Vòng bán kết cuộc thi thiết kế điện tử Việt Nam 2025 chính thức khởi tranh

PGS.TS Nguyễn Cảnh Minh - Trưởng Ban Tổ chức phát biểu tại khai mạc. Nguồn: Hoàng Trà

Phát biểu khai mạc cuộc thi tại Học viện Công nghệ Bưu Chính Viễn Thông (PTIT) Hà Nội, PGS.TS Nguyễn Cảnh Minh (Trưởng Ban Tổ chức) nhấn mạnh: “Cuộc thi diễn ra trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra mạnh mẽ, các công nghệ về hệ thống nhúng, IoT và AI đang giữ vai trò then chốt trong chuyển đổi số, tự động hóa và phát triển các ngành công nghiệp thông minh. Đây cũng là lĩnh vực mang đến nhiều cơ hội mới cho sinh viên và đội ngũ kỹ sư trẻ của Việt Nam”.

Hình ảnh Ban Tổ chức cùng các đội thi tham dự.

Vòng bán kết Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025 đã diễn ra đồng loạt tại ba miền Bắc – Trung – Nam với 27 đội xuất sắc nhất tham dự được chọn từ hơn 140 đội dự thi đến từ các trường đại học, học viện, cao đẳng trên toàn quốc.

Trong đó, khu vực miền Bắc có 10 đội thi đấu tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) Hà Nội. Miền Trung cũng có 08 đội tham gia tranh tài tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đà Nẵng. 9 đội còn lại thuộc khu vực miền Nam thi đấu tại cơ sở của PTIT ở Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là ba địa điểm có cơ sở vật chất hiện đại, đảm bảo điều kiện tốt nhất cho các đội tranh tài trình diễn sản phẩm và thuyết trình ý tưởng trước hội đồng giám khảo.

Các đội lần lượt trình bày sản phẩm thực tế, thuyết minh thiết kế phần cứng, phần mềm, demo hoạt động và bảo vệ ý tưởng trước Hội đồng Giám khảo gồm các chuyên gia đầu ngành, giảng viên và đại diện doanh nghiệp uy tín trong lĩnh vực điện tử IoT và AIoT.

Cuộc thi do Hội Vô tuyến – Điện tử Việt Nam (REV) chủ trì, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đăng cai, dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC). Mục tiêu của cuộc thi “Thiết kế điện tử Việt Nam” của Hội Vô tuyến ĐTVN là trở thành sự kiện thường niên có tầm ảnh hưởng lớn trong cộng đồng đào tạo kỹ thuật công nghệ tại Việt Nam.

Với tinh thần “Biến ý tưởng thành hiện thực”, 27 đội thi sẽ mang đến những sản phẩm điện tử IoT, AIoT đột phá, giải quyết nhiều vấn đề thực tiễn từ nông nghiệp thông minh, môi trường, y tế đến đô thị thông minh. Đây chính là những hạt giống công nghệ đầy triển vọng, sẵn sàng được ươm mầm trong hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của đất nước. Cuộc thi là hoạt động trọng điểm thực hiện Nghị quyết 57, góp phần xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực điện tử và viễn thông.

Đến với vòng Bán kết, sinh viên Vũ Thị Ngọc Linh của đội thi IonX với dự án "Cảm biến đo độ mặn trên công nghệ IoT tự thu thập năng lượng", chia sẻ: "Chúng em rất hào hứng khi đã tiến tới vòng Bán kết. Dự án của nhóm em có điểm đặc sắc là hệ thống pin tự cung tự cấp từ nước biển, tối ưu đo độ mặn, từ đó có thể vừa cung cấp năng lượng vừa có thể cảnh báo cho bà con về các cùng ngập mặn".

Hành trình VEDC 2025 sẽ tiếp tục diễn ra sau khi có kết quả cuộc thi ngày hôm nay khi 10 đội xuất sắc nhất sẽ giành quyền tham dự tại Hà Nội vào tháng 12 tới đây để tranh tài ở vòng chung kết, hứa hẹn mang lại nhiều bất ngờ và những sản phẩm công nghệ ấn tượng hơn.