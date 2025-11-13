BIC ghi nhận thiệt hại hơn 60 tỷ đồng chỉ sau 03 ngày bão số 13 đổ bộ

Các thiệt hại tập trung chủ yếu ở hai nghiệp vụ bảo hiểm tài sản – kỹ thuật và bảo hiểm xe cơ giới.

Theo báo cáo của BIC, tính đến ngày 9/11/2025, các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất bao gồm khu vực miền Trung và Bắc Trung Bộ. Ngay sau khi bão tan, BIC đã nhanh chóng cử lực lượng giám định bồi thường tới hiện trường để ghi nhận thông tin thiệt hại về người và tài sản, đồng thời hướng dẫn khách hàng các biện pháp xử lý ban đầu nhằm giảm thiểu rủi ro.

Song song với công tác nghiệp vụ, đại diện BIC cũng trực tiếp gặp gỡ, thăm hỏi và động viên tinh thần khách hàng bị thiệt hại. Đối với các vụ tổn thất có tính chất phức tạp, BIC đã chỉ định đơn vị giám định độc lập phối hợp cùng cán bộ giám định nội bộ nhằm xác định chính xác nguyên nhân, mức độ tổn thất và căn cứ pháp lý để triển khai phương án tạm ứng hoặc chi trả bồi thường sớm nhất.

Trong bối cảnh thiệt hại do bão số 13 gây ra trên phạm vi cả nước ở mức nghiêm trọng, đại diện BIC cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến tình hình, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng, đối tác và khách hàng để đẩy nhanh tiến độ xử lý bồi thường.

Với cam kết “luôn đồng hành cùng khách hàng trong mọi hoàn cảnh”, BIC khẳng định sẽ huy động tối đa nguồn lực để đảm bảo công tác giám định và chi trả bồi thường được thực hiện nhanh chóng, minh bạch và đúng quy định, góp phần giúp khách hàng sớm ổn định đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh sau thiên tai.