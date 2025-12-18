Kinh tế số
Giá vàng trong nước 18/12 bật tăng mạnh

Bảo Trân

Bảo Trân

14:05 | 18/12/2025
Giá vàng trong nước bật tăng mạnh sáng 18/12 sau phiên điều chỉnh trước đó. Vàng miếng SJC được niêm yết quanh 154,2-156,2 triệu đồng mỗi lượng, tăng từ 200.000 đến 600.000 đồng so với hôm qua.
Giá vàng trong nước 18/12 bật tăng mạnh
Giá vàng miếng và vàng nhẫn tiếp tục giữ xu hướng tăng, phản ánh tâm lý nhà đầu tư tìm đến kim loại quý trong bối cảnh thị trường tài chính biến động.

Theo ghi nhận sáng 18/12, giá vàng miếng và vàng nhẫn tại thị trường Việt Nam tăng trở lại mạnh mẽ sau phiên giảm trước đó:

Vàng miếng SJC niêm yết khoảng 154,2–156,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Các thương hiệu lớn như PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu cũng điều chỉnh giá theo xu hướng tăng.

Vàng nhẫn ở các đơn vị kinh doanh trong nước cũng đồng loạt bật tăng ở nhiều loại và thương hiệu.

Tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, giá mua vào dao động ~154,2–154,4 triệu đồng/lượng và bán ra lên đến ~156,2–156,4 triệu đồng/lượng, tăng từ 200.000–600.000 đồng so với phiên trước.

Chênh lệch giữa mua và bán duy trì vài triệu đồng/lượng, phản ánh hoạt động thị trường sôi động.

Hiện thị trường vàng trong nước sáng nay ghi nhận đà đi lên mạnh, giá neo cao quanh vùng 155–156 triệu đồng/lượng, sát vùng đỉnh lịch sử năm 2025.

Vàng thế giới vẫn ở mức cao

Thị trường quốc tế tiếp tục ghi nhận vàng giao ngay duy trì ở mức trên ~4.330 USD/ounce vào phiên sáng nay, phục hồi sau các biến động gần đây.

Các nguyên nhân thúc đẩy giá gồm:

Nhu cầu trú ẩn an toàn vốn tăng cao do lo ngại về bất ổn địa chính trị và rủi ro kinh tế toàn cầu.

Dự báo Fed có thể tiếp tục giảm lãi suất trong thời gian tới, khiến vàng hấp dẫn hơn so với tài sản rủi ro.

Tuy nhiên, dữ liệu thương mại gần nhất cho thấy giá vàng trên sàn quốc tế có thể chững lại nhẹ trong phiên 18/12 so với đêm trước — nhưng vẫn ở quanh vùng cao so với lịch sử. Trading Economics

Nhận định và xu hướng

Trong nước: giá vàng miếng và vàng nhẫn tiếp tục giữ xu hướng tăng, phản ánh tâm lý nhà đầu tư tìm đến kim loại quý trong bối cảnh thị trường tài chính biến động.

Thế giới: giá vàng vẫn neo trên ngưỡng cao nhờ yếu tố an toàn và kỳ vọng giảm lãi suất; nhưng biên độ dao động ngày 18/12 không lớn, cho thấy nhà đầu tư cẩn trọng trong cuối năm.

Bảng giá tham khảo (sáng 18/12/2025)

Vàng miếng SJC có giá mua vào ~154,2 bán ra ~156,2 (triệu đồng/lượng).

Vàng nhẫn SJC có giá mua vào ~150–152 bán ra ~153–155 (triệu đồng/lượng).

Giá vàng có thể tiếp tục biến động trong ngày theo diễn biến thị trường quốc tế và tỷ giá USD. Nhà đầu tư nên theo dõi cập nhật liên tục nếu có kế hoạch giao dịch.

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

