Kinh tế số
Thị trường

Trải nghiệm ‘công nghệ giữ ấm‘ cùng UNIQLO với dòng HEATTECH và PUFFTECH cải tiến

Lê Giang

Lê Giang

11:06 | 25/10/2025
Ngày 24/10, UNIQLO, thương hiệu bán lẻ thời trang toàn cầu đến từ Nhật Bản tổ chức sự kiện trải nghiệm dòng sản phẩm giữ ấm từ UNIQLO tại khu vực sảnh ngoài trời TTTM Lotte Mall West Lake Hanoi.
Sự kiện diễn ra từ ngày 24 – 26/10, mang đến không gian trưng bày ấn tượng và trải nghiệm tương tác độc đáo, giới thiệu hai dòng sản phẩm giữ ấm chủ lực mùa Thu/Đông 2025: áo giữ nhiệt HEATTECH pha Cashmere cao cấp và áo khoác chần bông PUFFTECH với nhiều cải tiến vượt trội.

Đồng thời, UNIQLO cũng công bố chiến dịch quảng bá toàn cầu mới nhất cho dòng HEATTECH, với sự góp mặt của hai Đại sứ Thương hiệu Toàn cầu – nữ diễn viên Cate Blanchett và tay vợt huyền thoại Roger Federer.

Trải nghiệm ‘công nghệ giữ ấm ‘ cùng UNIQLO với dòng HEATTECH và PUFFTECH cải tiến
Sự kiện trải nghiệm dòng sản phẩm giữ ấm từ UNIQLO tại khu vực sảnh ngoài trời TTTM Lotte Mall West Lake Hanoi.

Được ra mắt lần đầu vào năm 2003, là thành quả sau nhiều năm nghiên cứu giữa UNIQLO và Toray Industries - nhà sản xuất sợi vải hàng đầu thế giới, dòng trang phục giữ nhiệt HEATTECH đã thay đổi quan niệm về trang phục mùa đông, khẳng định khả năng giữ ấm chỉ với một lớp vải.

HEATTECH là chất vải tổng hợp được tạo ra từ 4 loại sợi: sợi rayon, acrylic, polyester và polyurethane. Khi tiếp xúc với da, công nghệ HEATTECH chuyển hoá hơi ẩm từ cơ thể thành nhiệt và giúp giữ ấm. Sau hơn 20 năm, HEATTECH đã trở thành trang phục biểu tượng đại diện cho công nghệ và triết lý LifeWear của UNIQLO.

Kể từ mùa Thu/Đông 2025, dòng trang phục giữ nhiệt HEATTECH tiếp tục được cập nhật với chất liệu mới, mang đến sản phẩm mặc trong ngày càng ấm áp, mỏng, nhẹ, mềm mại và thời trang hơn. Cụ thể, UNIQLO chính thức giới thiệu dòng sản phẩm HEATTECH Extra Warm pha Cashmere dành cho cả Nam và Nữ - chiếc áo giữ nhiệt kết hợp tính năng của sợi tổng hợp và sự mềm mịn của len cashmere.

Trải nghiệm ‘công nghệ giữ ấm ‘ cùng UNIQLO với dòng HEATTECH và PUFFTECH cải tiến
Mùa Thu Đông 2025, UNIQLO tiếp tục giới thiệu thêm nhiều thiết kế PUFFTECH mới dành cho cả Nam và Nữ.

Với dòng sản phẩm này, sợi polyester trong vải HEATTECH thông thường được thay thế bằng cashmere và pha trộn với sợi acrylic, rayon và polyurethane với tỷ lệ 9% cashmere, giúp sản phẩm vừa mềm mại, vừa đảm bảo hiệu quả giữ nhiệt. HEATTECH Extra Warm pha Cashmere ấm hơn gấp 1,5 lần so với HEATTECH thông thường và nhẹ hơn khoảng 30% so với HEATTECH Extra Warm Cotton.

