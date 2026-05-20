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Garmin Run Marathon Series 2026 chính thức trở lại với sự tham gia của hơn 8.500 runner

Phạm Anh

Phạm Anh

19:17 | 20/05/2026
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Đáng chú ý, sự kiện dự kiến thu hút hơn 8500 vận động viên tham gia, tiếp tục đưa Garmin Run Vietnam 2026 trở thành một trong những mùa giải giàu năng lượng nhất.
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Garmin Run Marathon Series 2026 chính thức trở lại với sự tham gia của hơn 8.500 runner
Garmin Run Marathon Series 2026 chính thức trở lại

Khởi đầu từ năm 2022 với các điểm dừng chân tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á như Việt Nam, Indonesia, Đài Loan, Singapore, Hàn Quốc, Philippines, Malaysia, Thái Lan, Hồng Kông và Nhật Bản, Garmin Run đang từng bước mở rộng để trở thành chuỗi giải chạy kết nối cộng đồng runner trên quy mô toàn cầu.

Năm nay, Garmin Run không chỉ đánh dấu cột mốc phát triển lớn nhất từ trước đến nay khi Garmin Run lần đầu tiên mở rộng sang Mỹ, tiếp tục đưa tinh thần “Beat Yesterday” lan tỏa đến cộng đồng yêu vận động trên quy mô toàn cầu.

mùa giải 2025, Garmin Run Vietnam 2026 đã thu hút gần 6000 vận động viên tham gia, và năm nay Garmin Run Vietnam 2026 chính thức trở lại vào ngày 17-18/10/2026 tới đây tại Khu đô thị Sala, phường An Khánh (TP.HCM).

Garmin Run Marathon Series 2026 chính thức trở lại với sự tham gia của hơn 8.500 runner
Dự kiến, mùa giải năm nay sẽ chào đón hơn 8500 chân chạy ở mọi cấp độ

Dự kiến, màu giải năm nay sẽ chào đón hơn 8500 chân chạy ở mọi cấp độ, từ người mới bắt đầu đến những runner theo đuổi thành tích, cùng nhau chinh phục các cột mốc mới trên hành trình “From Zero To Hero” theo cách của riêng mình.

Đáng chú ý, mùa giải năm nay tiếp tục được nâng cấp với nhiều hạng mục thi đấu phù hợp cho từng mục tiêu và phong cách chạy khác nhau:

5KM: Cột mốc đầu tiên dành cho những ai muốn bắt đầu hành trình chạy bộ và chinh phục vạch đích đầu tiên của riêng mình.

Couple Run (5KM & 10KM): Hạng mục dành cho các cặp đôi, bạn bè hoặc đồng đội cùng tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ trên đường chạy. Đặc biệt, 5KM Couple Run là điểm mới trong mùa giải năm nay, mở ra trải nghiệm dễ tiếp cận hơn cho runner phong trào và người mới bắt đầu.

10KM: Cự ly dành cho runner muốn nâng cao sức bền, cải thiện thể lực và bứt phá thành tích cá nhân.

21KM: Thử thách dành cho những runner bản lĩnh, theo đuổi sự bền bỉ, kỷ luật và khát khao vượt qua giới hạn của chính mình.

Garmin Run Marathon Series 2026 chính thức trở lại với sự tham gia của hơn 8.500 runner
Cung đường Sala xanh mát, bằng phẳng và ít góc cua, phù hợp để duy trì nhịp chạy và bứt phá thành tích.

Chia sẻ về mùa giải Garmin Run Vietnam 2026, ông Ivan Lai, Giám đốc Khu vực Garmin Việt Nam, cho biết: Garmin Run Marathon Series 2026 không chỉ phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của phong trào chạy bộ trên toàn cầu, mà còn cho thấy sự dịch chuyển rõ nét trong cách mọi người nhìn nhận về sức khỏe và chất lượng sống. Ngày nay, sống khỏe không còn đơn thuần là kéo dài tuổi thọ, mà là duy trì thể chất, tinh thần và sự chủ động trong suốt hành trình sống. Chúng tôi tin rằng công nghệ, dữ liệu sức khỏe và sức mạnh của cộng đồng sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc giúp mọi người xây dựng lối sống năng động và bền vững hơn mỗi ngày. Với Garmin Run, chúng tôi kỳ vọng tiếp tục góp phần thúc đẩy văn hóa vận động, truyền cảm hứng để nhiều người bắt đầu hành trình của riêng mình và kết nối cộng đồng runner ngày càng phát triển tại Việt Nam.”

Năm nay, giải đấu cũng được nâng cấp với nhiều điểm mới trên cung đường và khu vực sự kiện nhằm gia tăng trải nghiệm cho cộng đồng runner. Theo đó, bên cạnh một giải chạy,

Garmin Run Vietnam 2026 còn hướng đến việc mang đến một lễ hội thể thao sôi động, nơi runner có thể kết nối cùng cộng đồng yêu vận động, trực tiếp trải nghiệm hệ sinh thái công nghệ và các dòng đồng hồ thông minh Garmin mới nhất, đồng thời tận hưởng nguồn năng lượng tích cực từ lối sống năng động và khỏe mạnh.

