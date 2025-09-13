JBL ra mắt tai nghe nhỏ gọn JBL SENSE LITE

Khác với hầu hết các mẫu tai nghe nhét tai hay chụp tai truyền thống, JBL Sense Lite cho phép người dùng thưởng thức âm nhạc chất lượng cao mà không bị cách ly hoàn toàn khỏi môi trường bên ngoài. Đây là yếu tố quan trọng giúp đảm bảo an toàn khi di chuyển, tập luyện ngoài trời hay làm việc trong môi trường nhiều hoạt động, nơi bạn vẫn cần phải nhận biết về các âm thanh xung quanh như tiếng xe cộ, thông báo công cộng hay cuộc trò chuyện gần đó.

JBL Sense Lite cho phép người dùng thưởng thức âm nhạc chất lượng cao mà không bị cách ly hoàn toàn khỏi môi trường bên ngoài

Mặc dù được thiết kế mở, nhưng JBL Sense Lite lại được tích hợp thuật toán Adaptive Bass Boost giúp tối ưu dải trầm, mang lại trải nghiệm cân bằng và giàu cảm xúc, khắc phục hạn chế thường thấy của các dòng tai nghe mở khác.

“Sứ mệnh của JBL luôn là thúc đẩy những đột phá công nghệ, đồng thời giải quyết nhu cầu thực tế của người dùng. Với việc ra mắt JBL Sense Lite, chúng tôi tự hào giới thiệu một sản phẩm hiện thực hóa trọn vẹn tầm nhìn của mình. Sự kết hợp giữa công nghệ OpenSound tiên tiến và Adaptive Bass Boost mang đến trải nghiệm âm thanh sống động, chất lượng cao mà không đánh mất khả năng cảm nhận môi trường xung quanh. Điều này đặc biệt quan trọng trong nhịp sống đô thị hiện đại, nơi việc giữ sự nhận biết mọi tình huống không chỉ là nhu cầu, mà còn là trách nhiệm.”Bà Grace Koh, Tổng Giám đốc kiêm Phó Chủ tịch mảng Âm thanh tiêu dùng, Harman châu Á - Thái Bình Dương, chia sẻ.

Là mẫu tai nghe “đa nhiệm” hoàn hảo, chính vì thế JBL Sense Lite đặc biệt phù hợp với thế hệ Gen Z và Millennials

Theo JBL, JBL Sense Lite có nhiều ưu điểm so với các mẫu tai nghe thông thường khác. Có thể kể đến như dải bass giàu cảm xúc. Vốn định vị là mẫu tai nghe “đa nhiệm” hoàn hảo, chính vì thế JBL Sense Lite đặc biệt phù hợp với thế hệ Gen Z và Millennials, những người luôn tìm kiếm sự cân bằng giữa công việc, sức khỏe và đời sống xã hội. Với 04 micro dạng chùm tia và thuật toán lọc âm tiên tiến, mọi cuộc gọi đều rõ ràng, ngay cả trong môi trường ồn ào, rất lý tưởng cho các buổi họp trực tuyến hoặc khi di chuyển.

Không chỉ dừng lại ở sự thoải mái, JBL còn tái định nghĩa chuẩn mực của âm thanh mở bằng công nghệ độc quyền JBL OpenSound, giúpmang đến chất âm vượt trội và dải bass trầm ấm, giàu năng lượng. Được hỗ trợ bởi thuật toán Adaptive Bass Boost, hệ thống thông minh tự điều chỉnh mức bass theo thời gian thực dựa trên âm lượng, đảm bảo tinh chỉnh chính xác. Nhờ đó, người dùng có thể tận hưởng dải trầm sâu lắng, sống động, nâng tầm trải nghiệm nghe nhạc ở bất kỳ môi trường nào.

JBL Sense Lite được thiết kế cân bằng, phân bổ trọng lượng hợp lý để mang lại cảm giác đeo thoải mái suốt ngày dài

Điểm thứ hai là JBL Sense Lite được thiết kế cân bằng, phân bổ trọng lượng hợp lý để mang lại cảm giác đeo thoải mái suốt ngày dài, hạn chế tối đa sự mỏi khi đeo lâu. Thiết kế công thái học tinh tế giúp tai nghe gần như “biến mất” trên tai, kể cả khi sử dụng liên tục, trở thành lựa chọn lý tưởng cho nhu cầu đeo cả ngày. Với kết cấu nhẹ, JBL Sense Lite giúp người dùng luôn dễ chịu dù làm việc, di chuyển hay tập luyện trong suốt ngày dài.

JBL Sense Lite còn được trang bị những tính năng thông minh giúp việc đa nhiệm trở nên dễ dàng hơn, ví dụ như tính năng Multi-Point Connection cho phép chuyển đổi mượt mà giữa hai thiết bị, lý tưởng để xử lý song song cuộc gọi công việc và giải trí cá nhân mà không bị gián đoạn. Tính năng kết hợp với Google Fast Pair và Audio Switch để ghép nối và chuyển đổi thiết bị nhanh chóng. Hay tính năng Google Find My Device để hỗ trợ định vị tai nghe khi bị thất lạc, giảm thiểu thời gian gián đoạn và sự bất tiện. Ngoài ra, ứng dụng JBL Headphones App cho phép tùy chỉnh điều khiển theo nhu cầu riêng của người dùng.

JBL Sense Lite cũng được trang bị chuẩn kháng nước và bụi IP54, trở thành lựa chọn lý tưởng cho tập luyện, di chuyển và mọi hoạt động thường nhật

Với chuẩn kháng nước và bụi IP54, JBL Sense Lite trở thành lựa chọn lý tưởng cho tập luyện, di chuyển và mọi hoạt động thường nhật. Sản phẩm cũng ho thời gian nghe nhạc lên đến 32 giờ, đủ năng lượng cho cả ngày dài. Và chỉ với 10 phút sạc nhanh, người dùng có thêm 3 giờ phát nhạc, giúp duy trì kết nối liền mạch mà không bị gián đoạn.