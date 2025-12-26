Năm 2025 là năm bứt phá của các tựa Game Indie

Tựa Game Indie Clair Obscur: Expedition 33 là chủ nhân của danh hiệu GOTY 2025

Các tựa Game Indie có sự phát triển mạnh về doanh thu

Các tựa Game Indie năm 2025 cho thấy phát triển bứt phá mạnh mẽ về doanh thu. Theo dữ liệu từ Alinea Analytics, tính đến thời điểm hiện tại, tổng doanh thu của nền tảng Steam đã vượt mốc 17,7 tỷ USD. Đáng chú ý, các tựa Game Indie chiếm tới khoảng 25% con số này, tương đương hơn 4,5 tỷ USD. Đây là tỷ lệ từng được xem là khó xảy ra trong một thị trường vốn bị thống trị bởi các thương hiệu lớn với ngân sách hàng trăm triệu USD.

Thực tế cho thấy, một nửa số game có doanh thu cao nhất trên Steam năm 2025 thuộc nhóm Indie hoặc AA. Điều này phản ánh sự dịch chuyển rõ rệt trong lựa chọn của người chơi, khi họ ngày càng ưu tiên trải nghiệm mới lạ, sáng tạo thay vì chỉ trung thành với những cái tên quen thuộc. Các dự án độc lập, nhờ quy mô linh hoạt, đã tận dụng tốt lợi thế này để tiếp cận đúng nhu cầu thị trường.

Riêng Top 5 tựa Game Indie bán chạy nhất năm nay đã mang về tổng doanh thu hơn 500 triệu USD.

Top những tựa game Indie bán chạy nhất năm nay. Nguồn: Alinea Analytics

Schedule I dẫn đầu với khoảng 151 triệu USD, theo sau là R.E.P.O. đạt 147 triệu USD. PEAK ghi nhận 87 triệu USD, Hollow Knight: Silksong thu về 75 triệu USD và Escape from Duckov đạt khoảng 53 triệu USD.

Những con số này không chỉ thể hiện thành công của từng sản phẩm riêng lẻ, mà còn cho thấy Indie đang trở thành một trụ cột thực sự trong hệ sinh thái kinh tế của Steam.

Nguyên nhân cho sự bứt phá của các tựa Game Indie

Sự bứt phá của game Indie năm 2025 không đến một cách ngẫu nhiên. Các chuyên gia chỉ ra rằng, làn sóng co-op giải trí với cơ chế vật lý hài hước chính là một trong những yếu tố then chốt.

R.E.P.O. với trải nghiệm co-op thú vị

Những tựa game như R.E.P.O. hay PEAK tập trung vào trải nghiệm chơi cùng bạn bè, nơi các tình huống vụng về, khó lường liên tục xuất hiện. Người chơi dễ dàng ghi lại khoảnh khắc “dở khóc dở cười” và chia sẻ lên mạng xã hội, từ đó tạo hiệu ứng lan truyền tự nhiên mà không cần chiến dịch quảng cáo tốn kém.

Bên cạnh đó, Game Indie thường được thiết kế với thời lượng vừa phải, luật chơi dễ tiếp cận và nhịp độ nhanh. Điều này đặc biệt phù hợp với thói quen giải trí hiện đại, khi người chơi không còn quá nhiều thời gian để đầu tư hàng chục giờ liên tục. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, họ đã có thể cảm nhận trọn vẹn tinh thần và điểm hấp dẫn của trò chơi.

Chiến lược giá cũng là một lợi thế lớn của Indie so với AAA. Trong khi nhiều bom tấn được bán với mức giá cao nhưng lại gây tranh cãi về chất lượng, các tựa game độc lập thường giữ mức giá rẻ hơn, tạo cảm giác xứng đáng với số tiền bỏ ra.

Hollow Knight: Silksong là ví dụ tiêu biểu của tựa Game Indie rẻ nhưng chất lượng cao

Hollow Knight: Silksong là ví dụ tiêu biểu khi chỉ niêm yết khoảng 20 USD, thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung. Không dừng lại ở đó, đội ngũ phát triển còn tặng kèm DLC miễn phí sau khi game đạt mốc tiêu thụ 7 triệu bản, qua đó củng cố hình ảnh tích cực trong mắt cộng đồng người chơi.

Một điểm đáng chú ý khác là mối quan hệ giữa nhà phát triển Indie và người chơi ngày càng trở nên gần gũi. Các studio nhỏ thường xuyên lắng nghe phản hồi, cập nhật nội dung và sẵn sàng điều chỉnh để phù hợp với mong đợi của cộng đồng. Sự tương tác hai chiều này giúp người chơi cảm thấy mình là một phần của dự án, chứ không đơn thuần là khách hàng mua sản phẩm hoàn chỉnh.

Kỳ vọng về vai trò mới của các tựa Game Indie trong tương lai

Nhiều chuyên gia nhận định Game Indie đang đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng ngành công nghiệp game. Khi các dự án AAA ngày càng tốn kém chi phí và có xu hướng đi theo công thức an toàn để giảm rủi ro, Indie lại trở thành nơi phát triển cho những ý tưởng táo bạo, lối chơi mới và cách kể chuyện khác biệt. Thành công trong năm 2025 cho thấy, sáng tạo và khả năng thấu hiểu cộng đồng có thể bù đắp cho hạn chế về nguồn lực tài chính.

Game Indie đang đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng ngành công nghiệp game

Steam tiếp tục giữ vai trò bệ phóng quan trọng cho làn sóng này, giúp các dự án Indie dễ dàng tiếp cận thị trường toàn cầu. Nhờ đó, ranh giới giữa game lớn và game nhỏ ngày càng mờ dần. Thay vào đó, chất lượng trải nghiệm, sự mới mẻ và giá trị giải trí trở thành tiêu chí đánh giá quan trọng nhất.

Năm 2025 không chỉ là một mùa thành công của Game Indie, mà còn là dấu mốc cho thấy sự thay đổi sâu sắc trong cấu trúc ngành game. Từ “sân chơi nhỏ”, Indie đã vươn lên trở thành lực lượng có tiếng nói, cả về sáng tạo lẫn doanh thu. Trong bối cảnh ngành công nghiệp đang tìm kiếm sự cân bằng mới, Game Indie được kỳ vọng sẽ tiếp tục là nguồn năng lượng sáng tạo, góp phần định hình tương lai của thị trường game toàn cầu.