Thứ tư, 26/11/2025 03:00
27°C
Thứ tư, 26/11/2025 06:00
30°C
Thứ tư, 26/11/2025 09:00
29°C
Thứ tư, 26/11/2025 12:00
26°C
Thứ tư, 26/11/2025 15:00
24°C
Thứ tư, 26/11/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 26/11/2025 21:00
23°C
Thứ năm, 27/11/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 27/11/2025 03:00
28°C
Thứ năm, 27/11/2025 06:00
30°C
Thứ năm, 27/11/2025 09:00
29°C
Thứ năm, 27/11/2025 12:00
25°C
Thứ năm, 27/11/2025 15:00
23°C
Thứ năm, 27/11/2025 18:00
21°C
Thứ năm, 27/11/2025 21:00
20°C
Thứ sáu, 28/11/2025 00:00
19°C
Thứ sáu, 28/11/2025 03:00
24°C
Thứ sáu, 28/11/2025 06:00
27°C
Đà Nẵng

22°C

Cảm giác: 23°C
mây cụm
Thứ hai, 24/11/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 24/11/2025 03:00
25°C
Thứ hai, 24/11/2025 06:00
25°C
Thứ hai, 24/11/2025 09:00
25°C
Thứ hai, 24/11/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 24/11/2025 15:00
25°C
Thứ hai, 24/11/2025 18:00
25°C
Thứ hai, 24/11/2025 21:00
24°C
Thứ ba, 25/11/2025 00:00
24°C
Thứ ba, 25/11/2025 03:00
25°C
Thứ ba, 25/11/2025 06:00
25°C
Thứ ba, 25/11/2025 09:00
24°C
Thứ ba, 25/11/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 25/11/2025 15:00
23°C
Thứ ba, 25/11/2025 18:00
23°C
Thứ ba, 25/11/2025 21:00
23°C
Thứ tư, 26/11/2025 00:00
23°C
Thứ tư, 26/11/2025 03:00
24°C
Thứ tư, 26/11/2025 06:00
24°C
Thứ tư, 26/11/2025 09:00
23°C
Thứ tư, 26/11/2025 12:00
23°C
Thứ tư, 26/11/2025 15:00
24°C
Thứ tư, 26/11/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 26/11/2025 21:00
23°C
Thứ năm, 27/11/2025 00:00
23°C
Thứ năm, 27/11/2025 03:00
23°C
Thứ năm, 27/11/2025 06:00
23°C
Thứ năm, 27/11/2025 09:00
23°C
Thứ năm, 27/11/2025 12:00
22°C
Thứ năm, 27/11/2025 15:00
21°C
Thứ năm, 27/11/2025 18:00
22°C
Thứ năm, 27/11/2025 21:00
20°C
Thứ sáu, 28/11/2025 00:00
21°C
Thứ sáu, 28/11/2025 03:00
22°C
Thứ sáu, 28/11/2025 06:00
22°C
Hà Giang

24°C

Cảm giác: 24°C
bầu trời quang đãng
Thứ hai, 24/11/2025 00:00
15°C
Thứ hai, 24/11/2025 03:00
23°C
Thứ hai, 24/11/2025 06:00
26°C
Thứ hai, 24/11/2025 09:00
22°C
Thứ hai, 24/11/2025 12:00
19°C
Thứ hai, 24/11/2025 15:00
17°C
Thứ hai, 24/11/2025 18:00
16°C
Thứ hai, 24/11/2025 21:00
14°C
Thứ ba, 25/11/2025 00:00
13°C
Thứ ba, 25/11/2025 03:00
21°C
Thứ ba, 25/11/2025 06:00
24°C
Thứ ba, 25/11/2025 09:00
22°C
Thứ ba, 25/11/2025 12:00
15°C
Thứ ba, 25/11/2025 15:00
14°C
Thứ ba, 25/11/2025 18:00
13°C
Thứ ba, 25/11/2025 21:00
12°C
Thứ tư, 26/11/2025 00:00
12°C
Thứ tư, 26/11/2025 03:00
20°C
Thứ tư, 26/11/2025 06:00
23°C
Thứ tư, 26/11/2025 09:00
22°C
Thứ tư, 26/11/2025 12:00
16°C
Thứ tư, 26/11/2025 15:00
15°C
Thứ tư, 26/11/2025 18:00
17°C
Thứ tư, 26/11/2025 21:00
16°C
Thứ năm, 27/11/2025 00:00
14°C
Thứ năm, 27/11/2025 03:00
20°C
Thứ năm, 27/11/2025 06:00
24°C
Thứ năm, 27/11/2025 09:00
22°C
Thứ năm, 27/11/2025 12:00
14°C
Thứ năm, 27/11/2025 15:00
12°C
Thứ năm, 27/11/2025 18:00
11°C
Thứ năm, 27/11/2025 21:00
10°C
Thứ sáu, 28/11/2025 00:00
10°C
Thứ sáu, 28/11/2025 03:00
20°C
Thứ sáu, 28/11/2025 06:00
23°C
Hải Phòng

