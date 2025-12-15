Điện tử tiêu dùng
Sennheiser HDB 630, tai nghe không dây đầu tiên dành cho audiophile chính thức ra mắt

Hồng Nhung

Hồng Nhung

09:19 | 15/12/2025
Sự kiện được tổ chức trong khuôn khổ triển lãm AV Show Hà Nội 2025, giúp người dùng trải nghiệm âm thanh độ phân giải cao không dây một cách dễ dàng và trọn vẹn hơn.
Sennheiser HDB 630
Sennheiser HDB 630 chính thức ra mắt tại gian hàng PGI trong khuôn khổ triển lãm AV Show Hà Nội 2025

Sự kiện do Công ty TNHH Phúc Giang (PGI) - Nhà phân phối chính thức thương hiệu Sennheiser tại Việt Nam tổ chức ngay tại gian hàng của PGI trong triển lãm AV Show Hà Nội. Bên cạnh mẫu tai nghe không dây đầu tiên dành cho giới audiophile là HDB 630, thì người yêu nhạc Thủ đô còn được tham gia workshop giao lưu cùng các khách mời, trải nghiệm nghe thử loạt tai nghe audiophile thuộc HD series: HD 800S, HD 600, HD 620S, HD 650, HD 820 hay HD 505, 550 và các hoạt động tương tác trúng quà may mắn.

Sennheiser HDB 630
Sennheiser HDB 630
Sennheiser HDB 630

Đại diện Sennheiser cho biết, nhờ mang chất âm audiophile trung tính, chi tiết nên người dùng HDB 630 có thể dễ dàng thưởng thức trọn vẹn ngay trong nhịp sống di chuyển hằng ngày

Đại diện Sennheiser cho biết, nhờ mang chất âm audiophile trung tính, chi tiết nên người dùng HDB 630 có thể dễ dàng thưởng thức trọn vẹn ngay trong nhịp sống di chuyển hằng ngày. Tất cả được xây dựng xoay quanh driver 42mm do Sennheiser độc quyền phát triển, kết hợp kiến trúc âm học tối ưu gồm khoang âm phía sau tinh chỉnh và hệ thống kiểm soát dao động, giúp tái tạo giọng hát tự nhiên, dải trầm sống động nhưng kiểm soát, cùng trường âm rộng mở và định vị âm chính xác.

Đây cũng là mẫu tai nghe đánh dấu bước tiến mới của Sennheiser trong việc giải quyết bài toán lớn của giới audiophile: tự do không dây nhưng không đánh đổi chất âm.

Sennheiser HDB 630
Sennheiser HDB 630

Trải nghiệm sớm Sennheiser HDB 630 cùng nhiều hoạt động thú vị tại AV Show Hà Nội 2025

Cụ thể, HDB 630 sẽ mở ra một chuẩn mực mới cho âm thanh độ phân giải cao. Tai nghe được trang bị nền tảng xử lý digital Hi-Res tiên tiến, cho phép phát nhạc chuẩn 24-bit/96 kHz trực tiếp qua USB-C hoặc cáp analog, kết nối hoàn hảo tới thư viện nhạc cá nhân, DAC hoặc các dịch vụ streaming chất lượng cao. Đáng chú ý là khi sử dụng không dây, HDB 630 hỗ trợ Bluetooth 5.2 với aptX Adaptive nhằm duy trì chất lượng truyền tải ổn định. Đặc biệt, BTD 700 USB-C dongle sẽ đóng vai trò như một “bộ nâng cấp Hi-Res tức thì”, mở khóa trải nghiệm âm thanh không dây chất lượng cao cho phần lớn smartphone hiện nay.

Sennheiser HDB 630
Sennheiser HDB 630 sẽ chính thức được mở bán tại Việt Nam từ 20/12/2025 với giá niêm yết 14.900.000₫ kèm quà tặng trong tháng đầu mở bán.

Trong bối cảnh chỉ khoảng 16% điện thoại hỗ trợ phát không dây ở chuẩn Hi-Res tích hợp sẵn, thì BTD 700 sẽ giúp mở rộng khả năng này lên khoảng 80% thiết bị thông qua cổng USB-C, chỉ với một thao tác cắm đơn giản. Nhờ đó, người dùng có thể thưởng thức âm thanh chuẩn audiophile không dây mà không phụ thuộc giới hạn phần cứng của smartphone.

