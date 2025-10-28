Amazon sắp công bố đợt sa thải lớn nhất trong lịch sử công ty

Đợt sa thải này sẽ là đợt cắt giảm nhân sự lớn nhất trong lịch sử công ty Amazon. Công ty đã tiến hành sa thải luân phiên trên toàn công ty kể từ năm 2022, khiến hơn 27.000 nhân viên phải nghỉ việc. Ảnh: Getty.

Một nguồn tin thân cận tiết lộ, khoảng 30.000 nhân viên có thể bị ảnh hưởng trong lần cắt giảm này, đây là con số cao kỷ lục trong lịch sử Amazon và cũng là đợt sa thải lớn nhất của ngành công nghệ kể từ năm 2020, theo dữ liệu từ Layoffs.fyi.

Amazon hiện là nhà tuyển dụng tư nhân lớn thứ hai tại Mỹ, với hơn 1,54 triệu nhân viên toàn cầu, chủ yếu trong mảng kho vận. Khoảng 350.000 người thuộc khối văn phòng doanh nghiệp. Tuy nhiên, kể từ sau đại dịch, tập đoàn đã nhiều lần sa thải nhân sự ở các bộ phận đám mây, bán lẻ, thiết bị và truyền thông, với hơn 27.000 người bị ảnh hưởng từ năm 2022 đến nay.

Nguồn tin cho biết các thông báo sa thải sẽ được gửi qua email nội bộ vào sáng thứ Ba, và Amazon hiện từ chối bình luận về thông tin này.

Động thái mới nằm trong chiến lược tái cơ cấu và cắt giảm chi phí do CEO Andy Jassy khởi xướng từ thời kỳ Covid-19. Jassy đã nhiều lần nhấn mạnh rằng AI tạo sinh sẽ làm thay đổi cơ cấu việc làm tại Amazon, với một số công việc “sẽ cần ít người hơn” trong tương lai.

Trong bối cảnh ngành công nghệ tiếp tục cắt giảm quy mô, nhiều “ông lớn” khác như Microsoft, Meta, Google, Salesforce và Intel cũng tiến hành sa thải hàng nghìn nhân viên kể từ đầu năm 2025.

Theo Layoffs.fyi, tính đến nay hơn 200 công ty công nghệ đã cắt giảm gần 100.000 việc làm, cho thấy làn sóng tái cấu trúc nhân sự vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.