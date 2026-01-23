Điện tử tiêu dùng

Epson giới thiệu dòng máy chiếu Lifestudio mới

Hồng Anh

Hồng Anh

16:00 | 23/01/2026
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Là sự kết hợp hoàn hảo giữa hiệu năng ấn tượng, tính linh hoạt và thẩm mỹ, phù hợp với phong cách sống hiện nay, các dòng máy chiếu kể trên của Epson sẽ mang đến trải nghiệm giải trí trên màn ảnh rộng dù ở nhà, văn phòng hay trên những hành trình di chuyển.
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Đáng chú ý, với tên gọi Lifestudio, dòng máy chiếu mới sở hữu kiểu dáng tối giản và gọn nhẹ cùng thiết kế tinh tế. Trong đó, dòng Lifestudio Pop còn vinh dự nằm trong Top 100 sản phẩm tiêu biểu tại giải thưởng danh giá Good Design Award 2025.

Với khối lượng chưa đầy 4kg, các mẫu máy chiếu mới thuộc dòng Lifestudio Pop và Flex của Epson được thiết kế phù hợp cho việc di chuyển. Trong đó, dòng Lifestudio Pop gây ấn tượng với khối lượng chỉ 1,6kg, còn dòng Lifestudio Flex lại tạo nên sự khác biệt bằng khả năng xoay lật đa hướng. Người dùng có thể trình chiếu lên tường, trần nhà hoặc bất kỳ bề mặt nào mà không cần sắp xếp lại nội thất.

Dòng máy chiếu Epson Lifestudio Pop và Flex chính thức có mặt tại Việt Nam trên các cửa hàng thương mại điện tử Epson Official Store và đại lý ủy quyền Epson từ hôm nay, 23/01/2026 với mức giá ưu đãi từ 16,850,000 đồng, tặng thêm voucher mua sắm lên tới 5,000,000 đồng (tùy theo dòng máy).

Epson giới thiệu dòng máy chiếu di động mới

Vượt xa chức năng của một thiết bị giải trí thông thường, mẫu máy EF-72 là giải pháp all in one, vừa đóng vai trò máy chiếu màn hình lớn, vừa là đèn bàn tạo không gian ấm cúng, đồng thời là loa không dây chất lượng cao. Sự tích hợp này giúp người dùng dễ dàng chuyển đổi giữa các chế độ xem phim, thư giãn hay nghe nhạc mà không cần trang bị thêm phụ kiện rườm rà. Đặc biệt, mẫu EF-72 hỗ trợ cấp nguồn qua pin dự phòng cổng USB Type-C, cho phép thiết lập không gian giải trí ngay cả ở những nơi không có sẵn nguồn điện.

Công nghệ Triple Core Engine là phiên bản nâng cấp của công nghệ 3LCD với ba nguồn sáng cơ bản, mang đến khung hình trình chiếu rực rỡ, chân thực và hoàn toàn loại bỏ hiệu ứng cầu vồng thường thấy trên các dòng máy chiếu 1 chip. Với độ sáng màu và độ sáng trắng lên đến 1.000 lumens, hình ảnh luôn đảm bảo chất lượng hiển thị sắc nét ngay cả trong môi trường ánh sáng phức tạp.

Epson đã tích hợp thêm công nghệ âm thanh từ Bose vào hệ thống loa stereo để hiệu ứng âm phát ra trở nên sống động và bao phủ mọi ngóc ngách của căn phòng. Ngoài ra, Epson cũng tích hợp sẵn nền tảng Google TV™ trên dòng máy chiếu mới này còn giúp thế giới giải trí của người dùng Epson luôn sẵn sàng trong tầm tay, từ việc truy cập các ứng dụng trực tuyến đến những gợi ý nội dung được cá nhân hóa ngay trên thiết bị.

Đáng chú ý, Epson còn tối giản hóa mọi thao tác lắp đặt phức tạp nhờ các tính năng tự động thông minh. Cụ thể là cả hai dòng Pop và Flex đều có khả năng tự động cân chỉnh khung hình, điều chỉnh keystone và màu sắc hình ảnh theo màu tường. Đặc biệt, tính năng tự động né vật cản sẽ tự điều chỉnh kích thước trình chiếu để tránh các vật cố định hoặc đồ vật treo tường, đảm bảo hình ảnh luôn hiển thị trọn vẹn.

Để người dùng có thể dễ dàng đạt được góc chiếu lý tưởng, Epson cũng đã kết hợp giữa dòng máy chiếu Lifestudio Flex cùng chân đế ELPFS01 (tùy chỉnh độ cao từ 60cm đến 80cm), cho phép trình chiếu linh hoạt từ bất kỳ vị trí nào trong phòng mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ cho không gian sống.

Chia sẻ về dòng máy chiếu di động mới, ông Ippei Nakata, Giám đốc Epson Việt Nam cho biết: “Dòng máy chiếu di động Lifestudio mới của chúng tôi được khơi nguồn cảm hứng từ lối sống đa dạng của khách hàng hiện đại. Sự kết hợp giữa hiệu năng vượt trội và tính linh hoạt cao sẽ giúp người dùng tự tay kiến tạo những trải nghiệm nghe nhìn đẳng cấp và tận hưởng khoảnh khắc của riêng mình ở bất cứ nơi đâu”.

