141 đội tranh tài công nghệ AIoT trong sân chơi thiết kế điện tử lớn nhất Việt Nam

Theo số liệu chính thức từ Ban tổ chức, cuộc thi "Thiết kế điện tử Việt Nam 2025" nhận được 141 đội đăng ký tham gia và nộp đề xuất ý tưởng. Miền Bắc dẫn đầu với 57 đội, miền Nam 47 đội và miền Trung 37 đội.

GS.TS Trần Đức Tân, Phó Tổng thư ký Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam, Phó Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi đánh giá: 141 đội tham gia thể hiện sự hấp dẫn của sân chơi và tinh thần đam mê nghiên cứu, sáng tạo công nghệ của sinh viên Việt Nam. Cuộc thi “Thiết kế điện tử Việt Nam 2025" được tổ chức quy mô toàn quốc với 27 Trường Đại học, Học viện trên cả nước tham gia, trải dài từ Bắc - Trung - Nam.

GS.TS Trần Đức Tân, nhà khoa học tiêu biểu đam mê các hệ thống thông minh và xử lý tín hiệu

GS.TS Trần Đức Tân nhận định, sự góp mặt của nhiều trường tốp đầu góp phần nâng cao chất lượng học thuật và tính cạnh tranh của cuộc thi. Các cơ sở đào tạo uy tín như Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Đại học Đà Nẵng, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Đại học Phenikaa, Trường Đại học Giao thông Vận tải, Trường Đại học Đông Á…. tham gia tích cực.

Xem thêm: Phenikaa thành đại học thứ 10 của Việt Nam sau 6 năm tái cấu trúc

TS. Nguyễn Trung Hiếu, Trưởng khoa Kỹ thuật điện tử 1, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cho biết: "Cuộc thi được triển khai trong thời gian ngắn, nhưng số lượng ý tưởng đề xuất và đội đăng ký cho thấy sự quan tâm lớn, sự ủng hộ nhiệt thành của các thầy cô và sinh viên của các trường đại học, Học viện. Đây là niềm khích lệ với đơn vị thường trực tổ chức cuộc thi. Đồng thời khẳng định ý tưởng tổ chức và chủ đề cuộc thi "Hệ thống nhúng và AIoT" thực sự thiết thực, thu hút sinh viên đến từ nhiều ngành đào tạo, hướng tới mối quan tâm liên ngành, hứa hẹn tạo ra nhiều sản phẩm mẫu, có khả năng ứng dụng cao trong thực tiễn".

Cuộc thi thu hút các trường từ miền Trung và Tây Nguyên tham gia như: Đại học Quy Nhơn, Đại học Tây Nguyên, Trường Đại học Khoa học - ĐH Huế, Trường Đại học Duy Tân, qua đó thể hiện tính bao quát và tạo cơ hội đồng đều cho sinh viên khắp cả nước.

Xem thêm: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông triển khai chương trình học bổng lên tới 41 tỷ đồng

GS.TS Trần Đức Tân nhấn mạnh điểm nổi bật của cuộc thi chính là tính liên ngành, liên khoa. Ngoài các khoa điện - điện tử, công nghệ thông tin, các khoa cơ khí, giao thông, thủy lợi cũng tham gia. Sự tham gia đa dạng của các nghành khẳn định công nghệ AIoT đã lan tỏa vượt ra ngoài phạm vi ngành công nghệ để chạm đến nhiều lĩnh vực ứng dụng khác.

Ban tổ chức đánh giá Cuộc thi năm nay thành công trong việc thu hút đông đảo sinh viên, mở rộng phạm vi trường tham gia và khẳng định uy tín là sân chơi học thuật lớn về IoT ở Việt Nam.

Để hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW, Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam khởi động Cuộc thi "Thiết kế điện tử Việt Nam 2025" như một hành động cụ thể của Hội. TS. Trần Đức Lai, Chủ tịch Hội cho rằng cần tổ chức sân chơi học thuật để nâng cao năng lực, nuôi dưỡng đam mê nghiên cứu và kết nối sinh viên với doanh nghiệp công nghệ.

Cuộc thi "Thiết kế điện tử Việt Nam 2025" do Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đăng cai tổ chức từ tháng 9 đến tháng 12/2025. Chủ đề "Hệ thống nhúng và Công nghệ AIoT" được đánh ra rất phù hợp với định hướng phát triển công nghệ của Chính phủ.

Cuộc thi gồm ba vòng tuyển chọn tại ba miền. Vòng sơ loại yêu cầu thí sinh nộp hồ sơ đến hết ngày 15/9/2025. Vòng bán kết diễn ra từ ngày 10-15/11/2025. Vòng chung kết tổ chức tháng 12/2025 tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở Hà Nội chọn ra những tài năng xuất sắc nhất cả nước.

Hệ thống đánh giá theo năm tiêu chí với trọng số khác nhau: tính sáng tạo và ý tưởng mới 30%, tính khả thi sơ bộ và mức độ ứng dụng thực tiễn mỗi hạng mục 25%, cấu trúc hệ thống kỹ thuật 15%, hồ sơ và trình bày 5%.