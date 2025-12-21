Chuyển động số
Quân đội nhân dân Việt Nam vững bước dưới cờ Đảng quang vinh

Phạm Anh

14:03 | 21/12/2025
Trải qua hơn tám thập kỷ xây dựng và chiến đấu dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng, Quân đội nhân dân Việt Nam đã lập nên nhiều chiến công hiển hách, từ chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu đến hoàn thành thống nhất đất nước. Bước vào giai đoạn phát triển mới, Quân đội cần tập trung bốn nhiệm vụ trọng tâm: kiên định sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, kiên quyết đấu tranh với các thế lực thù địch để xứng đáng là lực lượng chính trị tin cậy, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc.
Công bố 150 tài liệu lưu trữ quốc gia về Quân đội nhân dân Việt Nam Khai mạc Triển lãm tư liệu ‘Quân đội anh hùng, Quốc phòng vững mạnh’ Đại tướng Phan Văn Giang: Tập trung nghiên cứu, sản xuất thành công các loại vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại, công nghệ cao có ý nghĩa chiến lược

Tạp chí Điện tử và Ứng dụng trân trọng gửi đến quý độc giả bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025).

Quân đội nhân dân Việt Nam vững bước dưới cờ Đảng quang vinh
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam

Trải qua hơn tám thập kỷ xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn thể hiện rõ bản chất cách mạng, xứng đáng với lời khen tặng của Bác Hồ: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Dưới lá cờ vinh quang của Đảng, Quân đội nhân dân mãi mãi là lực lượng chính trị tin cậy, tuyệt đối trung thành, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Quân đội nhân dân Việt Nam vững bước dưới cờ Đảng quang vinh
Quang cảnh ngày thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân tại khu rừng Trần Hưng Đạo. Ảnh TL

Cách đây 81 năm, tại khu rừng giữa hai tổng Hoàng Hoa Thám và Trần Hưng Đạo, châu Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, thực hiện Chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân với 34 chiến sĩ “quần nâu áo vải”- tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam, được thành lập. Trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội ta là lực lượng nòng cốt cùng toàn Đảng, toàn dân lập nên nhiều chiến công hiển hách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thắng lợi đó kết tinh, hội tụ bởi nhiều yếu tố, trong đó, sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội là nhân tố có ý nghĩa quyết định.

Sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội được khẳng định trong “Chánh cương vắn tắt” năm 1930 với tư tưởng chiến lược phải “tổ chức ra quân đội công nông”, coi việc xây dựng Lực lượng vũ trang là yếu tố then chốt để thực hiện thắng lợi sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Quan điểm mang tính nền tảng này là bước khởi đầu tạo nên mô hình quân đội kiểu mới mang bản chất giai cấp công nhân, trung thành tuyệt đối với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Với đường lối quân sự nhất quán, Đảng đã xây dựng Lực lượng vũ trang từ những tổ chức tự vệ công nông ban đầu, từng bước phát triển thành những đội du kích, tự vệ chiến đấu và đến tháng 12-1944 là sự ra đời của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, thông qua chi bộ đảng để lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ một cách tuyệt đối, trực tiếp. Chính tổ chức Đảng trong Quân đội đã tạo nên sự thống nhất cao độ về ý chí, kỷ luật và sức chiến đấu, giúp Quân đội ta giành chiến thắng ngay từ những trận đầu, mở ra truyền thống “Quyết chiến, Quyết thắng”. Sự lãnh đạo của Đảng tiếp tục thể hiện rõ trong Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945. Dưới sự chỉ đạo sáng suốt của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, các lực lượng vũ trang cách mạng giữ vai trò xung kích, phối hợp với lực lượng chính trị của quần chúng nổi dậy giành chính quyền trên phạm vi cả nước.

Quân đội nhân dân Việt Nam vững bước dưới cờ Đảng quang vinh
“Bộ đội Cụ Hồ”, đi dân nhớ, ở dân thương. Ảnh TL

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội thể hiện tập trung ở đường lối “kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, dựa vào sức mình là chính”. Nhờ đó, Quân đội ta từ một lực lượng còn non trẻ đã phát triển thành đội quân chủ lực có tổ chức và nghệ thuật tác chiến ngày càng hoàn thiện làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu", mở đầu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân, cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới.

