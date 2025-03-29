Sennheiser ghi dấu sự trở lại bằng sự kiện Sennheiser Listening Workshop

Sự kiện trải nghiệm Sennheiser Listening Workshop diễn ra vào sáng nay không chỉ là nơi người dùng trực tiếp khám phá những mẫu tai nghe mới nhất của Sennheiser, mà còn là nơi chia sẻ đam mê và góc nhìn mới về âm thanh chất lượng cao trong đời sống hàng ngày.

Ông Bùi Minh Đăng, Giám Đốc Thị Trường Việt Nam của Sennheiser Consumer Hearing chia sẻ tại sự kiện trải nghiệm

Trong khuôn khổ sự kiện, bên cạnh việc chính thức giới thiệu đến tín đồ âm thanh phiên bản màu sắc mới của dòng tai nghe không dây MOMENTUM True Wireless 4, màu Denim và hai mẫu tai nghe hoàn toàn mới dành cho người chơi audiophile, đó là HD 505 và HD 550.

MOMENTUM True Wireless 4 phiên bản màu Denim mới

Và bộ đôi tai nghe sắp ra mắt tại thị trường Việt Nam, Sennheiser HD 505 và HD 550

Sắc màu mới của MOMENTUM True Wireless 4 mang đến lựa chọn trẻ trung và cá tính hơn

Cụ thể, MOMENTUM True Wireless 4 phiên bản màu Denim mới không chỉ hiện đại, phong cách mà còn được kế thừa những thành công của dòng tai nghe không dây cao cấp nhà của thương hiệu Sennheiser. Sắc màu mới của MOMENTUM True Wireless 4 mang đến lựa chọn trẻ trung và cá tính hơn cho người dùng.

MOMENTUM True Wireless 4 phiên bản màu Denim mới

Bên cạnh đó nó cũng mang trong mình tất cả những công nghệ mới vượt trội của dòng MOMENTUM True Wireless 4 cao cấp như công nghệ driver TrueResponse, hỗ trợ truyền tải âm thanh Lossless Bluetooth, âm thanh 24-bit độ phân giải cao, cùng công nghệ chống ồn chủ động Hybrid-Adaptive thế hệ mới.

Với thời lượng pin lên đến 7,5 giờ, hỗ trợ Bluetooth 5.4, LE Audio và Auracast, MOMENTUM True Wireless 4 mang đến trải nghiệm kết nối mượt mà, ổn định suốt cả ngày dài.

MOMENTUM True Wireless 4 phiên bản Denim đã chính thức có mặt tại các đại lý bản lẻ trên toàn quốc với giá 8,690,000 đồng

Sennheiser HD 505 và Sennheiser HD 550

Hai sản phẩm mới được ra mắt lần này đó chính là Sennheiser HD 505 và Sennheiser HD 550, đây là hai mẫu tai nghe cao cấp dành cho audiophile. Trong đó, Sennheiser HD 505 hướng đến những người dùng cần một khởi đầu hoàn hảo để bước vào thế giới audiophile, bắt đầu làm quen với âm thanh cao cấp. Chính vì thế mà HD 505 sở hữu chất âm cân bằng, chi tiết và trung thực. Sản phẩm được sản xuất tại nhà máy chuyên biệt của Sennheiser tại Tullamore (Ireland), trang bị driver 120 ohm, dải tần 12 Hz – 38.500 Hz và độ méo hài tổng dưới 0.2%, giúp tái tạo âm thanh rõ nét.

Sennheiser HD 505 là khởi đầu hoàn hảo để bước vào thế giới audiophile

“Tai nghe HD 505 là sự lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn khám phá trải nghiệm chất âm đỉnh cao trứ danh của Sennheiser. Sản phẩm mang đến trải nghiệm âm thanh chuyên nghiệp, dễ dàng tiếp cận cho cả người mới chơi audiophile và các game thủ”. Ông Canice Koh, Tổng Giám đốc Sonova Consumer Hearing Singapore kiêm Giám đốc khu vực Đông Nam Á chia sẻ.

Được thừa hưởng khung tai nghe từ dòng HD 500 danh tiếng, HD 505 nổi bật với độ bền, trọng lượng nhẹ và cảm giác đeo thoải mái ngay cả khi sử dụng trong thời gian dài. Chụp tai bằng lưới kim loại tinh tế, quai đeo được bọc da synthetic cao cấp, mọi vật liệu được sử dụng để tạo ra chiếc tai nghe này đều bền bỉ theo thời gian.

