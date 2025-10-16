ATC 2025: Công nghệ tiên tiến cho hệ thống không dây 5GA/6G tạo nền tảng kết nối số thế hệ tiếp theo

Quang cảnh Hội nghị quốc tế ATC 2025. Ảnh: HaUI

5GA/6G nền tảng cho kết nối số thế hệ tiếp theo

Hệ thống không dây 5GA/6G đang phát triển với tốc độ chưa từng thấy. Công nghệ này tạo nền móng vững chắc cho kết nối số thế hệ tiếp theo, đáp ứng nhu cầu xử lý lưu lượng dữ liệu khổng lồ. Các yêu cầu khắt khe về tốc độ dữ liệu cực cao, độ trễ cực thấp, độ tin cậy được cải thiện, hiệu quả năng lượng và bảo mật mạnh mẽ ngày càng gia tăng.

PGS.TS Hoàng Văn Xiêm, Trưởng Ban chương trình Hội nghị ATC 2025, cho biết phiên đặc biệt về "Công nghệ hiện đại cho mạng không dây 5GA/6G" thu hút tới 47 bài nghiên cứu gửi về, vượt xa mức kỳ vọng thông thường khoảng 8 đến 10 bài nộp. Ban chương trình đã chấp nhận 22 bài trình bày sau quá trình phản biện kín chặt chẽ.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: HaUI

"Cộng đồng khoa học đang dành nhiều sự chú ý cho lĩnh vực truyền thông thế hệ mới, công nghệ chủ chốt của ngành viễn thông trong 5 đến 10 năm tới", PGS.TS Hoàng Văn Xiêm nhấn mạnh.

Hội nghị quốc tế ATC 2025 - Diễn đàn khoa học hàng đầu

Hội nghị quốc tế về các Công nghệ tiên tiến trong Truyền thông 2025 (ATC 2025) do Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam (REV) phối hợp với Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức. Năm nay, hội nghị có nhiều điểm mới đáng chú ý.

Lần đầu tiên, Ban tổ chức trao giải Outstanding Reviewer Awards, đồng thời trao chứng nhận tham dự Hội nghị cho các tác giả. PGS.TS Hoàng Văn Xiêm cho biết giải thưởng nhằm ghi nhận những phản biện làm việc tích cực, nhiệt tình và chuyên nghiệp.

Theo PGS. TS Nguyễn Quốc Định, Trưởng ban Hội nghị Hội thảo và Hợp tác Quốc tế, Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam cho biết, Hội nghị ATC trong các năm tiếp theo sẽ duy trì quy mô hiện tại nhưng tập trung mạnh vào việc mở rộng sự tham gia của cộng đồng khoa học quốc tế.

TS. Trần Đức Lai, Chủ tịch Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị ATC 2025. Ảnh: HaUI

Hội nghị ATC 2025 thu hút 218 bài báo từ 214 đơn vị thuộc 19 quốc gia. Sau quá trình phản biện kín, ban chương trình chấp nhận 117 bài với 719 tác giả, trong đó có 92 nhà khoa học nước ngoài. Hơn 180 tác giả đăng ký tham dự trực tiếp tại Hà Nội.

TS.Kiều Xuân Thực - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội phát biểu tại Hội nghị ATC 2025. Ảnh: HaUI

TS. Trần Đức Lai, Chủ tịch Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam đánh giá cao công tác tổ chức của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. "Đây là lần đầu tiên Trường tổ chức Hội nghị ATC nhưng Ban tổ chức thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, chủ động cử các chuyên gia có kinh nghiệm tổ chức hội nghị quốc tế tham gia", ông chia sẻ.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: HaUI

Đa dạng công nghệ đột phá

Những khả năng của công nghệ 5GA/6G trở thành chìa khóa quan trọng để tạo ra các dịch vụ thông minh và nhập vai. Đồng thời, chúng là yếu tố thiết yếu cho việc triển khai quy mô lớn các thiết bị Internet vạn vật (IoT). Công nghệ 5GA/6G được kỳ vọng sẽ trở thành nền tảng cốt lõi cho các hệ sinh thái số trong tương lai.

GS. Reinhold Haeb-Umbach từ Đại học Paderborn, Đức thảo luận về "Tự động ghi âm cuộc họp bằng micro từ xa". Ảnh: HaUI

Hệ thống radar và truyền thông tích hợp mở ra khả năng kết hợp cảm biến với truyền thông trong một platform thống nhất. Giao tiếp trường gần, truy cập đa kênh không trực giao, giao tiếp song công hoàn toàn cùng công nghệ MIMO lớn không có ô tạo nên bước tiến vọt trong hiệu suất truyền dẫn.

Giao tiếp ngữ nghĩa đại diện cho paradigm mới trong truyền thông, tập trung vào ý nghĩa thông tin thay vì chỉ truyền tải dữ liệu thô. Truyền thông gói ngắn cực kỳ tin cậy, truyền thông sóng milimet (mmWave), truyền thông THz mở rộng băng thông và tăng cường dung lượng mạng.

PGS.TS Hoàng Văn Xiêm, Trưởng Ban chương trình Hội nghị ATC 2025. Ảnh: HaUI

Bề mặt thông minh và ảo hóa mạng

Bề mặt thông minh có thể cấu hình lại (RIS) đang cách mạng hóa cách thức điều khiển môi trường truyền sóng vô tuyến. Công nghệ này cho phép tối ưu hóa chất lượng tín hiệu và mở rộng vùng phủ sóng một cách linh hoạt.

Mạng được xác định bằng phần mềm và ảo hóa chức năng mạng mang lại tính linh hoạt cao trong quản lý tài nguyên. Bảo mật không dây và chuyển đổi giao tiếp đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu trong môi trường mạng phức tạp.

Các nhà khoa học thảo luận tại Hội nghị ATC 2025. Ảnh: HaUI

Tác động kinh tế và xã hội

Internet vạn vật (IoT), mạng diện rộng công suất thấp và hệ thống truyền thông ánh sáng khả kiến mở ra các ứng dụng đa dạng. Truyền thông lượng tử và ăng-ten chất lỏng đại diện cho những hướng nghiên cứu tiên phong.

Truyền thông vệ tinh, máy bay không người lái (UAV) và nền tảng tầm cao tạo ra mạng lưới kết nối ba chiều. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong mạng truyền thông không dây đang thúc đẩy khả năng tự động hóa và tối ưu hóa thông minh.

Ảnh: HaUI

Công nghệ 5GA/6G thúc đẩy đổi mới trong nhiều ngành công nghiệp và chuyển đổi cách thức tương tác giữa thiết bị, người dùng và hệ thống. Việt Nam, Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc đóng góp nhiều tác giả nhất, thể hiện vị thế dẫn đầu trong nghiên cứu công nghệ truyền thông.