Để mang đến trải nghiệm toàn vẹn, Epson cũng đồng thời mang đến Epson Projection Studio, đây là ứng dụng mới được bổ sung, cho phép các dòng máy chiếu Lifestudio trở thành một trung tâm giải trí tương tác thực thụ. Có mặt trên cả hai hệ điều hành iOS và Android, những khoảnh khắc trong buổi tiệc sẽ không chỉ nằm trong điện thoại mà được đưa thẳng lên màn ảnh rộng một cách cá tính hơn. Trong các bữa tiệc, bạn bè và khách mời có thể "góp vui" bằng cách đăng ảnh, gửi lời nhắn hay thả emoji trực tiếp lên màn hình theo thời gian thực. Nhờ đó, mọi bữa tiệc hay những cuộc gặp gỡ thân mật đều trở nên sinh động, gắn kết và đáng nhớ hơn bao giờ hết.

Thông tin thêm về ứng dụng xem tại đây: Link xem video.

Dòng máy chiếu Epson Lifestudio Pop và Flex chính thức có mặt tại Việt Nam trên các cửa hàng thương mại điện tử Epson Official Store và đại lý ủy quyền Epson từ hôm nay, 23/01/2026 với mức giá ưu đãi từ 16,850,000 đồng, tặng thêm voucher mua sắm lên tới 5,000,000 đồng (tùy theo dòng máy).
Epson máy chiếu máy chiếu di động Lifestudio Lifestudio Pop

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,500 14,800
Kim TT/AVPL 14,500 14,800
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,800
Nguyên Liệu 99.99 13,250 13,450
Nguyên Liệu 99.9 13,200 13,400
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,630 14,180
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 14,800
Miếng SJC Nghệ An 14,500 14,800
Miếng SJC Thái Bình 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,890 14,590
Trang sức 99.99 13,900 14,600
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 145 14,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145 14,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,449 1,479
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,449 148
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,429 1,464
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,795 14,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,461 109,961
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,212 99,712
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,963 89,463
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,601 8,551
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,705 61,205
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
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Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Nắng nóng đe dọa trung tâm dữ liệu AI toàn cầu

Nắng nóng đe dọa trung tâm dữ liệu AI toàn cầu

Máy tính lượng tử thương mại sẽ xuất hiện sau 5 đến 7 năm?

Máy tính lượng tử thương mại sẽ xuất hiện sau 5 đến 7 năm?

Quy định chặt chẽ ứng dụng AI trong báo chí từ 1/7/2026

Quy định chặt chẽ ứng dụng AI trong báo chí từ 1/7/2026

Meta công bố các giải pháp AI mới cho nhà quảng cáo và nhà sáng tạo toàn cầu

Meta công bố các giải pháp AI mới cho nhà quảng cáo và nhà sáng tạo toàn cầu

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Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

ĐHQGHN tổ chức hội thảo quốc tế về vi mạch, cảm biến và công nghệ bán dẫn

ĐHQGHN tổ chức hội thảo quốc tế về vi mạch, cảm biến và công nghệ bán dẫn

Lần đầu sau hơn một thập kỷ, Harvard mất ngôi đầu nghiên cứu khoa học

Lần đầu sau hơn một thập kỷ, Harvard mất ngôi đầu nghiên cứu khoa học

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Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Xây dựng cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Tài chính tại Hưng Yên

Xây dựng cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Tài chính tại Hưng Yên

Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng chất lượng khám chữa bệnh

Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng chất lượng khám chữa bệnh

VSBF 2026: Thúc đẩy năng lượng xanh và khai thác AI cho tăng trưởng bền vững

VSBF 2026: Thúc đẩy năng lượng xanh và khai thác AI cho tăng trưởng bền vững

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Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

Hà Nội công bố 276 dự án kêu gọi đầu tư

Hà Nội công bố 276 dự án kêu gọi đầu tư

Trung Quốc không cần thay thế USD để thắng cuộc chiến tiền tệ

Trung Quốc không cần thay thế USD để thắng cuộc chiến tiền tệ

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TCL trở thành đối tác của

TCL trở thành đối tác của 'Minions & Quái Vật'

BYD Việt Nam ký hợp tác chiến lược với FUTA EV Power về trạm sạc

BYD Việt Nam ký hợp tác chiến lược với FUTA EV Power về trạm sạc

Boeing Đông Nam Á bổ nhiệm Chủ tịch mới

Boeing Đông Nam Á bổ nhiệm Chủ tịch mới

transcosmos Việt Nam - Đối tác chiến lược đồng hành cùng sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp

transcosmos Việt Nam - Đối tác chiến lược đồng hành cùng sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp

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BYD Việt Nam ký hợp tác chiến lược với FUTA EV Power về trạm sạc

BYD Việt Nam ký hợp tác chiến lược với FUTA EV Power về trạm sạc

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Thị trường ô tô Mỹ đối mặt nguy cơ thu hẹp vào năm 2040

Thị trường ô tô Mỹ đối mặt nguy cơ thu hẹp vào năm 2040

YADEA ra mắt xe mới Omee và tham vọng phủ xanh thị trường xe điện bằng chiến lược

YADEA ra mắt xe mới Omee và tham vọng phủ xanh thị trường xe điện bằng chiến lược 'kiềng ba chân'

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Steam Machine chính thức công bố giá bán, giá khởi điểm 27 triệu đồng

Steam Machine chính thức công bố giá bán, giá khởi điểm 27 triệu đồng

Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

ASUS ROG ra mắt bộ ba Laptop Gaming cao cấp Zephyrus tại Việt Nam

ASUS ROG ra mắt bộ ba Laptop Gaming cao cấp Zephyrus tại Việt Nam