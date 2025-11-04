BIC chi hơn 40 tỷ đồng bồi thường thiệt hại mưa lũ miền Trung

Theo thống kê của BIC, đến ngày 3/11/2025, doanh nghiệp đã tiếp nhận hơn 150 vụ tổn thất tại các địa phương chịu ảnh hưởng nặng như Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, với tổng giá trị bồi thường ước tính hơn 40 tỷ đồng. Các vụ tổn thất tập trung chủ yếu ở nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới và bảo hiểm tài sản – kỹ thuật.

Ngay sau khi điều kiện thời tiết cho phép, BIC đã huy động lực lượng giám định bồi thường đến các khu vực bị ngập lụt để thăm hỏi, ghi nhận thiệt hại, tư vấn biện pháp xử lý ban đầu, giúp khách hàng hạn chế tổn thất. Doanh nghiệp cũng phối hợp với các công ty giám định độc lập nhằm xác định nhanh mức độ thiệt hại, làm cơ sở cho việc tạm ứng và chi trả bồi thường kịp thời.

BIC đồng hành cùng khách hàng khắc phục hậu quả mưa lũ miền Trung.

Tại nhiều địa phương, cán bộ BIC đã vượt qua khó khăn về thời tiết, giao thông và địa hình để có mặt tại hiện trường khi nước lũ chưa rút hoàn toàn, đảm bảo việc ghi nhận thiệt hại diễn ra kịp thời, chính xác.

Để đảm bảo tiến độ, BIC thiết lập quy trình phản ứng nhanh, phân công cán bộ phụ trách từng khu vực và duy trì liên lạc thường xuyên với khách hàng qua nhiều kênh khác nhau. Doanh nghiệp ưu tiên giải quyết các vụ tổn thất nghiêm trọng ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất – kinh doanh và sinh kế của người dân.

Việc phối hợp chặt chẽ giữa BIC và các đơn vị giám định chuyên nghiệp giúp quá trình đánh giá thiệt hại khách quan, đầy đủ và đúng quy định, góp phần đẩy nhanh tiến độ chi trả bồi thường.

Đại diện BIC cho biết, việc hỗ trợ khách hàng kịp thời không chỉ là trách nhiệm nghề nghiệp mà còn là cam kết đồng hành của doanh nghiệp. Việc chi trả bồi thường nhanh chóng, minh bạch giúp khách hàng sớm khôi phục tài sản, đồng thời củng cố niềm tin vào vai trò của bảo hiểm trong đời sống, đặc biệt trong bối cảnh thiên tai, biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt.

Hiện BIC đang tiếp tục rà soát hồ sơ và phối hợp chặt chẽ với khách hàng để hoàn tất việc chi trả trong thời gian sớm nhất, góp phần hỗ trợ người dân và doanh nghiệp miền Trung sớm ổn định sản xuất, kinh doanh.