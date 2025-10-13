BIC triển khai nhanh công tác hỗ trợ, bồi thường và cứu trợ sau bão

Khẩn trương hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng do bão

Theo thống kê đến ngày 09/10/2025, BIC đã ghi nhận tổng cộng 225 vụ tổn thất do bão số 10, trong đó hơn 140 vụ thuộc bảo hiểm xe cơ giới và hơn 80 vụ thuộc bảo hiểm tài sản - kỹ thuật.

Riêng bão số 11 đã gây ra 151 vụ tổn thất, bao gồm 138 vụ thuộc bảo hiểm xe cơ giới và 13 vụ thuộc bảo hiểm tài sản - kỹ thuật. Các vụ tổn thất do bão số 11 vẫn đang tiếp tục được ghi nhận và xử lý. Tổng thiệt hại do 2 cơn bão ghi nhận tại BIC đến thời điểm hiện tại đã vượt hơn 100 tỷ đồng.

BIC nhanh chóng tiếp cận hiện trường tổn thất để hỗ trợ khách hàng (Hình ảnh tại Nghệ An).

Ngay sau các cơn bão, BIC đã kích hoạt các phương án ứng phó khẩn cấp, huy động lực lượng cán bộ tại các đơn vị nhanh chóng xuống hiện trường để hỗ trợ khách hàng. Với tinh thần trách nhiệm cao và sự chủ động trong công tác phục vụ, đội ngũ cán bộ BIC đã tiếp cận hiện trường, phối hợp với khách hàng và cơ quan chức năng để ghi nhận tổn thất, thu thập hồ sơ, thực hiện giám định ban đầu và hướng dẫn khách hàng hoàn thiện thủ tục bồi thường.

BIC vượt khó hỗ trợ khách hàng khi nước vẫn ngập cao (Hình ảnh tại Thái Nguyên).

BIC tăng cường phối hợp với các garage, đơn vị cứu hộ để hỗ trợ khách hàng.

BIC cũng ưu tiên xử lý các vụ tổn thất nghiêm trọng, đặc biệt là những trường hợp ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất - kinh doanh và đời sống dân sinh. Song song đó, công tác truyền thông và tư vấn chính sách bảo hiểm được đẩy mạnh, giúp khách hàng hiểu rõ quyền lợi và quy trình xử lý tổn thất.

Sự vào cuộc kịp thời và tận tâm của BIC không chỉ giúp khách hàng giảm thiểu thiệt hại, mà còn khẳng định vai trò của bảo hiểm như một điểm tựa tài chính vững chắc trong hành trình phục hồi sau rủi ro.

Phát động chương trình ủng hộ đồng bào vùng bão lũ

Song song với công tác giám định và bồi thường tổn thất, BIC đã phát động chương trình ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 10 và số 11. Theo đó, toàn thể cán bộ BIC được kêu gọi đóng góp tối thiểu một ngày lương để chung tay hỗ trợ người dân vùng thiên tai.

BIC cũng huy động cán bộ toàn hệ thống tham gia đóng góp thông qua tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhằm đảm bảo nguồn lực cứu trợ được chuyển đến đúng địa chỉ, kịp thời và minh bạch.

BIC nhanh chóng bố trí phương tiên chuyên dụng để hỗ trợ cán bộ và người dân bị ngập do bão.

Đặc biệt, tại Thái Nguyên, một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề sau bão số 11, mưa lớn kéo dài đã gây ngập sâu nhiều khu dân cư, khiến giao thông bị chia cắt và mất điện trên diện rộng. Trước tình hình cấp bách, Trụ sở chính BIC đã nhanh chóng bố trí phương tiện chuyên dụng, trong đó có thuyền cứu hộ, để tiếp cận các khu vực bị cô lập, hỗ trợ đi lại và vận chuyển nhu yếu phẩm. Đội ngũ cán bộ BIC đã phối hợp cùng địa phương tổ chức cứu trợ khẩn cấp, hỗ trợ di chuyển cho người dân và cán bộ bị ảnh hưởng, đồng thời trao tặng hàng trăm suất quà cứu trợ thiết thực như nước uống, thực phẩm và vật dụng sinh hoạt.

Những hành động thiết thực này một lần nữa khẳng định tinh thần trách nhiệm xã hội, sự nhân văn và cam kết đồng hành cùng cộng đồng của BIC - không chỉ trong vai trò bảo hiểm, mà còn là người bạn tin cậy trong những lúc khó khăn nhất.