HDB 630 còn mang đến một thế hệ công cụ âm thanh hoàn toàn mới, cho phép người nghe bước vượt khỏi những preset thông thường và thật sự kiến tạo chất âm theo tư duy của một kỹ sư âm thanh.

Parametric EQ chuyên sâu: hệ thống Equalization cấp độ chuyên gia cho phép can thiệp sâu vào từng dải tần, độ rộng (Bandwidth) và lựa chọn Filter và so sánh A/B một cách trực quan để kiến tạo chất âm độc bản. Người nghe có thể tự do kiểm soát uy lực dải bass, định hình giọng hát (vocal), hay tinh chỉnh từng thể loại nhạc với độ chính xác của một Mastering Engineer thực thụ.

Crossfeed: Tái tạo không gian nghe kiểu loa, tính năng lấy cảm hứng từ dòng đầu bảng HE. Crossfeed tinh tế pha trộn hai kênh trái/phải, giúp giảm sự tách kênh gắt ở các bản thu hard-panned và mang lại trải nghiệm âm hình tự nhiên, thoải mái như đang ngồi trước hệ thống loa Hi-Fi.

Bên cạnh chất âm audiophile, HDB 630 còn được hoàn thiện như một “daily driver” đúng nghĩa cho mọi nhu cầu nghe nhạc. Cùng với thiết kế nhẹ, thoáng với lực kẹp được tối ưu để vừa vặn nhưng không gây mỏi, kết hợp đệm đầu Japanese Protein Leatherette từ IDEATEX™, giúp người dùng thoải mái suốt nhiều giờ liên tục.

Công nghệ chống ồn chủ động thích ứng (Adaptive ANC) giúp giảm đáng kể nhiễu môi trường, giúp người dùng dễ dàng tập trung khi làm việc trong văn phòng mở, tận hưởng chuyến bay dài trong yên tĩnh; hay đắm mình vào âm nhạc và phim ảnh ngay cả trong không gian chung. Micro tích hợp hỗ trợ đàm thoại rõ ràng và chế độ Xuyên âm tự nhiên (Transparency) đảm bảo sự linh hoạt khi cần tương tác với xung quanh.

Sennheiser HDB 630
Sennheiser HDB 630
Sennheiser HDB 630

HDB 630 hỗ trợ Bluetooth 5.2 với aptX Adaptive nhằm duy trì chất lượng truyền tải ổn định.

HDB 630 cũng sở hữu thời lượng pin ấn tượng, lên đến 60 giờ nghe nhạc, đi cùng khả năng sạc nhanh 10 phút cho 7 giờ sử dụng, mang đến sự tự do trọn vẹn cho những lịch trình bận rộn: từ học tập, làm việc liên tục, di chuyển hằng ngày, đến giải trí kéo dài.

Với việc hỗ trợ chuẩn 24-bit/96 kHz, Adaptive ANC, độ hoàn thiện cao cấp cùng các công cụ âm thanh tích hợp chuyên sâu, HDB 630 khẳng định vị thế Sennheiser trong việc đưa trải nghiệm audiophile vào kỷ nguyên không dây, giúp mang đến trải nghiệm toàn diện dành cho người dùng chuyên nghiệp đang tìm kiếm âm thanh đỉnh cao trong một thiết kế hiện đại và tiện dụng.

Sennheiser HDB 630
Sennheiser HDB 630
Sennheiser HDB 630

HDB 630 chính thức lên kệ với giá niêm yết 14.900.000 đồng

HDB 630 chính thức lên kệ vào ngày 20/12 tới đây với giá niêm yết 14.900.000 đồng, kèm quà tặng và bảo hành chính hãng 2 năm tại cửa hàng PGI và đối tác ủy quyền toàn quốc.

Truy cập pgi.com.vn hoặc liên hệ qua hotline 0818 808 808 để được hỗ trợ.
HDB 630 Sennheiser HDB 630