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, sự lãnh đạo của Đảng càng thể hiện mạnh mẽ hơn. Đảng chủ trương kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị, ngoại giao; chỉ đạo xây dựng Lực lượng vũ trang ba thứ quân; phát triển thế trận chiến tranh nhân dân. Quân đội mở những chiến dịch chiến lược mang tính quyết định, đặc biệt là tiến hành cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mùa Xuân 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, hoàn thành vẻ vang sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, viết nên trang sử hào hùng của thời đại Hồ Chí Minh.

Quân đội nhân dân Việt Nam vững bước dưới cờ Đảng quang vinh
Trưa ngày 30-4-1975, các xe tăng của quân đội miền Bắc Việt Nam và lực lượng vũ trang của Quân giải phóng miền Nam Việt Nam đã tiến vào Dinh Độc Lập. Ảnh TL

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quân đội ta chiến đấu giành thắng lợi trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc; thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, giúp nhân dân Lào bảo vệ thành quả cách mạng, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng.

Thắng lợi trong kháng chiến chống thực dân, đế quốc, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền đất nước đã khẳng định ý chí kiên cường của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, minh chứng cho sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết quân-dân dưới sự lãnh đạo của Đảng và vai trò nòng cốt của quân đội. Thắng lợi đó không chỉ góp phần tạo ra môi trường hòa bình ổn định phát triển trong nước mà còn góp phần giữ vững hòa bình, ổn định khu vực Đông Nam Á và trên thế giới.

Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Quân đội tiếp tục khẳng định vai trò là đội quân chính trị tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Toàn quân hoàn thành xuất sắc cả ba chức năng: Đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất. Quân đội luôn chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao năng lực tham mưu chiến lược, xử lý tốt các tình huống, không để bị động, bất ngờ; đặc biệt là trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo, giữ vững độc lập, toàn vẹn lãnh thổ; góp phần củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, tạo dựng thế phòng thủ chủ động, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Công tác đối ngoại quốc phòng được tăng cường, đóng góp tích cực vào môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Quân đội luôn gương mẫu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Quân đội nhân dân Việt Nam vững bước dưới cờ Đảng quang vinh

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quân đội luôn nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, chủ động tích cực tham gia xây dựng, phát triển kinh tế xã hội, góp phần quan trọng vào thắng lợi công cuộc đổi mới. Toàn quân làm tốt “nhiệm vụ chiến đấu thời bình”, phát huy vai trò nòng cốt trong giúp dân phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và cơ sở chính trị địa phương vững mạnh. Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ quân đội luôn có mặt ở những nơi xung yếu, khó khăn, nguy hiểm, xả thân để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân đã tô thắm phẩm chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới, thắt chặt mối quan hệ gắn bó máu thịt quân-dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Quân đội nhân dân Việt Nam vững bước dưới cờ Đảng quang vinh

Bước vào giai đoạn phát triển mới, tình hình quốc tế và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng; các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống đan xen tác động toàn diện đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Ở trong nước, thế và lực của đất nước ta sau gần 40 năm Đổi mới đã lớn mạnh không ngừng, song sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ đứng trước yêu cầu mới, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” đặt ra yêu cầu, đòi hỏi cao hơn, chủ động hơn, mạnh mẽ hơn. Để tiếp tục giữ vững, phát huy vai trò của Quân đội trong xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới, Đảng bộ Quân đội và toàn quân cần tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt sau đây:

Một là, kiên định và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. Đây là vấn đề sống còn, quyết định bản chất và sức mạnh của Quân đội ta. Dù trong bất cứ hoàn cảnh, điều kiện nào, nguyên tắc Đảng lãnh đạo Quân đội cũng là điều kiện tiên quyết. Phải giữ vững bản chất cách mạng, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng và tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của quân đội.

Đảng bộ Quân đội phải thường xuyên quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc của Đảng; trước hết là Nghị quyết số 44-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nắm chắc, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu, xử lý hiệu quả các tình huống về quốc phòng, tuyệt đối không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Đồng thời phải làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng; thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về xây dựng Lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng vững chắc nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội.

