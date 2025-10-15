Công nghệ 6G trở thành trọng tâm thảo luận tại Hội nghị quốc tế ATC 2025

Hội nghị quốc tế về các Công nghệ tiên tiến trong Truyền thông 2025 (ATC 2025) sẽ được khai mạc vào sáng 16/10/2025, tại khách sạn Sheraton Hanoi West, số 36 lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Hà Nội. Năm nay, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội phối hợp với Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam (REV) tổ chức hội nghị kéo dài ba ngày từ 16 đến 18/10/2025.

PGS.TS Hoàng Văn Xiêm, Trưởng Ban chương trình Hội nghị ATC 2025, cho biết phiên đặc biệt về "Công nghệ hiện đại cho mạng không dây 5GA/6G" thu hút tới 47 bài nghiên cứu gửi về, vượt xa mức kỳ vọng thông thường khoảng 8 đến 10 bài nộp. Ban chương trình đã chấp nhận 22 bài trình bày sau quá trình phản biện kín chặt chẽ. Cộng đồng khoa học đang dành nhiều sự chú ý cho lĩnh vực truyền thông thế hệ mới, công nghệ chủ chốt của ngành viễn thông trong 5 đến 10 năm tới.

Năm nay, Hội nghị ATC có thay đổi mới khi lần đầu tiên trao giải Outstanding Reviewer Awards, đông thời trao chứng nhận tham dự Hội nghị cho các tác giả. PGS.TS Hoàng Văn Xiêm cho biết giải thưởng nhằm ghi nhận những phản biện làm việc tích cực, nhiệt tình và chuyên nghiệp. Ban tổ chức cam kết duy trì giải thưởng trong các kỳ tiếp theo, khuyến khích tinh thần cống hiến của cộng đồng học thuật.

"Chúng tôi mong muốn Hội nghị ATC không chỉ là một diễn đàn khoa học đơn thuần mà còn trở thành nơi để nhà khoa học giao lưu, học hỏi và kết nối, chúng tôi cố gắng tạo sự gắn kết chặt chẽ hơn giữa các thành viên ban chương trình và cộng đồng các nhà khoa học", PGS.TS Hoàng Văn Xiêm nói.

Ban tổ chức cho biết, hội nghị ATC 2025 thu hút 218 bài báo từ 214 đơn vị thuộc 19 quốc gia mặc dù cùng thời điểm tháng 10/2025 có 4 đến 5 hội nghị khác diễn ra. Sau quá trình phản biện kín, ban chương trình chấp nhận 117 bài với 719 tác giả, trong đó có 92 nhà khoa học nước ngoài. Hơn 180 tác giả đăng ký tham dự trực tiếp tại Hà Nội. Ban chương trình năm nay gồm 4 TPC chairs, trong đó 2 đến từ Việt Nam và 2 từ quốc tế. Sự phối hợp giữa chuyên gia trong nước và quốc tế tạo kết nối chặt chẽ với các Track chairs, đảm bảo quy trình thu hút công trình nghiên cứu và đánh giá phản biện được thực hiện bài bản.

Việt Nam, Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc đóng góp nhiều tác giả nhất cho hội nghị năm nay. Tất cả bài báo được chấp nhận sẽ xuất bản toàn văn trên kỷ yếu của IEEE tại nền tảng IEEE Xplore, giúp các công trình nghiên cứu tiếp cận cộng đồng khoa học toàn cầu.

Trường Đại học công nghiệp Hà Nội đăng cai tổ chức Hội nghị ATC 2025. Ảnh: HaUI

Ban Tổ chức cho biết trong tổng số 117 báo cáo khoa học được chấp nhận trình bày tại hội nghị với tỷ lệ 53.7%, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (đơn vị đăng cai tổ chức) có 8 báo cáo được chấp nhận. Trong đó có 6 báo cáo do giảng viên, sinh viên của trường là tác giả chính, tác giả liên hệ và có 2 báo cáo có sự hợp tác giữa giảng viên của trường với các cá nhân, tổ chức ở nước ngoài.

Tám công trình nghiên cứu hướng tới các xu hướng mới về công nghệ truyền thông trên thế giới. Hầu hết các nghiên cứu của đội ngũ giảng viên trường đều xuất phát từ các nội dung cốt lõi của các chương trình đào tạo có thế mạnh và các nhà khoa học trẻ. Kết quả nghiên cứu thúc đẩy năng lực nghiên cứu chuyên sâu và năng lực hợp tác của giảng viên, nâng cao chất lượng đào tạo.

TS. Trần Đức Lai, Chủ tịch Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam đánh giá cao công tác tổ chức của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. "Đây là lần đầu tiên Trường tổ chức Hội nghị ATC nhưng Ban tổ chức thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, chủ động cử các chuyên gia có kinh nghiệm tổ chức hội nghị quốc tế tham gia. Lãnh đạo Nhà trường trực tiếp chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các chuyên gia của Hội trong gần một năm chuẩn bị cho ATC 2025", TS. Trần Đức Lai chia sẻ.

Việc tổ chức ATC 2025 phù hợp với chiến lược phát triển của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thành đại học kỹ thuật hàng đầu Việt Nam, theo mô hình tự chủ toàn diện, đi đầu trong xu thế chuyển đổi số và quản trị thông minh. Hướng đi hoàn toàn phù hợp với Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, ban hành ngày 22/12/2024, về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đại diện Nhà trường chia sẻ: "Việc các giảng viên của trường trình bày trực tiếp kết quả nghiên cứu tại hội nghị sẽ thúc đẩy hợp tác và đổi mới, khuyến khích sự hợp tác giữa các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong lĩnh vực truyền thông tiên tiến, tạo ra các kết quả nghiên cứu có giá trị theo định hướng phát triển mô hình "Ba nhà" mà Chính phủ đang ưu tiên".

PGS. TS Nguyễn Quốc Định, Trưởng ban Hội nghị Hội thảo và Hợp tác Quốc tế, Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam cho biết, Hội nghị ATC trong các năm tiếp theo sẽ duy trì quy mô hiện tại nhưng tập trung mạnh vào việc mở rộng sự tham gia của cộng đồng khoa học quốc tế.

"Các nhà khoa học Việt Nam cần chủ động mời thêm chuyên gia nước ngoài tham gia ban tổ chức Hội nghị ATC, đồng thời khuyến khích họ gửi công trình nghiên cứu. Chỉ khi có sự tham gia sâu rộng từ cộng đồng quốc tế, Hội nghị ATC mới thực sự trở thành diễn đàn khoa học công nghệ có uy tín trên thế giới", PGS. TS Nguyễn Quốc Định nhấn mạnh.

PGS. TS Nguyễn Quốc Định cho biết thêm, Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam đang xây dựng kế hoạch thiết lập quan hệ đối tác với các hội nghề nghiệp tại nhiều quốc gia. Mạng lưới đối tác quốc tế giúp quảng bá tên tuổi của Hội REV và Hội nghị ATC đến cộng đồng khoa học toàn cầu, từ đó thu hút thêm nhiều tác giả chất lượng cao từ các tổ chức quốc tế gửi bài nghiên cứu về hội nghị.

Với uy tín sẵn có của Hội nghị ATC do Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam và Hiệp hội Truyền thông quốc tế IEEE đồng tổ chức, Hội nghị ATC 2025 góp phần nâng cao vị thế của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và ngành công nghệ truyền thông tiên tiến của Việt Nam trên thế giới.