26°C

Cảm giác: 26°C
bầu trời quang đãng
Thứ hai, 24/11/2025 00:00
22°C
Thứ hai, 24/11/2025 03:00
22°C
Thứ hai, 24/11/2025 06:00
24°C
Thứ hai, 24/11/2025 09:00
24°C
Thứ hai, 24/11/2025 12:00
22°C
Thứ hai, 24/11/2025 15:00
21°C
Thứ hai, 24/11/2025 18:00
19°C
Thứ hai, 24/11/2025 21:00
17°C
Thứ ba, 25/11/2025 00:00
17°C
Thứ ba, 25/11/2025 03:00
22°C
Thứ ba, 25/11/2025 06:00
25°C
Thứ ba, 25/11/2025 09:00
24°C
Thứ ba, 25/11/2025 12:00
19°C
Thứ ba, 25/11/2025 15:00
18°C
Thứ ba, 25/11/2025 18:00
18°C
Thứ ba, 25/11/2025 21:00
16°C
Thứ tư, 26/11/2025 00:00
17°C
Thứ tư, 26/11/2025 03:00
22°C
Thứ tư, 26/11/2025 06:00
24°C
Thứ tư, 26/11/2025 09:00
23°C
Thứ tư, 26/11/2025 12:00
19°C
Thứ tư, 26/11/2025 15:00
18°C
Thứ tư, 26/11/2025 18:00
18°C
Thứ tư, 26/11/2025 21:00
17°C
Thứ năm, 27/11/2025 00:00
17°C
Thứ năm, 27/11/2025 03:00
22°C
Thứ năm, 27/11/2025 06:00
23°C
Thứ năm, 27/11/2025 09:00
22°C
Thứ năm, 27/11/2025 12:00
18°C
Thứ năm, 27/11/2025 15:00
16°C
Thứ năm, 27/11/2025 18:00
14°C
Thứ năm, 27/11/2025 21:00
13°C
Thứ sáu, 28/11/2025 00:00
13°C
Thứ sáu, 28/11/2025 03:00
20°C
Thứ sáu, 28/11/2025 06:00
23°C
Khánh Hòa

27°C

Cảm giác: 31°C
mưa vừa
Thứ hai, 24/11/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 24/11/2025 03:00
28°C
Thứ hai, 24/11/2025 06:00
29°C
Thứ hai, 24/11/2025 09:00
26°C
Thứ hai, 24/11/2025 12:00
23°C
Thứ hai, 24/11/2025 15:00
23°C
Thứ hai, 24/11/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 24/11/2025 21:00
23°C
Thứ ba, 25/11/2025 00:00
23°C
Thứ ba, 25/11/2025 03:00
24°C
Thứ ba, 25/11/2025 06:00
25°C
Thứ ba, 25/11/2025 09:00
23°C
Thứ ba, 25/11/2025 12:00
21°C
Thứ ba, 25/11/2025 15:00
20°C
Thứ ba, 25/11/2025 18:00
21°C
Thứ ba, 25/11/2025 21:00
21°C
Thứ tư, 26/11/2025 00:00
22°C
Thứ tư, 26/11/2025 03:00
24°C
Thứ tư, 26/11/2025 06:00
24°C
Thứ tư, 26/11/2025 09:00
25°C
Thứ tư, 26/11/2025 12:00
22°C
Thứ tư, 26/11/2025 15:00
22°C
Thứ tư, 26/11/2025 18:00
22°C
Thứ tư, 26/11/2025 21:00
21°C
Thứ năm, 27/11/2025 00:00
22°C
Thứ năm, 27/11/2025 03:00
24°C
Thứ năm, 27/11/2025 06:00
26°C
Thứ năm, 27/11/2025 09:00
23°C
Thứ năm, 27/11/2025 12:00
19°C
Thứ năm, 27/11/2025 15:00
20°C
Thứ năm, 27/11/2025 18:00
18°C
Thứ năm, 27/11/2025 21:00
18°C
Thứ sáu, 28/11/2025 00:00
19°C
Thứ sáu, 28/11/2025 03:00
23°C
Thứ sáu, 28/11/2025 06:00
21°C
Nghệ An

