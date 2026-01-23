Epson giới thiệu dòng máy chiếu Lifestudio mới

Đáng chú ý, với tên gọi Lifestudio, dòng máy chiếu mới sở hữu kiểu dáng tối giản và gọn nhẹ cùng thiết kế tinh tế. Trong đó, dòng Lifestudio Pop còn vinh dự nằm trong Top 100 sản phẩm tiêu biểu tại giải thưởng danh giá Good Design Award 2025.

Với khối lượng chưa đầy 4kg, các mẫu máy chiếu mới thuộc dòng Lifestudio Pop và Flex của Epson được thiết kế phù hợp cho việc di chuyển. Trong đó, dòng Lifestudio Pop gây ấn tượng với khối lượng chỉ 1,6kg, còn dòng Lifestudio Flex lại tạo nên sự khác biệt bằng khả năng xoay lật đa hướng. Người dùng có thể trình chiếu lên tường, trần nhà hoặc bất kỳ bề mặt nào mà không cần sắp xếp lại nội thất.

Epson giới thiệu dòng máy chiếu di động mới

Vượt xa chức năng của một thiết bị giải trí thông thường, mẫu máy EF-72 là giải pháp all in one, vừa đóng vai trò máy chiếu màn hình lớn, vừa là đèn bàn tạo không gian ấm cúng, đồng thời là loa không dây chất lượng cao. Sự tích hợp này giúp người dùng dễ dàng chuyển đổi giữa các chế độ xem phim, thư giãn hay nghe nhạc mà không cần trang bị thêm phụ kiện rườm rà. Đặc biệt, mẫu EF-72 hỗ trợ cấp nguồn qua pin dự phòng cổng USB Type-C, cho phép thiết lập không gian giải trí ngay cả ở những nơi không có sẵn nguồn điện.

Công nghệ Triple Core Engine là phiên bản nâng cấp của công nghệ 3LCD với ba nguồn sáng cơ bản, mang đến khung hình trình chiếu rực rỡ, chân thực và hoàn toàn loại bỏ hiệu ứng cầu vồng thường thấy trên các dòng máy chiếu 1 chip. Với độ sáng màu và độ sáng trắng lên đến 1.000 lumens, hình ảnh luôn đảm bảo chất lượng hiển thị sắc nét ngay cả trong môi trường ánh sáng phức tạp.

Epson đã tích hợp thêm công nghệ âm thanh từ Bose vào hệ thống loa stereo để hiệu ứng âm phát ra trở nên sống động và bao phủ mọi ngóc ngách của căn phòng. Ngoài ra, Epson cũng tích hợp sẵn nền tảng Google TV™ trên dòng máy chiếu mới này còn giúp thế giới giải trí của người dùng Epson luôn sẵn sàng trong tầm tay, từ việc truy cập các ứng dụng trực tuyến đến những gợi ý nội dung được cá nhân hóa ngay trên thiết bị.

Đáng chú ý, Epson còn tối giản hóa mọi thao tác lắp đặt phức tạp nhờ các tính năng tự động thông minh. Cụ thể là cả hai dòng Pop và Flex đều có khả năng tự động cân chỉnh khung hình, điều chỉnh keystone và màu sắc hình ảnh theo màu tường. Đặc biệt, tính năng tự động né vật cản sẽ tự điều chỉnh kích thước trình chiếu để tránh các vật cố định hoặc đồ vật treo tường, đảm bảo hình ảnh luôn hiển thị trọn vẹn.

Để người dùng có thể dễ dàng đạt được góc chiếu lý tưởng, Epson cũng đã kết hợp giữa dòng máy chiếu Lifestudio Flex cùng chân đế ELPFS01 (tùy chỉnh độ cao từ 60cm đến 80cm), cho phép trình chiếu linh hoạt từ bất kỳ vị trí nào trong phòng mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ cho không gian sống.

Chia sẻ về dòng máy chiếu di động mới, ông Ippei Nakata, Giám đốc Epson Việt Nam cho biết: “Dòng máy chiếu di động Lifestudio mới của chúng tôi được khơi nguồn cảm hứng từ lối sống đa dạng của khách hàng hiện đại. Sự kết hợp giữa hiệu năng vượt trội và tính linh hoạt cao sẽ giúp người dùng tự tay kiến tạo những trải nghiệm nghe nhìn đẳng cấp và tận hưởng khoảnh khắc của riêng mình ở bất cứ nơi đâu”.

Để mang đến trải nghiệm toàn vẹn, Epson cũng đồng thời mang đến Epson Projection Studio, đây là ứng dụng mới được bổ sung, cho phép các dòng máy chiếu Lifestudio trở thành một trung tâm giải trí tương tác thực thụ. Có mặt trên cả hai hệ điều hành iOS và Android, những khoảnh khắc trong buổi tiệc sẽ không chỉ nằm trong điện thoại mà được đưa thẳng lên màn ảnh rộng một cách cá tính hơn. Trong các bữa tiệc, bạn bè và khách mời có thể "góp vui" bằng cách đăng ảnh, gửi lời nhắn hay thả emoji trực tiếp lên màn hình theo thời gian thực. Nhờ đó, mọi bữa tiệc hay những cuộc gặp gỡ thân mật đều trở nên sinh động, gắn kết và đáng nhớ hơn bao giờ hết.

Thông tin thêm về ứng dụng xem tại đây: Link xem video.