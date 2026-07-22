Garmin chính thức tham gia cuộc đua vòng đeo tay thông minh

Thị trường thiết bị đeo thông minh toàn cầu được dự báo sẽ đạt quy mô hơn 144 tỷ USD vào năm 2026, với tốc độ tăng trưởng kép hằng năm (CAGR) lên tới 15,2%. Nhằm đáp ứng nhu cầu đó, Garmin chính thức ra mắt vòng đeo tay thông minh CIRQA không màn hình đầu tiên của hãng.

Với thiết kế siêu nhẹ chỉ 20g, thời lượng pin lên đến 10 ngày cùng khả năng ghi nhận liên tục các dữ liệu sinh lý và vận động 24/7, CIRQA Smart Band mang đến trải nghiệm theo dõi cơ thể xuyên suốt nhưng hạn chế tối đa sự xao nhãng từ màn hình. Mọi dữ liệu được tự động đồng bộ lên ứng dụng Garmin Connect, giúp người dùng dễ dàng nắm bắt sự thay đổi của cơ thể, theo dõi quá trình phục hồi và duy trì lối sống năng động mỗi ngày.

CIRQA Smart Band mở bán vào ngày 14/08/2026 tới với giá bán lẻ đề xuất 5.490.000 đồng

CIRQA Smart Band sẽ mở bán tại Việt Nam vào ngày 14/08/2026 với giá bán lẻ đề xuất 5.490.000 đồng. Sản phẩm có bốn tùy chọn màu sắc gồm Xám Cổ Điển, Hồng Đất, Xanh Dương và Đen, được phân phối tại website Garmin Việt Nam, hệ thống cửa hàng Thương hiệu Garmin và các đại lý ủy quyền chính hãng toàn quốc. Ngoài ra, Garmin mang đến phụ kiện dây đeo bắp tay chuyên dụng, phù hợp với hơn 80 bộ môn và tình huống sử dụng, từ đạp xe, các môn thể thao dùng bóng đến những bài tập cường độ cao.

CIRQA Smart Band đồng hành cùng người dùng trong các hoạt động thể thao và theo dõi sức khỏe hằng ngày.

Chi tiết về CIRQA Smart Band, đại diện Garmin cho biết, CIRQA nổi bật với:

Thiết kế tinh giản, siêu nhẹ: Với trọng lượng chỉ 20g, CIRQA Smart Band kết hợp dây đeo vải pha Polyamide bản 24 mm cùng khóa hợp kim nhôm, mang lại cảm giác mềm mại, dễ chịu trên da nhưng vẫn ôm sát chắc chắn. Người dùng có thể đeo thiết bị xuyên suốt cả ngày mà gần như không cảm nhận được sự hiện diện của sản phẩm.

Thiết kế không màn hình, giảm thiểu sự xao nhãng: Thiết kế tối giản giúp hạn chế sự phụ thuộc vào thông báo và các thông tin hiển thị theo thời gian thực. Thiết bị vẫn âm thầm ghi nhận dữ liệu về cơ thể và hoạt động hằng ngày, cho phép người dùng tập trung tận hưởng cuộc sống trong khi mọi chỉ số vẫn được lưu lại đầy đủ.

Hiểu cơ thể toàn diện 24/7: Được thiết kế để đồng hành cùng người dùng cả ngày lẫn đêm, CIRQA Smart Band liên tục ghi nhận các chỉ số quan trọng, mang đến cái nhìn toàn diện hơn về sức khỏe tổng thể2 và mức độ phục hồi sau mỗi ngày như nhịp tim, năng lượng cơ thể, độ bão hòa oxy trong máu3 , mức độ căng thẳng, nhiệt độ da cùng nhiều dữ liệu sức khỏe khác.