24°C

Cảm giác: 24°C
bầu trời quang đãng
Thứ hai, 24/11/2025 00:00
16°C
Thứ hai, 24/11/2025 03:00
20°C
Thứ hai, 24/11/2025 06:00
22°C
Thứ hai, 24/11/2025 09:00
18°C
Thứ hai, 24/11/2025 12:00
17°C
Thứ hai, 24/11/2025 15:00
17°C
Thứ hai, 24/11/2025 18:00
16°C
Thứ hai, 24/11/2025 21:00
16°C
Thứ ba, 25/11/2025 00:00
16°C
Thứ ba, 25/11/2025 03:00
20°C
Thứ ba, 25/11/2025 06:00
23°C
Thứ ba, 25/11/2025 09:00
21°C
Thứ ba, 25/11/2025 12:00
15°C
Thứ ba, 25/11/2025 15:00
13°C
Thứ ba, 25/11/2025 18:00
13°C
Thứ ba, 25/11/2025 21:00
12°C
Thứ tư, 26/11/2025 00:00
13°C
Thứ tư, 26/11/2025 03:00
21°C
Thứ tư, 26/11/2025 06:00
20°C
Thứ tư, 26/11/2025 09:00
19°C
Thứ tư, 26/11/2025 12:00
17°C
Thứ tư, 26/11/2025 15:00
15°C
Thứ tư, 26/11/2025 18:00
14°C
Thứ tư, 26/11/2025 21:00
13°C
Thứ năm, 27/11/2025 00:00
13°C
Thứ năm, 27/11/2025 03:00
21°C
Thứ năm, 27/11/2025 06:00
22°C
Thứ năm, 27/11/2025 09:00
19°C
Thứ năm, 27/11/2025 12:00
13°C
Thứ năm, 27/11/2025 15:00
11°C
Thứ năm, 27/11/2025 18:00
10°C
Thứ năm, 27/11/2025 21:00
9°C
Thứ sáu, 28/11/2025 00:00
9°C
Thứ sáu, 28/11/2025 03:00
18°C
Thứ sáu, 28/11/2025 06:00
22°C
Phan Thiết

29°C

Cảm giác: 34°C
mưa nhẹ
Thứ hai, 24/11/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 24/11/2025 03:00
28°C
Thứ hai, 24/11/2025 06:00
29°C
Thứ hai, 24/11/2025 09:00
27°C
Thứ hai, 24/11/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 24/11/2025 15:00
24°C
Thứ hai, 24/11/2025 18:00
24°C
Thứ hai, 24/11/2025 21:00
23°C
Thứ ba, 25/11/2025 00:00
24°C
Thứ ba, 25/11/2025 03:00
28°C
Thứ ba, 25/11/2025 06:00
29°C
Thứ ba, 25/11/2025 09:00
27°C
Thứ ba, 25/11/2025 12:00
25°C
Thứ ba, 25/11/2025 15:00
24°C
Thứ ba, 25/11/2025 18:00
23°C
Thứ ba, 25/11/2025 21:00
22°C
Thứ tư, 26/11/2025 00:00
23°C
Thứ tư, 26/11/2025 03:00
27°C
Thứ tư, 26/11/2025 06:00
28°C
Thứ tư, 26/11/2025 09:00
27°C
Thứ tư, 26/11/2025 12:00
25°C
Thứ tư, 26/11/2025 15:00
25°C
Thứ tư, 26/11/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 26/11/2025 21:00
23°C
Thứ năm, 27/11/2025 00:00
23°C
Thứ năm, 27/11/2025 03:00
27°C
Thứ năm, 27/11/2025 06:00
27°C
Thứ năm, 27/11/2025 09:00
26°C
Thứ năm, 27/11/2025 12:00
25°C
Thứ năm, 27/11/2025 15:00
24°C
Thứ năm, 27/11/2025 18:00
22°C
Thứ năm, 27/11/2025 21:00
21°C
Thứ sáu, 28/11/2025 00:00
21°C
Thứ sáu, 28/11/2025 03:00
24°C
Thứ sáu, 28/11/2025 06:00
26°C
Quảng Bình