Với hai màu sắc sang trọng Đồng và Vàng, HD 505 có giá bán chính thức 7,490,000 đồng

Sennheiser HD 505 có trọng lượng chỉ 237g và dây cáp rời dài 1,8m kèm đầu chuyển 6,35mm, nhờ đó mà tai nghe tương thích linh hoạt với nhiều thiết bị âm thanh. Cấu trúc module cho phép người dùng dễ dàng thiết lập âm thanh, cũng như việc sử dụng nguồn âm thanh cân bằng hoặc tích hợp micro trên dây cáp.

Sennheiser HD 550 được sản xuất tại nhà máy chuyên biệt cho dòng audiophile của Sennheiser tại Tullamore (Ireland)

Không khác biệt nhiều với người anh em, Sennheiser HD 550 với transducer 38mm tùy chỉnh, được sản xuất tại nhà máy chuyên biệt cho dòng audiophile của Sennheiser tại Tullamore (Ireland). Driver này cho tốc độ phản hồi cao, tái tạo âm thanh rõ nét trên dải tần rộng từ 6 Hz đến 39.500 Hz, với độ méo hài tổng dưới 0.2%. Với trở kháng 150 ohm, HD 550 dễ dàng phối ghép với nhiều thiết bị âm thanh Hi-Fi khác nhau, đồng thời thể hiện hiệu suất vượt trội khi kết hợp cùng các thiết bị cao cấp, ví dụ như với HDV 820 của chính Sennheiser.

HD 550 tương thích với nhiều thiết bị Hi-Fi

Trở kháng 150 ohm giúp HD 550 tương thích với nhiều thiết bị Hi-Fi, và có thể đạt hiệu suất tốt nhất khi kết hợp với các thiết bị cao cấp như HDV 820 của Sennheiser.

Một điểm nhấn đáng chú ý là thiết kế mở (open-back) hoàn toàn với lớp lưới kim loại âm học mới bảo vệ driver mà vẫn đảm bảo âm thanh không bị cản trở. Driver được đặt nghiêng, tạo nên một không gian âm thanh thoáng đãng, cho cảm giác như đang ở trung tâm bản thu.

Đối với các game thủ, điều này mang lại khả năng định hướng không gian rõ ràng, mượt mà, phục vụ cả chơi game cạnh tranh lẫn giải trí thư giãn.

Ngoài ra, HD 550 vẫn giữ nguyên triết lý âm thanh trung tính của Sennheiser, với dải trầm mạnh mẽ, âm trung tự nhiên, sống động và các chi tiết âm cao trong trẻo.

HD 550 với màu Đen tinh tế có giá bán chính thức 7,990,000 đồng.

“Kế thừa vật liệu transducer từ các dòng HD 6xx cao cấp và ứng dụng cấu trúc giảm chấn mới, HD 550 được tinh chỉnh để kiểm soát dải trung–cao chính xác hơn, giảm méo và mở rộng âm trường một cách tự nhiên – kết quả từ hàng giờ thử nghiệm âm học và đánh giá tâm lý nghe thực tế”. Ông Bùi Minh Đăng, Giám Đốc Thị Trường Việt Nam chia sẻ.

Với trọng lượng siêu nhẹ, chỉ 237g cùng phần đệm tai thoải mái, quai đeo bọc da mềm giúp người dùng có thể thưởng thức âm nhạc hàng giờ liền mà vẫn dễ chịu.

Cả HD 505 và HD 550 sẽ chính thức ra mắt vào ngày 15 tháng 04 tới với sự đồng hành của nhà phân phối độc quyền Công ty TNHH Phúc Giang (PGI)

Cả HD 505 và HD 550 sẽ chính thức ra mắt vào ngày 15 tháng 04 tới với sự đồng hành của nhà phân phối độc quyền Công ty TNHH Phúc Giang (PGI). Tất cả các sản phẩm Sennheiser bán ra đều được bảo hành 24 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, đảm bảo trải nghiệm chất âm cùng dịch vụ hậu mãi chất lượng cao.

Một số hình ảnh tại sự kiện

Sennheiser ghi dấu sự trở lại bằng sự kiện Sennheiser Listening Workshop

Sennheiser ghi dấu sự trở lại bằng sự kiện Sennheiser Listening Workshop

Sennheiser ghi dấu sự trở lại bằng sự kiện Sennheiser Listening Workshop

Sennheiser ghi dấu sự trở lại bằng sự kiện Sennheiser Listening Workshop

Sennheiser ghi dấu sự trở lại bằng sự kiện Sennheiser Listening Workshop

Sennheiser ghi dấu sự trở lại bằng sự kiện Sennheiser Listening Workshop

Sennheiser ghi dấu sự trở lại bằng sự kiện Sennheiser Listening Workshop

Sennheiser ghi dấu sự trở lại bằng sự kiện Sennheiser Listening Workshop

Sennheiser ghi dấu sự trở lại bằng sự kiện Sennheiser Listening Workshop