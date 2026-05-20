Garmin Run Marathon Series 2026 chính thức trở lại với sự tham gia của hơn 8.500 runner

Garmin Run Marathon Series 2026 chính thức trở lại

Khởi đầu từ năm 2022 với các điểm dừng chân tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á như Việt Nam, Indonesia, Đài Loan, Singapore, Hàn Quốc, Philippines, Malaysia, Thái Lan, Hồng Kông và Nhật Bản, Garmin Run đang từng bước mở rộng để trở thành chuỗi giải chạy kết nối cộng đồng runner trên quy mô toàn cầu.

Năm nay, Garmin Run không chỉ đánh dấu cột mốc phát triển lớn nhất từ trước đến nay khi Garmin Run lần đầu tiên mở rộng sang Mỹ, tiếp tục đưa tinh thần “Beat Yesterday” lan tỏa đến cộng đồng yêu vận động trên quy mô toàn cầu.

Ở mùa giải 2025, Garmin Run Vietnam 2026 đã thu hút gần 6000 vận động viên tham gia, và năm nay Garmin Run Vietnam 2026 chính thức trở lại vào ngày 17-18/10/2026 tới đây tại Khu đô thị Sala, phường An Khánh (TP.HCM).

Dự kiến, mùa giải năm nay sẽ chào đón hơn 8500 chân chạy ở mọi cấp độ

Dự kiến, màu giải năm nay sẽ chào đón hơn 8500 chân chạy ở mọi cấp độ, từ người mới bắt đầu đến những runner theo đuổi thành tích, cùng nhau chinh phục các cột mốc mới trên hành trình “From Zero To Hero” theo cách của riêng mình.

Đáng chú ý, mùa giải năm nay tiếp tục được nâng cấp với nhiều hạng mục thi đấu phù hợp cho từng mục tiêu và phong cách chạy khác nhau:

5KM: Cột mốc đầu tiên dành cho những ai muốn bắt đầu hành trình chạy bộ và chinh phục vạch đích đầu tiên của riêng mình.

Couple Run (5KM & 10KM): Hạng mục dành cho các cặp đôi, bạn bè hoặc đồng đội cùng tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ trên đường chạy. Đặc biệt, 5KM Couple Run là điểm mới trong mùa giải năm nay, mở ra trải nghiệm dễ tiếp cận hơn cho runner phong trào và người mới bắt đầu.

10KM: Cự ly dành cho runner muốn nâng cao sức bền, cải thiện thể lực và bứt phá thành tích cá nhân.

21KM: Thử thách dành cho những runner bản lĩnh, theo đuổi sự bền bỉ, kỷ luật và khát khao vượt qua giới hạn của chính mình.

Cung đường Sala xanh mát, bằng phẳng và ít góc cua, phù hợp để duy trì nhịp chạy và bứt phá thành tích.

Chia sẻ về mùa giải Garmin Run Vietnam 2026, ông Ivan Lai, Giám đốc Khu vực Garmin Việt Nam, cho biết: “Garmin Run Marathon Series 2026 không chỉ phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của phong trào chạy bộ trên toàn cầu, mà còn cho thấy sự dịch chuyển rõ nét trong cách mọi người nhìn nhận về sức khỏe và chất lượng sống. Ngày nay, sống khỏe không còn đơn thuần là kéo dài tuổi thọ, mà là duy trì thể chất, tinh thần và sự chủ động trong suốt hành trình sống. Chúng tôi tin rằng công nghệ, dữ liệu sức khỏe và sức mạnh của cộng đồng sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc giúp mọi người xây dựng lối sống năng động và bền vững hơn mỗi ngày. Với Garmin Run, chúng tôi kỳ vọng tiếp tục góp phần thúc đẩy văn hóa vận động, truyền cảm hứng để nhiều người bắt đầu hành trình của riêng mình và kết nối cộng đồng runner ngày càng phát triển tại Việt Nam.”

