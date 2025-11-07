Samsung và Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh hợp tác chiến lược

Đây được xem là cột mốc quan trọng trong hành trình hợp tác giữa doanh nghiệp và nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục kỹ thuật và phát triển nguồn nhân lực chuyên sâu cho ngành điều hòa không khí tại Việt Nam.

Đại diện Samsung phát biểu tại lễ cắt băng khánh thành

“Là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực công nghệ, Samsung luôn hướng đến sứ mệnh tạo nên giá trị bền vững cho xã hội thông qua đổi mới sáng tạo và hợp tác chặt chẽ với đối tác trong nước. Trung tâm Đào tạo Điều hòa Không khí tại HCMUTE là minh chứng rõ nét cho cam kết đó – nơi chúng tôi cùng nhà trường đào tạo, truyền cảm hứng và mở rộng cơ hội cho thế hệ kỹ sư trẻ. Với thế mạnh công nghệ toàn cầu và kinh nghiệm tích lũy nhiều năm trong lĩnh vực HVAC, Samsung mong muốn đồng hành cùng Việt Nam trong việc bồi dưỡng nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao – những người sẽ dẫn dắt sự phát triển bền vững của ngành trong tương lai.” Ông JinHyuk Oh – Cố vấn chiến lược cấp cao ngành hàng Điều hòa không khí Samsung Việt Nam cho biết.

Trung tâm sẽ mang đến cho sinh viên môi trường học tập gắn liền với thực tế

Cụ thể, Trung tâm Đào tạo Điều hòa Không khí Samsung ra đời với mục đích mang đến cho sinh viên môi trường học tập gắn liền với thực tế, nơi lý thuyết được kết hợp cùng trải nghiệm thực hành trên các mô hình vận hành tiêu chuẩn công nghiệp. Đây cũng là nền tảng để Samsung và HCMUTE triển khai các chương trình đào tạo chuyên sâu về thiết kế, lắp đặt, vận hành và bảo trì hệ thống điều hòa không khí.

Trung tâm hoạt động theo mô hình hợp tác giữa doanh nghiệp và nhà trường, theo đó giảng viên của Bộ môn Công nghệ Nhiệt – Điện lạnh sẽ đảm nhận giảng dạy chính trong chương trình đào tạo, trong khi các chuyên gia Samsung sẽ huấn luyện và chuyển giao kỹ thuật, đảm bảo hệ thống vận hành đúng tiêu chuẩn, một số chuyên đề đặc trưng sẽ được đào tạo trực tiếp cho sinh viên bởi chuyên gia Samsung.

Ngoài ra, trung tâm cũng sẽ là địa điểm đào tạo kỹ thuật cho khách hàng, đối tác và các chương trình hợp tác chuyên sâu do Samsung tổ chức

Ngoài phục vụ sinh viên, trung tâm cũng sẽ là địa điểm đào tạo kỹ thuật cho khách hàng, đối tác và các chương trình hợp tác chuyên sâu do Samsung tổ chức, góp phần lan tỏa kiến thức và chuẩn mực kỹ thuật tiên tiến đến cộng đồng.

Với đầy đủ các hệ thống điều hòa không khí đang được ứng dụng phổ biến trên thị trường, Trung tâm sẽ giúp tăng cường khả năng tiếp cận và thực hành cho sinh viên, giảng viên, khách hàng và đối tác của Samsung. Việc trang bị hệ thống đồng bộ này giúp cho sinh viên có cơ hội thực hành trên mô hình vận hành thực tế ngay trong quá trình học tập tại nhà trường, qua đó rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp và sẵn sàng cho môi trường làm việc chuyên nghiệp sau khi tốt nghiệp.

Suốt 8 năm qua, Samsung và HCMUTE đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác thiết thực như học bổng, tham quan nhà máy, huấn luyện phần mềm thiết kế, đào tạo lắp đặt và tài trợ hội nghị khoa học quốc tế ngành HVAC tổ chức tại trường. Nhiều sinh viên tốt nghiệp Bộ môn Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh đã trở thành kỹ sư, thạc sĩ đang làm việc tại Samsung, đây là minh chứng cho mối quan hệ hợp tác bền vững và hiệu quả giữa hai bên.

Trung tâm Đào tạo Điều hòa Không khí mới là bước phát triển tiếp theo trong hành trình hợp tác ấy, mở ra cơ hội gắn kết chặt chẽ hơn giữa đào tạo học thuật và ứng dụng thực tế, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ thuật cho Việt Nam.