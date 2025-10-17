Ba nghiên cứu về ăng-ten thông minh, cảm biến phổ và mạng lượng tử được vinh danh tại ATC 2025

PGS.TS Hoàng Văn Xiêm, Trưởng ban Chương trình Hội nghị quốc tế ATC 2025, cho biết hội nghị năm nay thu hút hơn 200 bài báo gửi về. Ban tổ chức chấp nhận 117 công trình, tương đương tỷ lệ 53%. Các Trưởng chuyên ngành đề cử 1 đến 2 bài báo xuất sắc nhất từ mỗi lĩnh vực chuyên môn.

Ban tổ chức thành lập Tiểu ban gồm các nhà khoa học có chuyên môn cao, uy tín và đảm bảo không xung đột lợi ích học thuật với tác giả. Tiểu ban phản biện kín 8 bài báo được đề cử, lựa chọn 3 công trình xuất sắc nhất và 3 phản biện có đóng góp nổi bật.

Bài báo đầu tiên mang tên "Mô hình tự mã hóa liên kết hoàn toàn cho điều biến không gian ăng-ten chủ động trong kênh tương quan cao" do nhóm tác giả Lê Hải Nam và Nguyễn Thu Phương đến từ Trường Đại học Lê Quý Đôn (Học viện Kỹ thuật quân sự) thực hiện. Công trình tập trung vào công nghệ ăng-ten thông minh trong môi trường truyền dẫn phức tạp.

TS.Trần Đức Lai trao chứng nhận Bài báo xuất sắc nhất ATC 2025 cho bài báo: "Mô hình tự mã hóa liên kết hoàn toàn cho điều biến không gian ăng-ten chủ động trong kênh tương quan cao" do nhóm tác giả Lê Hải Nam và Nguyễn Thu Phương đến từ Đại học Lê Quý Đôn

Nhóm tác giả Lê Trường Thịnh, Trương Sơn, Trương Ngọc Hà, Đỗ Duy Tân và Huỳnh Thế Thiện đến từ Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM đạt giải với nghiên cứu "Cảm biến phổ không gian trạng thái: mạng thị giác đa tỷ lệ bất đối xứng", công trình đề xuất phương pháp mới trong nhận dạng tín hiệu vô tuyến.

PGS.TS. Phạm Văn Đông, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội trao chứng nhận Bài báo xuất sắc nhất ATC 2025 cho nhóm tác giả Lê Trường Thịnh, Trương Sơn, Trương Ngọc Hà, Đỗ Duy Tân và Huỳnh Thế Thiện đến từ Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM với nghiên cứu "Cảm biến phổ không gian trạng thái: mạng thị giác đa tỷ lệ bất đối xứng"

Bài báo thứ ba "Mô phỏng phân phối khóa lượng tử qua mạng vệ tinh Starlink sử dụng Qiskit" của Takihara Yudai, Hoàng Lê, Nguyễn Trọng Cường và Phạm Anh Tuấn từ Đại học Aizu (Nhật Bản) nghiên cứu ứng dụng công nghệ lượng tử trong truyền thông vệ tinh.

PGS. TS Hoàng Văn Xiêm, Trưởng Ban chương trình trao chứng nhận Bài báo xuất sắc nhất ATC 2025 cho bài báo "Mô phỏng phân phối khóa lượng tử qua mạng vệ tinh Starlink sử dụng Qiskit" của nhóm tác giả Takihara Yudai, Hoàng Lê, Nguyễn Trọng Cường và Phạm Anh Tuấn từ Đại học Aizu (Nhật Bản)

PGS.TS Hoàng Văn Xiêm chia sẻ đây là lần đầu tiên Hội nghị quốc tế ATC trao giải Outstanding Reviewer Awards. Ban tổ chức muốn ghi nhận những phản biện tích cực, nhiệt tình và chuyên nghiệp.

PGS.TS Hoàng Mạnh Kha, Hiệu trưởng Trường Điện - Điện tử, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội trao giải thưởng Outstanding Reviewer Awards cho 03 Phản biện xuất sắc nhất tại ATC 2025

Ba nhà khoa học nhận giải thưởng gồm PGS.TS Trần Trung Duy đến từ Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, PGS.TS Lê Minh Thủy đến từ Đại học Bách khoa Hà Nội và TS. Nguyễn Minh Trân đến từ Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

PGS.TS Hoàng Văn Xiêm khẳng định Hội nghị quốc tế ATC sẽ duy trì việc trao giải này trong các kỳ tới, tạo động lực cho cộng đồng nhà khoa học tham gia phản biện.