Năm nay, giải đấu cũng được nâng cấp với nhiều điểm mới trên cung đường và khu vực sự kiện nhằm gia tăng trải nghiệm cho cộng đồng runner. Theo đó, bên cạnh một giải chạy,

Garmin Run Vietnam 2026 còn hướng đến việc mang đến một lễ hội thể thao sôi động, nơi runner có thể kết nối cùng cộng đồng yêu vận động, trực tiếp trải nghiệm hệ sinh thái công nghệ và các dòng đồng hồ thông minh Garmin mới nhất, đồng thời tận hưởng nguồn năng lượng tích cực từ lối sống năng động và khỏe mạnh.

Bên cạnh hệ thống race kit được nâng cấp toàn diện nhằm tối ưu trải nghiệm cho người tham gia, mùa giải năm nay tiếp tục đầu tư chỉn chu vào huy chương, giải thưởng và khu trải nghiệm Garmin.

Người tham dự cũng sẽ có cơ hội giao lưu cùng Garmin Elite, người nổi tiếng và những gương mặt nổi bật trong cộng đồng thể thao

Và hàng loạt hoạt động cá nhân hóa và tương tác cũng sẽ diễn ra xuyên suốt sự kiện như khắc laser huy chương, in áo và túi tote với sticker riêng, kiểm tra kết quả BIB trực tiếp tại sự kiện, phục hồi tại khu recovery & chill zone cùng DJ, cũng như kết nối cùng các social running club được cộng đồng yêu thích hiện nay.

Tổng giải thưởng giá trị cùng nhiều phần quà công nghệ hấp dẫn tiếp tục là điểm nhấn góp phần tạo nên một mùa giải đáng nhớ cho tất cả vận động viên ở mọi hạng mục thi đấu.

Hình ảnh hoạt động trải nghiệm tại Garmin Run Vietnam 2025

Trước thềm giải đấu, câu lạc bộ chạy bộ Garmin Run Club (GRC) cũng triển khai chuỗi tập luyện “Road To Garmin” tại Hà Nội và TP.HCM với sự hướng dẫn từ các huấn luyện viên chuyên nghiệp cùng giáo án tập luyện khoa học, nhằm giúp người tham gia chuẩn bị tốt hơn về thể lực, kỹ thuật và tinh thần trước ngày thi đấu. Runner có thể theo dõi lịch và tham gia các hoạt động của GRC tại đây

Đồng hành cùng cộng đồng runner là hệ sinh thái Garmin Forerunner Watch, dòng đồng hồ chạy bộ GPS thông minh hỗ trợ theo dõi sức khỏe, tối ưu giáo án luyện tập và phục hồi dành cho nhiều cấp độ người dùng, từ người mới bắt đầu đến vận động viên theo đuổi thành tích.

Garmin Run Club triển khai chuỗi tập luyện cùng huấn luyện viên chuyên nghiệp trước thềm giải đấu.

Garmin Run Vietnam 2026 cũng tiếp tục ghi nhận sự đồng hành của các thương hiệu quốc tế, góp phần hoàn thiện trải nghiệm cho runner cả trước, trong và sau đường chạy như aminoVITAL® từ Ajinomoto Co., Ltd., thương hiệu dinh dưỡng thể thao hỗ trợ vận động viên duy trì năng lượng và vượt qua thử thách; Starlux Airlines, hãng hàng không mang đến trải nghiệm di chuyển liền mạch với mạng lưới toàn cầu; và Shokz, thương hiệu âm thanh Open-Ear sáng tạo, giúp nâng cao trải nghiệm chạy bộ trong khi vẫn đảm bảo sự thoải mái và nhận biết môi trường xung quanh. Sự hợp tác này cho thấy định hướng của Garmin trong việc xây dựng một giải chạy không chỉ mạnh về chuyên môn, mà còn giàu trải nghiệm, tăng gắn kết cộng đồng runner tại Việt Nam.