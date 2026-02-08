Cổ phiếu Amazon lao dốc 10% sau dự báo chi tiêu 200 tỷ USD và lợi nhuận gây thất vọng

Amazon công bố kết quả kinh doanh quý IV không đồng nhất.

Theo dữ liệu từ LSEG, kết quả kinh doanh của Amazon như sau:

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS): 1,95 USD, thấp hơn mức dự báo 1,97 USD

Doanh thu: 213,39 tỷ USD, vượt ước tính 211,33 tỷ USD

Mặc dù doanh thu vượt kỳ vọng, mức lợi nhuận không đạt dự báo cùng với kế hoạch chi tiêu khổng lồ cho hạ tầng trí tuệ nhân tạo đã khiến giới đầu tư lo ngại về áp lực lợi nhuận trong thời gian tới.

AWS tăng trưởng mạnh, nhưng vẫn chịu áp lực cạnh tranh

Trong quý IV, mảng điện toán đám mây Amazon Web Services (AWS) ghi nhận doanh thu 35,58 tỷ USD, vượt dự báo 34,93 tỷ USD của StreetAccount. Doanh thu quảng cáo cũng đạt 21,32 tỷ USD, cao hơn mức ước tính 21,16 tỷ USD.

Giám đốc điều hành Andy Jassy cho biết phần lớn khoản đầu tư mới sẽ tập trung vào AWS, đặc biệt là các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo.

“Với nhu cầu mạnh mẽ đối với AI, chip, robot và vệ tinh quỹ đạo thấp, chúng tôi dự kiến sẽ đầu tư khoảng 200 tỷ USD trên toàn Amazon trong năm 2026 và kỳ vọng mang lại lợi nhuận dài hạn đáng kể,” ông Jassy khẳng định.

Tháng 10 năm ngoái, Amazon đã đưa vào vận hành trung tâm dữ liệu AI trị giá 11 tỷ USD mang tên Project Rainier, phục vụ các mô hình của Anthropic.

Doanh thu AWS trong quý IV tăng 24% so với cùng kỳ – mức tăng nhanh nhất trong 13 quý. Tuy nhiên, Amazon vẫn đang phải đối mặt với cạnh tranh gay gắt từ Microsoft và Google. Tuần trước, Microsoft Azure báo cáo tăng trưởng 39%, trong khi mảng đám mây của Google tăng tới 48%, mức cao nhất kể từ năm 2021.

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Giới đầu tư lo ngại “cuộc đua chi tiêu AI”

Theo FactSet, Amazon dự kiến chi tiêu vốn năm nay lên tới 200 tỷ USD, cao hơn rất nhiều so với mức 146,6 tỷ USD mà Phố Wall từng dự đoán. Trong năm 2025, capex của hãng ước tính khoảng 131 tỷ USD.

Không chỉ Amazon, các tập đoàn công nghệ lớn khác cũng đang lao vào cuộc đua đầu tư cho trí tuệ nhân tạo. Alphabet – công ty mẹ của Google – dự kiến chi 175–185 tỷ USD trong năm 2026, trong khi Meta cho biết chi phí đầu tư có thể tăng lên 115–135 tỷ USD.

Amazon dự báo doanh thu quý hiện tại sẽ đạt từ 173,5 đến 178,5 tỷ USD, tương đương mức tăng trưởng 11–15%, gần sát con số 175,6 tỷ USD mà các nhà phân tích LSEG đưa ra.

Lợi nhuận ròng quý IV đạt 21,19 tỷ USD, tăng nhẹ so với mức 20 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái.

Song song với việc mở rộng đầu tư, Amazon tiếp tục tái cấu trúc lực lượng lao động. Công ty vừa thông báo sẽ sa thải khoảng 16.000 nhân viên văn phòng, sau khi đã cắt giảm 14.000 người vào tháng 10 năm ngoái.

Tính đến cuối tháng 12, Amazon có 1,57 triệu nhân viên toàn cầu, tăng 1% so với cùng kỳ, chủ yếu tại hệ thống kho vận.

Mảng quảng cáo tiếp tục là điểm sáng khi doanh thu tăng 23%, đạt hơn 21,3 tỷ USD trong quý IV.