18°C

Cảm giác: 18°C
mây đen u ám
Thứ hai, 24/11/2025 00:00
16°C
Thứ hai, 24/11/2025 03:00
16°C
Thứ hai, 24/11/2025 06:00
16°C
Thứ hai, 24/11/2025 09:00
16°C
Thứ hai, 24/11/2025 12:00
16°C
Thứ hai, 24/11/2025 15:00
15°C
Thứ hai, 24/11/2025 18:00
16°C
Thứ hai, 24/11/2025 21:00
16°C
Thứ ba, 25/11/2025 00:00
16°C
Thứ ba, 25/11/2025 03:00
18°C
Thứ ba, 25/11/2025 06:00
17°C
Thứ ba, 25/11/2025 09:00
16°C
Thứ ba, 25/11/2025 12:00
15°C
Thứ ba, 25/11/2025 15:00
15°C
Thứ ba, 25/11/2025 18:00
15°C
Thứ ba, 25/11/2025 21:00
14°C
Thứ tư, 26/11/2025 00:00
14°C
Thứ tư, 26/11/2025 03:00
16°C
Thứ tư, 26/11/2025 06:00
16°C
Thứ tư, 26/11/2025 09:00
16°C
Thứ tư, 26/11/2025 12:00
16°C
Thứ tư, 26/11/2025 15:00
16°C
Thứ tư, 26/11/2025 18:00
15°C
Thứ tư, 26/11/2025 21:00
15°C
Thứ năm, 27/11/2025 00:00
15°C
Thứ năm, 27/11/2025 03:00
20°C
Thứ năm, 27/11/2025 06:00
20°C
Thứ năm, 27/11/2025 09:00
16°C
Thứ năm, 27/11/2025 12:00
14°C
Thứ năm, 27/11/2025 15:00
13°C
Thứ năm, 27/11/2025 18:00
14°C
Thứ năm, 27/11/2025 21:00
14°C
Thứ sáu, 28/11/2025 00:00
13°C
Thứ sáu, 28/11/2025 03:00
18°C
Thứ sáu, 28/11/2025 06:00
19°C
Thừa Thiên Huế

20°C

Cảm giác: 20°C
sương mờ
Thứ hai, 24/11/2025 00:00
20°C
Thứ hai, 24/11/2025 03:00
21°C
Thứ hai, 24/11/2025 06:00
22°C
Thứ hai, 24/11/2025 09:00
21°C
Thứ hai, 24/11/2025 12:00
21°C
Thứ hai, 24/11/2025 15:00
20°C
Thứ hai, 24/11/2025 18:00
19°C
Thứ hai, 24/11/2025 21:00
19°C
Thứ ba, 25/11/2025 00:00
20°C
Thứ ba, 25/11/2025 03:00
21°C
Thứ ba, 25/11/2025 06:00
22°C
Thứ ba, 25/11/2025 09:00
22°C
Thứ ba, 25/11/2025 12:00
19°C
Thứ ba, 25/11/2025 15:00
19°C
Thứ ba, 25/11/2025 18:00
19°C
Thứ ba, 25/11/2025 21:00
18°C
Thứ tư, 26/11/2025 00:00
19°C
Thứ tư, 26/11/2025 03:00
20°C
Thứ tư, 26/11/2025 06:00
21°C
Thứ tư, 26/11/2025 09:00
20°C
Thứ tư, 26/11/2025 12:00
19°C
Thứ tư, 26/11/2025 15:00
19°C
Thứ tư, 26/11/2025 18:00
19°C
Thứ tư, 26/11/2025 21:00
19°C
Thứ năm, 27/11/2025 00:00
19°C
Thứ năm, 27/11/2025 03:00
19°C
Thứ năm, 27/11/2025 06:00
21°C
Thứ năm, 27/11/2025 09:00
19°C
Thứ năm, 27/11/2025 12:00
17°C
Thứ năm, 27/11/2025 15:00
17°C
Thứ năm, 27/11/2025 18:00
17°C
Thứ năm, 27/11/2025 21:00
17°C
Thứ sáu, 28/11/2025 00:00
17°C
Thứ sáu, 28/11/2025 03:00
19°C
Thứ sáu, 28/11/2025 06:00
21°C