Trong thực hiện mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng và 100 năm thành lập nước, Quân đội phải là một trong những lực lượng nòng cốt tiếp tục tham mưu với Đảng, Nhà nước nắm bắt thời cơ, đẩy lùi thách thức; phải thực sự là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động, sản xuất; trong đó thực hiện tốt đột phá phát triển công nghiệp quốc phòng đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa, trong tổng thể đường lối xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ. Đồng thời tăng cường đóng góp trong duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Quân đội nhân dân Việt Nam vững bước dưới cờ Đảng quang vinh

Hai là, tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu. Đây là nhân tố quyết định để giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội và bảo đảm cho Quân đội hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Đảng bộ Quân đội phải tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương về xây dựng Đảng; gắn Nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng với việc thực hiện Chỉ thị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Chăm lo xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh, trước hết về chính trị, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình; tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

Đồng thời, coi trọng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, nhất là ở cơ sở. Gắn xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, dân chủ, kỷ luật cao; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, nói không đi đôi với làm, những biểu hiện xa rời nhân dân, làm tổn hại uy tín Đảng, Quân đội.

Quân đội nhân dân Việt Nam vững bước dưới cờ Đảng quang vinh
Biên đội tàu ngầm Kilo 636 rời bến làm nhiệm vụ

Ba là, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân đội và hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị.

Trước hết, tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế, hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội trong tình hình mới. Kịp thời kiện toàn các cấp ủy, tổ chức đảng đồng bộ với điều chỉnh tổ chức Quân đội. Chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, phát huy hiệu quả tự phê bình và phê bình; đánh giá tổ chức đảng, đảng viên thực chất, đúng chuẩn mực.

Đổi mới nội dung, phương pháp và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, kỹ năng và nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ cấp ủy viên cơ sở. Phối hợp chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, công tác biên phòng và hoạt động của chi bộ quân sự cấp xã theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Công tác Đảng, công tác chính trị phải thật sự là trung tâm gắn kết, dẫn dắt, lan tỏa trong toàn quân. Các cấp ủy, cán bộ chủ trì, cơ quan chính trị cần bám sát tình hình, cụ thể hóa kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng thành chương trình, kế hoạch phù hợp. Phải chủ động nắm chắc, dự báo đúng tư tưởng bộ đội, kịp thời định hướng, giữ vững đoàn kết, thống nhất. Kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng với công tác tổ chức, cán bộ, dân vận, chính sách, bảo vệ chính trị nội bộ và kiểm tra, giám sát, tạo nên sức mạnh tổng hợp từ mỗi cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học chính trị đủ tầm, thu hút nhân tài đáp ứng yêu cầu mới.

Quân đội nhân dân Việt Nam vững bước dưới cờ Đảng quang vinh
Tổ hợp tên lửa Trường Sơn do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội nghiên cứu và sản xuất - Ảnh: VGP

Bốn là, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Hiện nay, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đang đẩy mạnh “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nhất là trước, trong và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chính trị các cấp phải tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, gắn với các chương trình, kế hoạch của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Chủ động xây dựng lực lượng chuyên trách, nòng cốt đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận, nhất là trên không gian mạng; kết hợp chặt chẽ xây và chống.

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giữ vững nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Tăng cường giáo dục, rèn luyện, nâng cao “sức đề kháng”, “khả năng miễn dịch” về chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ trước những thông tin xấu, độc. Phát huy vai trò của công tác thông tin, tuyên truyền, báo chí, xuất bản; bám sát nhiệm vụ cách mạng của quân đội, giữ đúng định hướng chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng; tích cực đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch.

Tự hào với truyền thống vẻ vang 81 năm của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn tin tưởng Quân đội ta tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, góp phần xây dựng đất nước hòa bình, giàu mạnh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Đại tướng Phan Văn Giang: Tập trung nghiên cứu, sản xuất thành công các loại vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại, công nghệ cao có ý nghĩa chiến lược

Đại tướng Phan Văn Giang: Tập trung nghiên cứu, sản xuất thành công các loại vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại, công nghệ cao có ý nghĩa chiến lược

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển đất nước

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển đất nước

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 14

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 14

Cụ thể, người dùng trên thế giới đã tìm đến TikTok để khám phá sở thích mới, tìm kiếm cảm hứng và xem video từ các nhà sáng tạo nội dung mà họ yêu thích. Thông qua những cộng đồng đang tăng trưởng như #SportsOnTikTok hay #SongKhoe247, TikTok đang góp phần mang đến những khoảnh khắc nhẹ nhàng, tích cực.