Bên cạnh nâng cấp về chất liệu, dòng sản phẩm HEATTECH pha Cashmere cũng ra mắt hai thiết kế cổ tròn và cổ lọ dành cho Nam, đồng thời cập nhật thêm hai màu sắc mới trên phiên bản dành cho Nữ.

Đột phá PUFFTECH và những cập nhật mới nhất về thiết kế, màu sắc

Được nghiên cứu và phát triển từ năm 2019, PUFFTECH là loại sợi nhân tạo mô phỏng cấu trúc của lông vũ tự nhiên, chứa đựng lượng không khí dồi dào, đạt đến mức độ nhẹ và ấm chưa từng có. Đây tiếp tục là thành quả hợp tác giữa UNIQLO và Toray Industries, hiện thực hóa ý tưởng tái tạo sự ấm áp của lông vũ, đồng thời bổ sung nhiều tính năng mới để phù hợp với cuộc sống hiện đại.

PUFFTECH ứng dụng công nghệ sợi Nhật Bản với các sợi vải có kích thước siêu mảnh, chỉ bằng 1/5 độ dày sợi tóc người, có kết cấu xoắn 3D rỗng ruột giúp tích trữ được lượng không khí tối đa bên trong mỗi sợi. Các sợi PUFFTECH đan xen với nhau tạo thành từng cuộn bông tròn và được chần trực tiếp vào áo, tạo nên chiếc áo khoác chần bông ấm áp mà vẫn linh hoạt, chắc chắn.

Trải nghiệm ‘công nghệ giữ ấm ‘ cùng UNIQLO với dòng HEATTECH và PUFFTECH cải tiến
Nhiều hoạt động trải nghiệm và quà tặng độc quyền cho khách tham quan tại sự kiện.

PUFFTECH sử dụng sợi nhân tạo nên có thể giặt tay dễ dàng tại nhà, bằng nước ấm và thao tác vò nhẹ tại vết bẩn mà không làm mất phom dáng. Dòng sản phẩm này cũng khô nhanh hơn các dòng sản phẩm sử dụng lông vũ, có thể khô sau khi phơi qua đêm[3]. Đồng thời, lớp vải bên ngoài và sợi nhân tạo bên trong còn có khả năng chống thấm nước, giúp áo vẫn giữ được khả năng giữ ấm ngay cả trong thời tiết mưa nhỏ bất chợt.

Mùa Thu/Đông 2025, UNIQLO tiếp tục giới thiệu thêm nhiều thiết kế PUFFTECH mới dành cho cả Nam và Nữ. Điển hình là PUFFTECH áo Gile chần bông gọn nhẹ với thiết kế trẻ trung, hay PUFFTECH áo khoác chần bông với phom dáng gọn gàng, linh hoạt ngay cả khi cử động. Bên cạnh đó, bảng màu của dòng trang phục PUFFTECH cũng bổ sung những gam màu mới trẻ trung và năng động hơn như vàng, đỏ cam và xanh lam.

Trong 2 ngày diễn ra, từ ngày 25 - 26/10, khi đến tham quan, trải nghiệm sự kiện, khách hàng có cơ hội sở hữu loạt quà tặng độc quyền và hoạt động trải nghiệm đặc biệt: Quà tặng đặc biệt: Kẹo bông gòn và móc khóa độc đáo chỉ có tại sự kiện ( Lưu ý: Số lượng quà tặng có hạn và hoạt động sẽ kết thúc sớm khi hết quà); Hoạt động tư vấn phối đồ với chuyên gia và check-in photobooth đưa bạn đến những địa điểm du lịch lý tưởng.

Thông tin chi tiết về sự kiện trải nghiệm dòng sản phẩm giữ ấm từ UNIQLO:

Thời gian diễn ra: Từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 10 năm 2025

Địa điểm: Sảnh ngoài trời TTTM Lotte Mall West Lake Hanoi, 272 Võ Chí Công, phường Tây Hồ, TP. Hà Nội.

Uniqlo PUFFTECH Áo giữ nhiệt

