BIC lần thứ 2 liên tiếp dẫn đầu Top 1 nơi làm việc tốt nhất ngành bảo hiểm

Đặc biệt, BIC lần thứ hai liên tiếp giữ vị trí số 1 trong toàn ngành bảo hiểm, một kết quả thể hiện sức mạnh nội lực, chiến lược phát triển nhân sự bài bản và môi trường làm việc tích cực mà doanh nghiệp kiên định xây dựng suốt nhiều năm qua.

Bảng xếp hạng Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam do Anphabe thực hiện trong 12 năm qua. Năm 2025, bảng xếp hạng được công bố dựa trên dữ liệu khảo sát đến từ 73.000 người đi làm và sinh viên, đánh giá hơn 650 doanh nghiệp thuộc 18 ngành nghề.

Kết quả được kiểm chứng độc lập bởi Intage Việt Nam và bảo trợ bởi VCCI, tạo nên uy tín và giá trị đặc biệt cho các doanh nghiệp được vinh danh. Việc BIC đứng đầu ngành bảo hiểm trong một bảng xếp hạng có quy mô lớn như vậy cho thấy thương hiệu tuyển dụng của doanh nghiệp đã khẳng định được vị thế và sức hút bền vững.

BIC lần thứ 2 liên tiếp được vinh danh Top 1 nơi làm việc tốt nhất ngành bảo hiểm khối Doanh nghiệp lớn.

Trong hành trình 20 năm hoạt động, BIC luôn xem con người là nền tảng cốt lõi cho sự phát triển dài hạn. Với mục tiêu đó, BIC tập trung xây dựng môi trường làm việc nhân văn, chuyên nghiệp và giàu cảm hứng. BIC cũng chú trọng tạo sự cân bằng giữa thu nhập, phúc lợi và cơ hội phát triển, đồng thời duy trì văn hóa nội bộ gắn kết, nơi mọi cá nhân được tôn trọng, được lắng nghe và được trao quyền phát triển.

Một điểm nhấn quan trọng góp phần nâng tầm chất lượng nguồn nhân lực tại BIC chính là việc triển khai Khung năng lực theo chuẩn quốc tế, giúp xác định rõ yêu cầu của từng chức danh, đồng thời tạo nền tảng cho việc đánh giá, đào tạo và phát triển đội ngũ. Khung năng lực này đi kèm với lộ trình nghề nghiệp minh bạch, giúp nhân sự có thể định hướng mục tiêu và xây dựng kế hoạch phát triển dài hạn.

Là công ty con của BIDV, một trong những ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất Việt Nam, BIC được thừa hưởng nền tảng nhân văn, triết lý phát triển toàn diện và môi trường làm việc hạnh phúc – an tâm – giàu cơ hội mà BIDV đã kiến tạo.

Từ đó, BIC tiếp tục lan tỏa văn hóa chú trọng đào tạo chuyên môn và kỹ năng số, nuôi dưỡng tinh thần gắn kết qua các hoạt động văn hóa – thể thao – thiện nguyện, đồng thời duy trì chính sách nhân sự cạnh tranh, minh bạch và giàu phúc lợi. Sự cộng hưởng giữa nền tảng vững chắc từ BIDV và định hướng phát triển của BIC đã tạo nên môi trường làm việc lý tưởng, thu hút hàng trăm nhân sự tài năng mỗi năm và giúp BIC liên tiếp được Anphabe vinh danh Top 1 Nơi làm việc tốt nhất ngành bảo hiểm phi nhân thọ. Đây là minh chứng cho sức mạnh của sự kế thừa, đồng thời là cam kết về một tương lai phát triển bền vững, nơi mỗi cá nhân đều có cơ hội tỏa sáng và trưởng thành.