Dấu ấn 25 năm Hội Mã số Mã vạch Việt Nam: Nền tảng số hóa hàng hóa Việt

Vừa qua, tại Hà Nội, Hội Mã số Mã vạch Việt Nam (VINA CODE) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2025 và kỷ niệm 25 năm thành lập. Sự kiện có ý nghĩa quan trọng đánh giá chặng đường 25 năm hình thành và phát triển; đồng thời khẳng định vai trò ngày càng rõ nét của Hội Mã số Mã vạch Việt Nam trong nền kinh tế số.

Nâng cao uy tín và sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam

Phát biểu tại hội nghị, ông Phó Đức Sơn, Chủ tịch Hội VINA CODE cho biết, qua gần 27 năm hoạt động, Hội đã tổ chức nhiều chương trình đào tạo, hội thảo, tuyên truyền và phổ biến kiến thức về mã số mã vạch, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng hiệu quả công nghệ nhận dạng và thu thập dữ liệu tự động trong quản lý, sản xuất và kinh doanh.

Ông Phó Đức Sơn – Chủ tịch Hội Mã số Mã vạch Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị.

“Hàng nghìn doanh nghiệp Việt Nam đã ứng dụng mã số mã vạch trong quản trị chuỗi cung ứng, góp phần nâng cao uy tín, chất lượng và sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế”, ông Phó Đức Sơn nhấn mạnh.

Trong 5 năm qua, Hội VINA CODE đã triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng gắn với chức năng, nhiệm vụ chuyên môn; đồng thời đẩy mạnh công tác tư vấn, phản biện xã hội, tham gia xây dựng chính sách và đồng hành cùng doanh nghiệp trong lĩnh vực mã số mã vạch và chuyển đổi số.

Đẩy mạnh “bình dân học vụ số” về truy xuất nguồn gốc

Trước yêu cầu ngày càng cao về minh bạch thông tin và quản lý chất lượng, Hội VINA CODE đã tích cực tuyên truyền, phổ biến kiến thức về mã số mã vạch, quản lý chuỗi cung ứng và chuyển đổi số; xây dựng tài liệu “Bình dân học vụ số” về truy xuất nguồn gốc, giúp doanh nghiệp tiếp cận công nghệ một cách dễ hiểu và thực tiễn.

Bên cạnh đó, Hội phối hợp với VCCI tổ chức nhiều chương trình đào tạo, hội thảo về tiêu chuẩn hóa dữ liệu, chứng nhận theo tiêu chuẩn quốc tế; đồng thời phối hợp với Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức các khóa đào tạo chuyên gia đánh giá trưởng hệ thống quản lý an toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2022, thu hút hơn 400 học viên tham gia trong năm 2025.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia nhận định, mã số mã vạch hiện nay không chỉ dừng lại ở chức năng nhận diện sản phẩm, mà đã trở thành nền tảng quan trọng cho quản lý chuỗi cung ứng, logistics, thương mại điện tử và truy xuất nguồn gốc.

“Sau 25 năm đồng hành cùng doanh nghiệp, Hội Mã số Mã vạch Việt Nam đã góp phần số hóa hàng hóa Việt Nam một cách bài bản, chuẩn hóa và có chiều sâu”, ông Nguyễn Nam Hải đánh giá.

Theo số liệu công bố, hệ thống mã số mã vạch quốc gia hiện quản lý 87.418 doanh nghiệp, với gần 2 triệu mã định danh sản phẩm; cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc ghi nhận hơn 2,1 triệu bản ghi, với sự tham gia của hơn 88.000 doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Quyết Chiến, Tổng thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trao tặng bằng khen cho Hội vì thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2024-2025.

Trong giai đoạn 2026 – 2030, Hội VINA CODE xác định tiếp tục đồng hành cùng quá trình chuyển đổi số quốc gia, tập trung nghiên cứu và đề xuất các ứng dụng thiết thực như QR code động, RFID trong logistics, chuẩn hóa dữ liệu sản phẩm và truy xuất nguồn gốc.

Hội cũng kiến nghị các cơ quan quản lý nhà nước tiếp tục tạo điều kiện về cơ chế, giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học để phát huy tốt hơn vai trò của một tổ chức xã hội nghề nghiệp chuyên ngành, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.