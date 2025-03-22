UNIQLO mang trải nghiệm chống tia UV đến Bưu điện Thành phố

Đó là lý do lần đầu tiên UNIQLO mang không gian trải nghiệm và trưng bày sản phẩm các sản phẩm chống tia UV đến cho các khách hàng Việt Nam ngay tại không gian ngoài trời Bưu điện trung tâm thành phố.

UNIQLO mang không gian trải nghiệm chống tia UV cho khách tham quan tại Bưu điện Thành phố

Bên cạnh trải nghiệm để đo và tận mắt chứng kiến sự thay đổi của bức xạ mặt trời ảnh hưởng như thế nào đến vòng cảm ứng khi có và không có thiết bị chống nắng của UNIQLO, tại không gian trải nghiệm UNIQLO cũng trưng bày các dòng sản phẩm với thiết kế đa dạng kiểu dáng, màu sắc cho cả Nam, Nữ và Trẻ Em, giúp cả gia đình tự tin tận hưởng ánh nắng mùa hè.

Là quốc gia có mùa hè nắng nóng gay gắt, nên ngay cả những ngày trời nhiều mây thì bức xạ tia cực tím vẫn ở mức rất cao, nên chúng ta không thể chủ quan. Theo Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP), bức xạ tia cực tím đã tăng 4,1% mỗi thập kỷ kể từ những năm 1990. Tại Việt Nam, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, năm 2025 dự kiến sẽ đối mặt với tình trạng nắng nóng gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm. Nhiệt độ trung bình toàn cầu năm 2025 được dự báo cao hơn từ 1,29 đến 1,53 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp hóa, theo Cơ quan Khí tượng Anh (Met Office). Với diễn biến ENSO hiện tại, nhiệt độ trung bình trên toàn quốc trong năm 2025 dự kiến sẽ cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 1-2 độ C, có nơi cao hơn.

Thậm chí ngay cả trong thời tiết nhiều mây, tia UV vẫn hoạt động và có thể gây hại cho da. Theo các chuyên gia, khi mây mỏng đi, tia mặt trời mang theo tia UV có thể xuyên qua lớp mây mỏng, vì vậy chỉ số UV vẫn có thể đo được ở mức cao. Các đám mây cũng không thể ngăn chặn hoàn toàn tia UV, đặc biệt là tia UV-A với khả năng xuyên thấu mạnh mẽ.

Dòng sản phẩm chống tia UV công nghệ Nhật Bản của UNIQLO nhận được sự tín nhiệm của nhiều khách hàng Việt, với 98% khách hàng chọn mặc sản phẩm khi trời nắng nóng. Đây là kết quả khảo sát của NielsenIQ trên nhóm đối tượng là nam/nữ từ 25-55 tuổi, thu nhập từ 24 triệu trở lên và có thói quen mặc áo chống nắng khi ra đường.

Từ năm 2004, UNIQLO đã không ngừng cải tiến công nghệ sợi vải nhằm mang đến dòng trang phục chống tia UV hiệu quả. Bằng việc ứng dụng công nghệ Nhật Bản, các sản phẩm chống tia UV của UNIQLO sử dụng hai cơ chế tối ưu: phản xạ tia UV và hấp thụ tia UV, giúp ngăn chặn hơn 90% tia UV-A, UV-B tiếp xúc với làn da, theo tiêu chuẩn chứng nhận JIS L 1925:2019. Công nghệ này được tích hợp trực tiếp vào sợi vải, đảm bảo hiệu quả bảo vệ tối đa.

Mỗi sản phẩm đều được đánh giá theo chỉ số UPF (UV Protection Factors) để xác định mức độ chống tia cực tím. Chỉ số UPF càng cao thì lượng bức xạ xuyên qua vải ảnh hưởng lên da càng thấp. Theo đó, hầu hết trang phục chống nắng của UNIQLO đều có chỉ số trong khoảng UPF40 đến UPF50+. Trong đó, UPF50+ là xếp hạng chống nắng cao nhất đối với chất liệu vải.

Các sản phẩm chống tia UV của UNIQLO sử dụng hai cơ chế tối ưu: phản xạ tia UV và hấp thụ tia UV, giúp ngăn chặn hơn 90% tia UV-A

Bên cạnh khả năng chống tia UV vượt trội, các thiết kế của UNIQLO còn được yêu thích nhờ sự đa dạng về kiểu dáng, màu sắc phong phú, bao gồm quần áo, mũ và nhiều phụ kiện, giúp người dùng dễ dàng phối hợp trang phục theo phong cách cá nhân. Nổi bật trong đó có thể kể đến Áo AIRism Chống UV Vải Mắt Lưới dành cho nữ và trẻ em, DRY-EX Áo Parka Chống UV Siêu Co Giãn dành cho nam, cùng Áo Parka Chống UV Bỏ Túi tiện lợi cho cả gia đình.

Cùng khám phá công nghệ chống tia UV công nghệ Nhật Bản và quan sát thí nghiệm trực quan tại Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh trong 2 ngày (21 và 22/03/2025) với nhiều hoạt động hấp dẫn.