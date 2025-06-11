Forerunner trở lại cùng với hai dây đeo tim HRM mới

Theo đó, bộ 4 sản phẩm mới lần này của nhà Garmin được tích hợp công nghệ chuyên sâu cùng loạt tính năng lần đầu xuất hiện, giúp runner và triathlete tối ưu hóa hiệu suất từ cơ bản đến chuyên nghiệp.

Forerunner trở lại với 2 model Forerunner 570 và Forerunner 970 và hai dây đeo tim HRM mới

Trong đó, Forerunner 570 và Forerunner 970 sẽ mang đến giải pháp luyện tập toàn diện dành cho cả runner giàu kinh nghiệm và vận động viên ba môn phối hợp (triathlon) đang theo đuổi thành tích đỉnh cao. Đồng thời, cả 4 sản phẩm đều dễ dàng cá nhân hóa để giúp cho việc luyện tập đạt hiệu suất tối ưu và khả năng phục hồi phù hợp với từng cá nhân người dùng.

Thừa hưởng tinh thần tiên phong của dòng Forerunner huyền thoại, bộ đôi Forerunner 570 và Forerunner 970 được nâng cấp toàn diện về thiết kế lẫn công năng, cụ thể với màn hình AMOLED sáng nhất từ trước đến nay, cung loa loa - micro được tích hợp sẵn, cũng như huấn luyện viên Garmin Triathlon Coach và loạt tính năng theo dõi sức khỏe chuyên sâu. Đặc biệt khi kết hợp cùng HRM 200 hoặc HRM 600, người dùng sẽ sở hữu ngay bộ công cụ hiệu suất chính xác, tin cậy - lý tưởng cho các buổi tập cường độ cao, giải marathon đường dài hay thử thách triathlon khắc nghiệt.

Sự kết hợp giữa Forerunner và dây đeo tim HRM 200 hoặc HRM 600, người dùng sẽ sở hữu ngay bộ công cụ hiệu suất chính xác, tin cậy

Chia sẻ về loạt sản phẩm mới, bà Susan Lyman, Phó Chủ tịch Toàn cầu của Garmin, cho biết: “Chúng tôi tạo ra Forerunner 570 và 970 không chỉ để hỗ trợ luyện tập – mà để truyền cảm hứng. Đây là những thiết bị giúp người dùng tập luyện thông minh hơn, hồi phục đúng cách và kết nối sâu sắc hơn với chính mình. Dù là vận động viên chuyên nghiệp hướng đến kỷ lục cá nhân hay runner đang nỗ lực vượt qua giới hạn để chuẩn bị cho cuộc đua kế tiếp, hai mẫu đồng hồ thông minh cao cấp này sẽ là bạn đồng hành đáng tin cậy trong mọi hành trình.”

Forerunner 570 được bán ra với hai phiên bản, 42mm và 47mm

Cụ thể, dòng Garmin Forerunner thế hệ mới bao gồm các nâng cấp đáng chú ý như:

Màn hình AMOLED sáng nhất từ trước đến nay: Màn hình cảm ứng sống động kết hợp 5 nút bấm vật lý – thao tác nhanh chóng trong mọi điều kiện thời tiết.

Huấn luyện viên Garmin Triathlon Coach: Đề xuất giáo án luyện tập phù hợp mỗi ngày dựa trên thể trạng, khả năng phục hồi và sức khỏe của người dùng; theo dõi kết quả và điều chỉnh linh hoạt qua ứng dụng Garmin Connect.

Tạo bài tập đa môn tùy chỉnh: Dễ dàng thiết kế bài tập đa dạng và đồng bộ lên đồng hồ để chuyển đổi mượt mà giữa các môn thể thao.

Tự động chia lap theo thực tế đường chạy: Đồng hồ tự chia vòng chạy khi runner chạy qua các mốc trên đường đua thực tế, không phụ thuộc GPS.

Đề xuất vạch đích: Đồng hồ sẽ tự đề xuất cắt dữ liệu đúng vạch đích trong trường hợp quên bấm stop trong lúc thi đấu.

Dự đoán thời gian hoàn thành cuộc đua: Ước tính thời gian và tốc độ về đích nếu duy trì đúng tiến độ luyện tập hiện tại.

Tích hợp loa và micro nghe gọi: khi kết nối với điện thoại tương thích, hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói, phản hồi tin nhắn nhanh chóng.

Báo cáo buổi tối: Trước giờ đi ngủ, hiển thị tổng quan về giấc ngủ cần thiết, bài tập, thời tiết và lịch trình ngày mai.

Theo dõi nhiệt độ da: Ghi nhận sự thay đổi nhiệt độ da - phản ánh môi trường ngủ, mức độ vận động gần đây hoặc dấu hiệu bất thường của cơ thể. Đặc biệt, hỗ trợ nữ giới theo dõi chu kỳ kinh nguyệt và dự đoán thời điểm rụng trứng chính xác hơn trên Garmin Connect.

Phân tích nhịp thở khi ngủ: Sử dụng cảm biến Pulse Ox để người dùng hiểu rõ hơn về sự thay đổi nhịp thở trong khi ngủ.

