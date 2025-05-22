Tuần Lễ cảm ơn của UNIQLO sẽ diễn ra từ 23-29 tháng 5

Tuần Lễ cảm ơn (Kanshasai) năm nay sẽ diễn ra đồng thời tại 29 cửa hàng bán lẻ và cửa hàng trực tuyến từ ngày 23.05 đến ngày 29.05.2025.

Với thông điệp “Cảm ơn Việt Nam - Luôn vẹn tin yêu”, chương trình không chỉ là dịp để UNIQLO gửi lời tri ân sâu sắc đến khách hàng thông qua các hoạt động ưu đãi mua sắm và quà tặng hấp dẫn, mà còn đưa ra các cam kết đóng góp dài hạn cho cộng đồng.

Phát biểu tại họp báo, ông Akiyama Naoki, Tổng Giám đốc UNIQLO Việt Nam, cho biết: “Trong Tuần Lễ cảm ơn, chúng tôi mong muốn mang lại những trải nghiệm mua sắm và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, như một lời cảm ơn chân thành. Sự ủng hộ và yêu mến của các bạn là nền tảng và động lực để UNIQLO phát triển như ngày hôm nay. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tạo ra các sản phẩm LifeWear chất lượng, củng cố hơn nữa nỗ lực hỗ trợ cộng đồng và cam kết về tính bền vững trong hoạt động kinh doanh tại Việt Nam”.

Ông Akiyama Naoki, Tổng Giám đốc UNIQLO Việt Nam phát biểu tại sự kiện

Trong khuôn khổ của sự kiện, bên cạnh cam kết đóng góp doanh thu BST UT Mickey Mouse in Vietnam (chính thức mở bán từ 23.05) để xây mới hai điểm trường tại Quảng Nam và Quảng Bình, đại diện UNIQLO cũng cập nhật giai đoạn 3 của dự án “Hỗ trợ nước sạch”, phối hợp với Công ty TNHH Mấp Mé và trường Đại học Trà Vinh nhằm lắp đặt hệ thống trữ, xử lý nước mưa dùng trong sinh hoạt cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Long Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Đại diện UNIQLO cũng cập nhật giai đoạn 3 của dự án “Hỗ trợ nước sạch”, phối hợp với Công ty TNHH Mấp Mé và trường Đại học Trà Vinh

Được biết, xã Long Hòa là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu và thực trạng nước biển dâng cao tại Đồng bằng sông Cửu Long. Nhiều người dân nơi đây vẫn đang phụ thuộc vào nước mưa hoặc nguồn nước ngầm chưa qua xử lý. Với tổng số 10 hệ thống, tương đương 17.400 USD (khoảng 450 triệu đồng), dự án lần này mang lại lợi ích trực tiếp cho hơn 80 người dân tại địa phương, và gián tiếp hỗ trợ cho hơn 100 người dân khác trong khu vực lân cận.

Trước đó, trong giai đoạn 1 (2023), dự án “Hỗ trợ nước sạch” đã trang bị hệ thống lọc nước uống trực tiếp tại 10 trường mẫu giáo và tiểu học tại huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, đảm bảo chất lượng nguồn nước tinh khiết đạt chuẩn nước uống tại vòi theo quy chuẩn của Bộ Y Tế.

Tính đến nay, dự án “Hỗ trợ nước sạch” đã mang nguồn nước uống an toàn đến với hơn 6.600 người dân với tổng giá trị hỗ trợ lên đến hơn 65.100 USD

Trong giai đoạn 2 (2024), UNIQLO tiếp tục hỗ trợ 11 trường mẫu giáo và tiểu học trên địa bàn huyện Cần Giờ. Bên cạnh đó, dự án cũng thực hiện bảo trì để đảm bảo hệ thống luôn trong tình trạng ổn định, đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực tế của học sinh và giáo viên tại các điểm trường được lắp đặt.

Cũng tại sự kiện này, UNIQLO đã trao tặng gần 1.000 sản phẩm quần, áo thuộc chương trình RE.UNIQLO cho các hộ dân thuộc diện nghèo và cận nghèo tại xã Long Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Trong Tuần Lễ Cảm Ơn khách hàng sẽ có cơ hội mua sắm các sản phẩm LifeWear được yêu thích mùa Xuân/Hè 2025 với khuyến mãi giới hạn áp dụng tại tất cả cửa hàng.

Nhiều sản phẩm LifeWear được yêu thích mùa Xuân/Hè 2025 sẽ có khuyến mãi giới hạn từ ngày 23.05 - 29.05

Trong chương trình này, ngoài phần quà tặng hấp dẫn, UNIQLO còn ra mắt BST UT Mickey Mouse in Vietnam với ba họa tiết mới

Đặc biệt, nhân dịp này, BST UT Mickey Mouse in Vietnam tiếp tục mang đến ba họa tiết mới, khắc họa hành trình Mickey & Minnie thưởng thức cà phê sữa đá, khám phá chợ Bến Thành, hồ Hoàn Kiếm và mặc áo dài truyền thống.

Đặc biệt, trong 3 ngày đầu tiên diễn ra Tuần Lễ cảm ơn (từ ngày 23 - 25.05) với hóa đơn mua sắm trị giá từ 1.499.000 đồng, khách hàng sẽ nhận được quà tặng là 01 ly giữ nhiệt tiện dụng, đa năng (Số lượng có hạn).

Tuần Lễ Cảm Ơn sẽ diễn ra từ ngày 23 đến hết ngàyy 29 tháng 5 trên toàn hệ thống cửa hàng online và offline của UNIQLO

Đồng thời, từ ngày 23.05 - 29.05, UNIQLO mang đến ưu đãi hoàn tiền 600.000 đồng khi thanh toán bằng thẻ JCB, áp dụng với hóa đơn từ 3.000.000 đồng trong thời gian diễn ra chương trình.

Ngoài ra, 3 khách hàng có tổng hóa đơn mua sắm cao nhất, đăng nhập tài khoản UNIQLO online khi thanh toán và đăng ký thư điện tử ANA trong Tuần Lễ cảm ơn, từ ngày 23.05 tới ngày 29.05.2025, sẽ được tặng vé máy bay khứ hồi tới Tokyo (Nhật Bản) của hãng hàng không All Nippon Airways (ANA). 50 khách hàng tiếp theo sẽ được tặng áo khoác chống UV từ UNIQLO.