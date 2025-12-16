Kinh tế số
Cổ phiếu quốc phòng lao dốc, chứng khoán châu Âu quay đầu giảm

Thế Kiên

Thế Kiên

18:32 | 16/12/2025
Thị trường chứng khoán châu Âu mở cửa giảm điểm trong phiên giao dịch thứ Ba 16/12, đảo chiều so với đà tăng đầu tuần, khi giới đầu tư phản ứng trước những tín hiệu mới từ các cuộc đàm phán chấm dứt chiến tranh Ukraine và chuẩn bị cho một tuần bận rộn của các ngân hàng trung ương.
Ngay sau tiếng chuông mở cửa, chỉ số Stoxx 600 toàn châu Âu giảm 0,2%, với phần lớn các nhóm ngành và sàn giao dịch lớn đồng loạt đi xuống.

Tâm điểm chú ý của thị trường tiếp tục là diễn biến đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine. Cuối tuần qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tuyên bố Kyiv sẵn sàng từ bỏ mục tiêu gia nhập NATO nếu điều đó giúp đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc thảo luận với lãnh đạo châu Âu đang tiến triển tích cực và các bên “gần hơn bao giờ hết” với một giải pháp hòa bình.

Những tín hiệu này ngay lập tức gây áp lực lên nhóm cổ phiếu quốc phòng. Chỉ số Stoxx Europe ngành Hàng không vũ trụ và Quốc phòng giảm mạnh 1,5%. Cổ phiếu Saab của Thụy Điển lao dốc khoảng 4%, trong khi Rheinmetall của Đức cũng ghi nhận mức giảm đáng kể. Renk nằm trong nhóm giảm sâu nhất thị trường châu Âu, mất khoảng 3,5–3,6%.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, nhà đầu tư châu Âu đang bước vào một tuần then chốt với hàng loạt quyết định chính sách tiền tệ. Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ tổ chức cuộc họp chính sách cuối cùng trong năm vào thứ Năm. Dù được dự báo giữ nguyên lãi suất ở mức 2%, Chủ tịch ECB Christine Lagarde cho biết ngân hàng trung ương có thể tiếp tục nâng dự báo tăng trưởng trong tháng 12, sau khi đã điều chỉnh tăng dự báo GDP lên 1,2% hồi tháng 9.

Ngân hàng Anh, Ngân hàng Trung ương Thụy Điển và Ngân hàng Trung ương Na Uy cũng sẽ công bố quyết định lãi suất trong tuần này. Trong đó, thị trường kỳ vọng Ngân hàng Anh sẽ tiến hành cắt giảm lãi suất.

Tại Anh, dữ liệu mới nhất từ Văn phòng Thống kê Quốc gia cho thấy tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 5,1% trong ba tháng tính đến tháng 10, mức cao nhất kể từ đầu năm 2021. Số lượng người lao động hưởng lương cũng giảm 0,5%, tương đương 149.000 người trong vòng một năm. Sau thông tin này, lợi suất trái phiếu chính phủ Anh gần như không đổi, trong khi đồng bảng Anh tăng nhẹ so với USD và euro.

Theo ông Suren Thiru, Giám đốc Kinh tế của Viện Kế toán viên được chứng nhận tại Anh và xứ Wales, đà suy yếu của thị trường lao động khiến việc Ngân hàng Anh cắt giảm lãi suất trong tuần này trở nên “khó tránh khỏi”.

Trong tuần, số liệu lạm phát của khu vực đồng euro và Vương quốc Anh cũng sẽ được công bố, nhiều khả năng ảnh hưởng mạnh đến các quyết định chính sách tiền tệ sắp tới.

Ở phạm vi toàn cầu, chứng khoán châu Á – Thái Bình Dương đồng loạt giảm điểm trong đêm, nối dài đà đi xuống của Phố Wall khi nhà đầu tư tiếp tục rút vốn khỏi nhóm cổ phiếu trí tuệ nhân tạo. Tại Mỹ, hợp đồng tương lai chứng khoán gần như đi ngang trong lúc thị trường chờ báo cáo việc làm tháng 11, với dự báo tăng trưởng việc làm chậm lại rõ rệt.

Giá vàng hôm nay 16/12 đã ghi nhận một phiên giao dịch đầy biến động với giá vàng trong nước và thế giới tăng mạnh, tạo ra sức hút lớn đối với nhà đầu tư và người dân quan tâm đến kênh tài sản an toàn này. Đặc biệt, vàng miếng SJC lập đỉnh kỷ lục mới, còn thị trường thế giới tiếp tục duy trì đà tăng cao.
Các thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương phần lớn giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba 16/12, khi làn sóng bán tháo cổ phiếu trí tuệ nhân tạo trên Phố Wall tiếp tục lan rộng, gây áp lực nặng nề lên tâm lý nhà đầu tư toàn cầu.