Garmin Forerunner 570 được bán ra với một phiên bản 47mm cùng 3 lựa chọn màu sắc

Được thiết kế dành riêng cho những ai nghiêm túc với từng bước chạy, combo đồng hồ thông minh chạy bộ GPS nâng cao Garmin Forerunner 570 và HRM 200 là lựa chọn lý tưởng để kiểm soát tiến độ, quá trình hồi phục và rút ngắn hành trình chạm đích. Trong đó, Garmin Forerunner 570 mang đến trải nghiệm huấn luyện cá nhân hóa chuyên sâu, từ đề xuất bài tập hằng ngày theo thể trạng, chỉ số sẵn sàng tập luyện, đến các công cụ nâng cao như VO2 max, chiến lược nhịp độ PacePro hay định vị đa băng tần SatIQ, đảm bảo chính xác từng nhịp bước, dù chạy trong phố hay địa hình phức tạp.

Và khi kết hợp cùng HRM 200, dây đeo nhịp tim nhẹ, có thời lượng pin bền bỉ đến 1 năm, sẽ ghi nhận toàn bộ dữ liệu nhịp tim và hiệu suất một cách chính xác, giúp điều chỉnh cường độ luyện tập hợp lý và tăng hiệu quả phục hồi sau mỗi buổi chạy.

Khi kết hợp Garmin Forerunner 970 cùng HRM 600, người dùng có thể đo lường mức tiêu hao năng lượng, khả năng duy trì tốc độ...

Đây là phiên bản cao cấp nhất của dòng sản phẩm Forerunner, đồng hồ thông minh chạy bộ ba môn phối hợp GPS cao cấp Garmin Forerunner 970 sinh ra để phục vụ những runner và triathlete nghiêm túc với thành tích cá nhân, luôn hướng đến phá vỡ cột mốc mới.

Ngoài việc được trang bị đầy đủ các tính năng của Forerunner 570, Forerunner 970 được nâng cấp mạnh mẽ với bản đồ màu tích hợp, dẫn đường thông minh, đèn LED tích hợp, vỏ titanium cùng mặt kính sapphire chống trầy, bền bỉ trong mọi điều kiện thi đấu khắc nghiệt. Đồng hồ còn hỗ trợ bài tập đa môn linh hoạt, phù hợp với thi đấu triathlon chuyên sâu.

Tính năng ECG4 mới trên đồng hồ Forerunner 970 giúp ghi lại tín hiệu kiểm soát nhịp tim, hỗ trợ phát hiện sớm những bất thường về tim

Và khi kết hợp cùng HRM 600, người dùng có thể truy cập loạt chỉ số nâng cao như Running Economy, Step Speed Loss, và Running Tolerance, giúp đo lường mức tiêu hao năng lượng, khả năng duy trì tốc độ, cũng như ước lượng giới hạn tập luyện hàng tuần để tránh quá tải.

Ngoài ra, tính năng ECG4 mới trên đồng hồ giúp ghi lại tín hiệu kiểm soát nhịp tim, hỗ trợ phát hiện sớm những bất thường về tim - đặc biệt hữu ích với người tập cường độ cao hoặc thi đấu liên tục. Với pin sạc dùng đến 2 tháng và dây đeo thoải mái với 2 kích cỡ lựa chọn, HRM 600 sẽ mang đến trải nghiệm toàn diện từ hiệu năng đến cảm giác sử dụng.

Dù đang luyện tập cho giải marathon tiếp theo hay bước vào đường đua triathlon khắc nghiệt, bộ đôi Forerunner 970 và HRM 600 sẽ giúp người dùng chủ động quản lý dữ liệu, bứt phá giới hạn và tạo dấu ấn riêng trên từng hành trình.

Hai sản phẩm đều dễ dàng được đồng bộ với Garmin Connect, ứng dụng hỗ trợ tập luyện toàn diện

Hai sản phẩm đều dễ dàng được đồng bộ với Garmin Connect, ứng dụng hỗ trợ tập luyện toàn diện, nơi người dùng có thể truy cập các bài tập được cá nhân hóa, kế hoạch luyện tập ba môn phối hợp (Garmin Triathlon Coach), tạo bài tập đa môn và theo dõi chu kỳ sinh học.

Đặc biệt, với Garmin Connect+, người dùng còn được mở rộng trải nghiệm luyện tập và theo dõi sức khỏe lên tầm cao mới. Ví dụ như với các tính năng cao cấp như Active Intelligence - gợi ý cá nhân hóa dựa trên AI, bảng phân tích hiệu suất trực quan, hướng dẫn từ chuyên gia Garmin Coach, chế độ xem dữ liệu trực tiếp khi tập luyện trong nhà (Live Activity), cũng như thử thách huy hiệu độc quyền, Garmin Connect+ giúp người dùng hiểu sâu hơn về cơ thể, tập luyện hiệu quả hơn và kết nối mạnh mẽ hơn với cộng đồng. Tính năng LiveTrack mở rộng cũng cho phép người thân, bạn bè theo dõi hoạt động luyện tập theo thời gian thực với mục tiêu nâng cao trải nghiệm kết nối và an toàn.

Tất cả tính năng của Garmin Connect vẫn hoàn toàn miễn phí, còn Garmin Connect+ hiện đang được mở dùng thử 30 ngày, sau đó lựa chọn gói trả phí hàng tháng với mức giá (/tháng) hoặc hàng năm (/năm).