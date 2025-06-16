Garmin Run Vietnam 2025 chính thức khởi động

Đây là một trong 10 điểm dừng chân quan trọng của chuỗi giải chạy xuyên châu Á, và Garmin Run Vietnam hứa hẹn là nơi hội tụ của hàng ngàn runner, cũng là nơi kết nối cộng đồng thể thao Việt Nam với mạng lưới vận động viên năng động trên toàn châu Á.

Tiếp nối thành công rực rỡ của Longbien Garmin Run tại Hà Nội năm 2024, Garmin chính thức mang giải chạy châu Á trở lại Việt Nam với điểm đến tiếp theo là TP.HCM nhằm lan tỏa tinh thần thể thao khắp khu vực, nơi mọi vận động viên, từ người mới bắt đầu đến các elite runner - có thể chạm đến phiên bản tốt hơn của chính mình, đúng với tinh thần “from Zero to Hero ” và “Beat Yesterday” mà Garmin kiên định theo đuổi.

Longbien Garmin Run 2024 thu hút hàng ngàn runner và đã để lại nhiều dấu ấn đặc biệt

Dự kiến sự kiện sẽ thu hút hơn 6.000 runners, thi đấu ở 3 cự ly chính: 5K, 10K và 21K. Năm nay, lần đầu tiên sự kiện sẽ có thêm hạng mục Couple Run (chạy đôi), nhằm tạo thêm cơ hội để các chân chạy có thể chia sẻ đam mê chạy bộ cùng người thân, bạn bè theo cách gắn bó và hào hứng hơn bao giờ hết. Đặc biệt, giải chạy sẽ được tổ chức bởi đơn vị uy tín hàng đầu trong lĩnh vực thể thao, đảm bảo mang đến hành trình trải nghiệm đều trọn vẹn, an toàn và truyền cảm hứng cho mỗi người tham gia.

Garmin Run Asia Series năm nay sẽ dừng chân tại Thành phố Hồ Chí Minh

“Garmin Run Asia Series không chỉ là một giải chạy, mà là nền tảng kiến tạo cộng đồng sống khỏe vững bền tại châu Á. Tại Việt Nam, việc trực tiếp tổ chức giải thể hiện cam kết phát triển dài hạn, đồng thời trao cơ hội để mọi runner, ở mọi cấp độ – thấy được sự tiến bộ của chính mình, từng bước một. Đó chính là tinh thần “Beat Yesterday” mà chúng tôi theo đuổi.” Ông Scoppen Lin, Phó Tổng Giám đốc Garmin Châu Á chia sẻ.

Bên cạnh đường chạy, Garmin sẽ thiết lập khu trải nghiệm để người tham dự có thể khám phá các mẫu đồng hồ Garmin mới nhất, tương tác cùng các cùng Garmin Elite và những tên tuổi hàng đầu trong làng chạy bộ, hòa mình vào bầu không khí thể thao đầy cảm hứng.

Được thiết kế đồng bộ giữa các quốc gia, huy chương với thiết kế tinh xảo, có gắn tọa độ địa điểm giải chạy ở từng quốc gia hứa hẹn sẽ là điểm nhấn năm nay.

Tại Việt Nam, Garmin sẽ tổ chức các buổi huấn luyện cùng câu lạc bộ Garmin Run Club tại Hà Nội - Đà Nẵng - TP.HCM cùng chương trình huấn luyện online tùy chỉnh theo cự ly và trình độ, giúp người tham dự chuẩn bị tốt nhất trước ngày thi đấu, runner có thể theo dõi nhóm Garmin Run Club để biết thêm chi tiết.

Garmin Run 2025 tại TP.HCM là một trong 10 điểm đến bắt buộc trong hành trình chinh phục Garmin Run Asia Series. Từ năm 2023, chỉ với 3 quốc gia khởi đầu, Garmin Run đã nhanh chóng mở rộng quy mô, quy tụ tới 10 quốc gia và vùng lãnh thổ trọng điểm gồm: Việt Nam, Indonesia, Đài Loan, Singapore, Hàn Quốc, Philippines, Malaysia, Thái Lan, Hồng Kông và Nhật Bản, dự kiến chào đón hơn 110.000 vận động viên trên toàn khu vực tham gia chuỗi sự kiện – một minh chứng cho tinh thần thể thao ngày càng mạnh mẽ và gắn kết tại châu Á.

Xem thêm các thông tin chính thức của sự kiện tại đây.