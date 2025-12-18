Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thăm và động viên CLB Thể công - Viettel

Ngày 16 tháng 12 năm 2025, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ gặp mặt và động viên các đội thể thao quân đội có thành tích cao trong năm 2025, trong đó CLB Thể Công - Viettel là một trong 10 tập thể được ghi nhận nhờ những nỗ lực kiên trì, tinh thần kỷ luật và khát vọng cống hiến.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng lắng nghe báo cáo và trao đổi về công tác quản lý, vận hành, đào tạo và phát triển thể thao tại Công ty Thể thao Viettel. Ảnh: Viettel

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo buổi gặp mặt nhằm báo cáo thành tích nổi bật trong công tác luyện tập, thi đấu của lực lượng thể thao trong quân đội trong năm vừa qua, ghi nhận và động viên các vận động viên cũng như huấn luyện viên đồng thời lan tỏa tinh thần rèn luyện, thi đấu của thể thao quân đội.

Mùa giải 2024/2025, Thể Công - Viettel giành huy chương đồng Cúp Quốc gia và xếp thứ 4 tại Giải bóng đá Vô địch Quốc gia V.League, trong đó với bản sắc của người lính, đội bóng luôn nằm trong tốp danh sách những câu lạc bộ cạnh tranh chức vô địch tại các giải như V-League và Cúp Quốc gia.

Trong khuôn khổ chương trình, Đại tướng Phan Văn Giang dành thời gian gặp mặt và động viên CLB Thể Công - Viettel ngay tại sân bóng của đội, thăm hỏi và trao đổi với ban huấn luyện, cầu thủ cùng đại diện các bộ phận chuyên môn để nắm tình hình tập luyện, thi đấu và công tác quản lý, đào tạo của đội bóng.

Bộ trưởng Phan Văn Giang chia sẻ kỳ vọng về việc đội tiếp tục phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" trong thi đấu, giữ vững bản sắc Thể Công và lan tỏa tinh thần thể thao quân đội tới cộng đồng đồng thời gửi lời chúc toàn đội thi đấu thành công trong mọi giải đấu.

Bộ trưởng trao tặng quà động viên cho 5 đội trẻ của Thể Công - Viettel, lực lượng kế cận mang sứ mệnh gìn giữ truyền thống và tạo nền tảng cho mục tiêu phát triển dài hạn, qua đó thể hiện sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Bộ Quốc phòng đối với công tác đào tạo trẻ - được coi là "gốc rễ" để xây dựng sức mạnh bền vững cho thể thao quân đội nói chung và bóng đá Thể Công nói riêng.

Đại diện CLB Thể Công - Viettel trân trọng tặng Bộ trưởng cúp và áo đấu, trái bóng có chữ ký của cả đội để thể hiện lời tri ân sâu sắc trước sự quan tâm, chỉ đạo và động viên kịp thời dành cho tập thể đội bóng.

Với 71 năm lịch sử, Thể Công - Viettel là đội bóng giàu thành tích và lâu đời nhất của bóng đá Việt Nam khi CLB bóng đá Thể Công được thành lập ngày 23 tháng 9 năm 1954 theo chỉ định của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị vào lúc đó là Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.

Trong hành trình lịch sử của mình, đội bóng áo lính đã giành được nhiều thành tích đáng tự hào gồm vô địch quốc gia 6 lần, giải hạng A quốc gia 4 lần, giải vô địch hạng A miền Bắc 9 lần cùng nhiều giải thưởng quan trọng khác.

Từ năm 2020 đến nay, bình quân mỗi năm CLB đều đóng góp từ 30% đến 35% vận động viên cho các đội tuyển quốc gia, trong đó với việc đóng góp 108 cá nhân cho các cấp đội tuyển quốc gia trong vòng 6 năm qua, Thể Công - Viettel là đơn vị đóng góp nhiều nhất vận động viên các lứa tuổi cho bóng đá Việt Nam.

Đội bóng được đánh giá luôn là một trong những nơi đào tạo bóng đá hàng đầu của cả nước, đóng góp thiết thực vào những thành công và sự phát triển của nền bóng đá Việt Nam.