Bên cạnh hệ thống race kit được nâng cấp toàn diện nhằm tối ưu trải nghiệm cho người tham gia, mùa giải năm nay tiếp tục đầu tư chỉn chu vào huy chương, giải thưởng và khu trải nghiệm Garmin.

Người tham dự cũng sẽ có cơ hội giao lưu cùng Garmin Elite, người nổi tiếng và những gương mặt nổi bật trong cộng đồng thể thao

Và hàng loạt hoạt động cá nhân hóa và tương tác cũng sẽ diễn ra xuyên suốt sự kiện như khắc laser huy chương, in áo và túi tote với sticker riêng, kiểm tra kết quả BIB trực tiếp tại sự kiện, phục hồi tại khu recovery & chill zone cùng DJ, cũng như kết nối cùng các social running club được cộng đồng yêu thích hiện nay.

Tổng giải thưởng giá trị cùng nhiều phần quà công nghệ hấp dẫn tiếp tục là điểm nhấn góp phần tạo nên một mùa giải đáng nhớ cho tất cả vận động viên ở mọi hạng mục thi đấu.

Garmin Run Marathon Series 2026 chính thức trở lại với sự tham gia của hơn 8.500 runner
Hình ảnh hoạt động trải nghiệm tại Garmin Run Vietnam 2025
Trước thềm giải đấu, câu lạc bộ chạy bộ Garmin Run Club (GRC) cũng triển khai chuỗi tập luyện “Road To Garmin” tại Hà Nội và TP.HCM với sự hướng dẫn từ các huấn luyện viên chuyên nghiệp cùng giáo án tập luyện khoa học, nhằm giúp người tham gia chuẩn bị tốt hơn về thể lực, kỹ thuật và tinh thần trước ngày thi đấu. Runner có thể theo dõi lịch và tham gia các hoạt động của GRC tại đây

Đồng hành cùng cộng đồng runner là hệ sinh thái Garmin Forerunner Watch, dòng đồng hồ chạy bộ GPS thông minh hỗ trợ theo dõi sức khỏe, tối ưu giáo án luyện tập và phục hồi dành cho nhiều cấp độ người dùng, từ người mới bắt đầu đến vận động viên theo đuổi thành tích.

Garmin Run Marathon Series 2026 chính thức trở lại với sự tham gia của hơn 8.500 runner
Garmin Run Club triển khai chuỗi tập luyện cùng huấn luyện viên chuyên nghiệp trước thềm giải đấu.

Garmin Run Vietnam 2026 cũng tiếp tục ghi nhận sự đồng hành của các thương hiệu quốc tế, góp phần hoàn thiện trải nghiệm cho runner cả trước, trong và sau đường chạy như aminoVITAL® từ Ajinomoto Co., Ltd., thương hiệu dinh dưỡng thể thao hỗ trợ vận động viên duy trì năng lượng và vượt qua thử thách; Starlux Airlines, hãng hàng không mang đến trải nghiệm di chuyển liền mạch với mạng lưới toàn cầu; và Shokz, thương hiệu âm thanh Open-Ear sáng tạo, giúp nâng cao trải nghiệm chạy bộ trong khi vẫn đảm bảo sự thoải mái và nhận biết môi trường xung quanh. Sự hợp tác này cho thấy định hướng của Garmin trong việc xây dựng một giải chạy không chỉ mạnh về chuyên môn, mà còn giàu trải nghiệm, tăng gắn kết cộng đồng runner tại Việt Nam.

Thông tin đăng ký giải chạy

Garmin Run Vietnam 2026 chính thức mở cổng đăng ký Super Early Bird từ ngày 20 - 26/5/2026 trên website Garmin Run với số lượng giới hạn. Lưu ý, Garmin chỉ mở bán vé chính thức thông qua website Garmin Run Vietnam và hệ thống bán vé của đối tác Pulse Active. Người tham gia được khuyến nghị theo dõi thông tin từ Website và Fanpage chính thức của Garmin Vietnam để tránh các trường hợp giả mạo hoặc lừa đảo.

Đặc biệt, từ ngày 25/05 đến 23/06/2026, 50 khách hàng đầu tiên mua Forerunner 70/170 Series trên website Garmin Vietnam sẽ nhận BIB 5KM hoặc 10KM tham gia Garmin Run Vietnam 2026.

Thông tin thêm, xem tại http://garmin.com/vi-VN/newsroom

Garmin Garmin Run Club Garmin Run Vietnam 2025 hệ sinh thái Garmin Forerunner Watch

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 140,600
Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
Cập nhật: 28/10/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,870 14,200
Miếng SJC Nghệ An 13,870 14,200
Miếng SJC Thái Bình 13,870 14,200
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,700 14,100
Trang sức 99.9 13,380 13,980
Trang sức 99.99 13,390 13,990
Vàng 99.9 12,900
Vàng 99.99 13,060
Cập nhật: 28/10/2026 06:00
SJC Giá mua Giá bán
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Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của máy bay chiến đấu không người lái U740 Valkyrie

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GRECO 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh tại TP.HCM

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EVN ký hợp đồng thiết bị hơn 4.462 tỷ đồng cho thủy điện tích năng Bác Ái

EVN ký hợp đồng thiết bị hơn 4.462 tỷ đồng cho thủy điện tích năng Bác Ái

Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

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Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

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AI kéo lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng mạnh, tiêu dùng hụt hơi

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

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Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

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MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026