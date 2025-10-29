VietLab Expo 2025: Thúc đẩy chuyển giao công nghệ và số hóa phòng thí nghiệm tại Việt Nam

Sự kiện là diễn đàn kết nối công nghệ, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và hợp tác đầu tư, góp phần thúc đẩy chuyển giao công nghệ và phát triển bền vững ngành khoa học - y tế Việt Nam.

Triển lãm do Công ty CP Hội chợ Triển lãm và Quảng cáo Việt Nam (VIETFAIR) và Sanghai Transcend Conference and Exhibition Service Co., LTD phối hợp tổ chức với sự ủng hộ của Hội Thiết bị Y tế Việt Nam, Cục xúc tiên thương mại - Bộ Công thương, Các Bộ, ban ngành tổ chức hữu quan.

Triển lãm quốc tế Thiết bị Thí nghiệm và Phân tích Việt Nam - VietLab Expo 2025 sẽ diễn ra từ ngày 27 - 29/11/2025 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP.HCM.

VietLab Expo 2025 được tổ chức đồng thời với Vietnam Medi-Pharm 2025 lần thứ 33 không chỉ là nơi trưng bày thiết bị, mà còn là không gian kết nối giữa các nhà nghiên cứu, doanh nghiệp sản xuất, nhà nhập khẩu, phân phối và các tổ chức dịch vụ khoa học - kỹ thuật gặp gỡ trao đổi học hỏi kinh nghiệm đồng thời là cầu nối quan trọng cho nghiên cứu khoa học - ứng dụng thực tiễn - phát triển công nghiệp và y tế cộng đồng.

VietLab Expo 2025 và các triển lãm chuyên đề đồng ngành diễn ra đồng thời đóng góp cho sự nghiệp Y tế - KH&CN Việt Nam, giúp nâng cao năng lực phân tích, thử nghiệm, kiểm định chất lượng sản phẩm trong các lĩnh vực y tế, dược phẩm, hóa chất, thực phẩm, môi trường đồng thời thúc đẩy chuyển giao công nghệ tiên tiến và giải pháp số hóa phòng thí nghiệm, giúp nâng cao năng suất và độ chính xác.

Triển lãm còn tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận nguồn công nghệ toàn cầu, mở rộng hợp tác đầu tư, sản xuất - kinh doanh và hội nhập quốc tế; góp phần phát triển bền vững ngành Y tế, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, hướng tới mục tiêu hiện đại hóa hệ thống kiểm định, phân tích và y học tại Việt Nam.

VietLab Expo 2025 và các chuyên đề quy tụ hơn 300 gian hàng, của 250 đơn vị, doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế, trưng bày giới thiệu những tiến bộ, thành tựu nổi bật, công nghệ và sản phẩm mới nhất trong lĩnh thiết bị thí nghiệm và phân tích, đặc biệt là phục vụ cho ngành công nghiệp hóa chất và sản xuất dược phẩm.

Sự kiện trưng bày các nhóm ngành hàng và sản phẩm chính: Thiết bị phân tích (Sắc ký, quang phổ, kính hiển vi và hình ảnh quang học, thiết bị & hệ thống phân tích, dụng cụ cho phân tích vật lý & hóa học…); Công nghệ sinh học (Y học và chẩn đoán, khoa học sự sống…); Kiểm soát chất lượng đo lường và thử nghiệm (Đặc điểm và tính chất của vật liệu; Kiểm soát chất lượng trong ngành dược phẩm, Thử nghiệm vật liệu…); Thiết bị thí nghiệm (Nội thất phòng thí nghiệm, thiết bị, máy móc, hóa chất, vật tư tiêu hao, thuốc thử, dụng cụ thủy tinh, hệ thống dữ liệu và tài liệu thí nghiệm, tự động hóa trong phòng thí nghiệm, công cụ cho phòng thí nghiệm môi trường, vật tư tiêu hao…); Sản phầm và Máy móc, thiết bị, công nghệ ngành dược (Nguyên liệu, sản phẩm ngành dược, máy móc, công nghệ bào chế dược phẩm, thiết bị chế biến và chiết xuất dược phẩm, thiết bị máy móc đóng gói dược phẩm, vật liệu đóng gói dược phẩm, máy móc thiết bị in ấn, bao bì, thủy tinh, chai lọ ngành dược phẩm, phần mềm phụ trợ cho ngành công nghiệp dược phẩm,…)

VietLab Expo 2025 không chỉ là triển lãm thương mại chuyên ngành, mà còn là nền tảng chiến lược để kết nối tri thức - công nghệ - doanh nghiệp - thị trường, thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia. Sự kiện hứa hẹn sẽ mang lại giá trị thực tiễn, cơ hội đầu tư và hợp tác lâu dài, góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam là điểm đến mới nổi trong khu vực châu Á về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực thí nghiệm, phân tích và công nghệ sinh học.

