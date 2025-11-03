Việt Nam lần đầu đăng cai sự kiện Esports toàn cầu của EA SPORTS FC Mobile

FC Pro Festival 2025, giải đấu Esports đẳng cấp thế giới sẽ đến với TP.HCM.

Lễ hội thể thao điện tử “FC Pro Festival 2025 - Get Closer To Glory” sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 9/11/2025 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Quận 7, TP.HCM. Đây là lần đầu tiên Việt Nam cai sự kiện Esports toàn cầu của EA SPORTS FC Mobile, hứa hẹn sẽ đem đến những bữa tiệc bùng nổ cảm xúc, kết hợp giữa bóng đá, thể thao điện tử và âm nhạc.

Giải đấu bóng đá quốc tế hấp dẫn.

EA SPORTS FC Mobile 2025 quy tụ sự tham gia của 20 tuyển thủ hàng đầu đại diện cho 12 quốc gia: Brazil, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Serbia, Thái Lan, Mexico, Mỹ, Ai Cập và Việt Nam. Các tuyển thủ sẽ cùng tranh tài cho ngôi vô địch FC Mobile thế giới, với tổng giải thưởng trị giá 50.000 USD.

Giải đấu kéo dài trong 4 ngày, từ 06 – 09/11/2025 với lịch trình cụ thể như sau:

Ngày 1 (06/11): All Star – 8 VĐV chuyên nghiệp từ 4 quốc gia: Việt Nam, Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc sẽ tranh tài theo thể thức BO3 loại trực tiếp với lần lượt 3 ván đấu: 1v1, 2v2, 1v1

Ngày 2 (07/11): National Challenge – mỗi quốc gia sẽ có 4 thành viên gồm Pro Player, KOL, người chơi cộng đồng, sẽ tiến hành thi đấu BO3 loại trực tiếp với lần lượt 3 ván: 1v1 (người chơi cộng đồng), 2v2 (KOL vs KOL) và Volta Live (Pro – KOL – người chơi cộng đồng).

Ngày 3 (08/11): Legend Match: Huyền thoại tranh tài.

Ngày 4 (09/11): Final Stage – Chung kết All Star và National Challenge.

Những thể thức thi đấu mới lạ, tăng tính chiến thuật.

FC Pro Festival 2025 không chỉ dừng lại ở trải nghiệm bóng đá truyền thống mà còn giới thiệu những thay đổi sáng tạo trong thể thức thi đấu, nhằm mang đến sự mới mẻ cho người chơi và khán giả.

Giải đấu áp dụng thể thức cấm chọn cầu thủ độc đáo. Đối với thể thức thi đấu All Stars, mỗi đội đại diện cho các quốc gia sẽ bốc thăm 23 cầu thủ và sẽ có quyền cấm 5 cầu thủ của đối thủ trước khi vào mỗi ván đấu. Trong đó:

Không cấm Thủ môn. Mỗi vị trí chỉ được cấm tối đa 3 cầu thủ tại mỗi vị trí: Tiền đạo, Tiền vệ, Hậu vệ.

Đồng thời, VĐV được cấm trước mỗi trận đấu đơn (cụ thể hơn khi đá BO3, trước mỗi game đấu, các VĐV đều sẽ có quyền cấm 5 cầu thủ). Và có thể cấm trùng trước mỗi game đấu.

Sự giao thoa bóng đá truyền thống và Esport.

Thể thức này có phần tương tự với thể thức tại giải đấu toàn sao All-Star Championship, đòi hỏi các vận động viên phải cân nhắc kỹ lưỡng và thể hiện khả năng xây dựng chiến thuật đỉnh cao. Bởi mỗi một lượt cấm hay chọn đều có thể quyết định cục diện của trận đấu.

Gặp gỡ huyền thoại bóng đá thế giới, điểm nhấn không thể bỏ lỡ.

FC Pro Festival 2025 hứa hẹn mang đến một không gian cuồng nhiệt, nơi người hâm mộ thỏa sức thử tài với những trò chơi kỹ năng độc đáo, tận hưởng các hoạt động đậm chất bóng đá và chụp ảnh cùng cúp thật – biểu tượng của chiến thắng.

Đặc biệt, giải đấu sẽ đón chào 2 HUYỀN THOẠI BÓNG ĐÁ THẾ GIỚI đến với Việt Nam là Ricardo Kaká (Quả Bóng Vàng 2007) và Luís Figo (Quả Bóng Vàng 2000). Họ không chỉ tham gia giao hữu mà còn chia sẻ kinh nghiệm, tạo nên khoảnh khắc lịch sử nơi đam mê bóng đá thực và ảo hòa quyện.

Đây không chỉ là một màn giao hữu mang tính biểu tượng, mà còn là khoảnh khắc lịch sử, khi hai tượng đài bóng đá thế giới cùng xuất hiện trên sân khấu Esports ngay tại Việt Nam – nơi cảm xúc và đam mê hòa làm một.

Những hoạt động bên lề vô cùng hấp dẫn.

Không chỉ được gặp gỡ thần tượng, khán giả còn có thể tham gia loạt hoạt động trải nghiệm hấp dẫn như:

Khu thử thách kỹ năng bóng đá và mini game độc quyền từ FC Mobile;

Khu trưng bày Chiếc Đĩa Bạc Bundesliga, Cúp vô địch Serie A – những biểu tượng quen thuộc của làng túc cầu;

Cơ hội nhận hàng ngàn phần quà ingame và quà lưu niệm giới hạn chỉ dành cho khán giả có mặt tại sự kiện.

Không chỉ dừng lại ở khía cạnh thi đấu, FC Pro Festival 2025 còn là một đại tiệc bóng đá – âm nhạc đúng nghĩa. Sự kiện được đầu tư công phu về sân khấu, âm thanh, ánh sáng.

Bài hát chủ đề “Closer to glory”

Sân khấu đêm chung kết sẽ bùng nổ với màn trình diễn của bộ đôi nghệ sĩ “Anh Trai – Em Xinh”, những cái tên quen thuộc với giới trẻ Việt. Đặc biệt, họ cũng là tác giả của bài hát chủ đề “FC Pro Festival 2025”, được sáng tác riêng cho sự kiện và biểu diễn trực tiếp vào đêm chung kết ngày 9/11, trước khi nhà vô địch FC Mobile 2025 chính thức được xướng tên.

Sự kiện này không chỉ thúc đẩy Esports tại Việt Nam mà còn góp phần xây dựng cộng đồng game thủ vững mạnh. Với sự hỗ trợ từ EA SPORTS, Việt Nam đang khẳng định là điểm đến hấp dẫn cho các sự kiện toàn cầu. Vé tham dự đã mở bán, hứa hẹn SECC sẽ chật kín khán giả từ khắp nơi. Đây là cơ hội vàng để người hâm mộ bóng đá và Esports Việt Nam tiến gần hơn đến vinh quang.