Quản lý giấc ngủ và khả năng phục hồi: Thiết kế nhẹ và thoải mái giúp người dùng dễ dàng duy trì thói quen đeo thiết bị trong khi ngủ, từ đó ghi nhận đầy đủ dữ liệu phân tích giấc ngủ chuyên sâu bồm gồm các giai đoạn ngủ, điểm số giấc ngủ, điểm số giấc ngủ, khuyến nghị thời lượng ngủ tối ưu, biến thiên nhịp tim, nhịp thở và khả năng phát hiện giấc ngủ ngắn. Dữ liệu được tổng hợp trực quan trên Garmin Connect, giúp người dùng hiểu rõ chất lượng nghỉ ngơi, điều chỉnh thói quen sinh hoạt phù hợp và cải thiện khả năng phục hồi lâu dài.

Tối ưu hiệu suất tập luyện: Ngoài việc theo dõi các chỉ số cơ bản hàng ngày như số bước chân, lượng calo tiêu thụ hay mức độ vận động, vòng đeo tay thông minh CIRQA còn hỗ trợ hơn 80 bộ môn thể thao. Cùng nhiều chỉ số luyện tập chuyên sâu như mức độ hoàn thiện luyện tập, tải trọng tập luyện, trạng thái tập luyện giúp người dùng điều chỉnh cường độ vận động dựa trên dữ liệu thực tế để nâng cao hiệu quả luyện tập.

Đồng bộ dữ liệu trong toàn bộ hệ sinh thái Garmin: Dữ liệu về giấc ngủ, luyện tập và các chỉ số cơ thể được đồng bộ xuyên suốt giữa CIRQA Smart Band và các thiết bị Garmin tương thích như đồng hồ thông minh, máy tính xe đạp hay các thiết bị Garmin khác. Nhờ đó, hồ sơ dữ liệu cá nhân luôn được duy trì đầy đủ ngay cả khi thay đổi thiết bị đeo.

Thời lượng pin lên đến 10 ngày và chống nước 5 ATM: Với thời lượng pin tối đa 10 ngày cùng khả năng chống nước 5 ATM, người dùng có thể đeo thiết bị liên tục trong sinh hoạt hằng ngày, tập luyện và cả khi ngủ mà không phải thường xuyên sạc pin hoặc tháo thiết bị.

Thiết kế thời trang, phù hợp nhiều phong cách: Kiểu dáng tối giản cùng hệ thống dây đeo tháo lắp nhanh và phụ kiện đeo bắp tay giúp CIRQA Smart Band dễ dàng phù hợp với nhiều phong cách, từ công sở, thể thao đến sử dụng hằng ngày. Không chỉ là thiết bị ghi nhận dữ liệu, CIRQA Smart Band còn là một phụ kiện tinh tế đồng hành trong mọi hoạt động.

Mọi dữ liệu trong một nền tảng duy nhất: Garmin Connect tổng hợp toàn bộ dữ liệu về cơ thể, luyện tập và giấc ngủ vào một hệ thống trực quan, giúp người dùng dễ dàng theo dõi tiến trình, phát hiện các xu hướng dài hạn và đưa ra quyết định phù hợp cho lối sống hằng ngày. Toàn bộ tính năng đều được sử dụng miễn phí, không yêu cầu phí duy trì hàng tháng.

Garmin CIRQA dễ dàng đồng bộ dữ liệu trong toàn bộ hệ sinh thái Garmin

CIRQA Smart Band không chỉ đồng hành với người dùng quan tâm đến sức khỏe, mong muốn theo dõi các chỉ số cơ thể 24/7, mà còn có thể hiện diện trong các buổi gặp gỡ trang trọng, cũng như cùng vận động viên tham gia những bộ môn vận động cường độ cao như boxing, bóng rổ hoặc tập tạ….

Nhờ tích hợp liền mạch với hệ sinh thái Garmin, mọi dữ liệu đều được đồng bộ và kết nối xuyên suốt, giúp người dùng luôn có cái nhìn đầy đủ về tình trạng sức khỏe của mình, bất kể đang sử dụng thiết bị nào hay ở bất kỳ thời điểm nào.