Tỷ giáGiá vàng

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16466 16734 17309
CAD 18157 18433 19046
CHF 31928 32309 32959
CNY 0 3470 3830
EUR 29705 29977 31007
GBP 33702 34090 35024
HKD 0 3255 3458
JPY 161 165 172
KRW 0 16 18
NZD 0 14468 15053
SGD 19622 19903 20437
THB 728 791 846
USD (1,2) 26088 0 0
USD (5,10,20) 26130 0 0
USD (50,100) 26158 26178 26392
Cập nhật: 23/11/2025 13:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,157 26,157 26,392
USD(1-2-5) 25,111 - -
USD(10-20) 25,111 - -
EUR 30,032 30,056 31,212
JPY 165.05 165.35 172.34
GBP 34,146 34,238 35,061
AUD 16,769 16,830 17,279
CAD 18,424 18,483 19,018
CHF 32,441 32,542 33,234
SGD 19,802 19,864 20,489
CNY - 3,662 3,761
HKD 3,335 3,345 3,430
KRW 16.59 17.3 18.58
THB 776.19 785.78 836.59
NZD 14,499 14,634 14,985
SEK - 2,721 2,802
DKK - 4,017 4,135
NOK - 2,539 2,614
LAK - 0.93 1.28
MYR 5,963.28 - 6,694.07
TWD 760.63 - 915.72
SAR - 6,931.88 7,260.26
KWD - 83,772 88,633
Cập nhật: 23/11/2025 13:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,170 26,172 26,392
EUR 29,821 29,941 31,072
GBP 33,860 33,996 34,963
HKD 3,317 3,330 3,437
CHF 32,156 32,285 33,179
JPY 163.65 164.31 171.17
AUD 16,684 16,751 17,287
SGD 19,813 19,893 20,431
THB 791 794 829
CAD 18,376 18,450 18,984
NZD 14,498 15,004
KRW 17.19 18.77
Cập nhật: 23/11/2025 13:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26114 26114 26392
AUD 16620 16720 17653
CAD 18353 18453 19466
CHF 32327 32357 33943
CNY 0 3671.5 0
CZK 0 1206 0
DKK 0 4080 0
EUR 29929 29959 31695
GBP 33941 33991 35754
HKD 0 3390 0
JPY 164.6 165.1 175.66
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.5 0
LAK 0 1.1805 0
MYR 0 6520 0
NOK 0 2595 0
NZD 0 14554 0
PHP 0 417 0
SEK 0 2780 0
SGD 19771 19901 20633
THB 0 755.9 0
TWD 0 840 0
SJC 9999 14780000 14780000 14980000
SBJ 13000000 13000000 14980000
Cập nhật: 23/11/2025 13:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,180 26,230 26,392
USD20 26,180 26,230 26,392
USD1 23,880 26,230 26,392
AUD 16,680 16,780 17,919
EUR 30,097 30,097 31,250
CAD 18,297 18,397 19,730
SGD 19,850 20,000 20,588
JPY 165.01 166.51 171.27
GBP 34,082 34,232 35,045
XAU 14,828,000 0 15,032,000
CNY 0 3,556 0
THB 0 791 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 23/11/2025 13:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 146,100 149,100
Hà Nội - PNJ 146,100 149,100
Đà Nẵng - PNJ 146,100 149,100
Miền Tây - PNJ 146,100 149,100
Tây Nguyên - PNJ 146,100 149,100
Đông Nam Bộ - PNJ 146,100 149,100
Cập nhật: 23/11/2025 13:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,840 15,040
Miếng SJC Nghệ An 14,840 15,040
Miếng SJC Thái Bình 14,840 15,040
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,740 15,040
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,740 15,040
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,740 15,040
NL 99.99 14,040
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 14,040
Trang sức 99.9 14,300 14,930
Trang sức 99.99 14,310 14,940
Cập nhật: 23/11/2025 13:45
SJC Giá mua Giá bán
Cập nhật: 23/11/2025 13:45