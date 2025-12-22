Kinh tế số
Trung Quốc giữ nguyên lãi suất cho vay chuẩn tháng thứ bảy liên tiếp giữa bức tranh kinh tế ảm đạm

17:04 | 22/12/2025
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) ngày thứ Hai 22/12, tiếp tục giữ nguyên lãi suất cho vay ưu đãi (LPR), bất chấp hàng loạt dữ liệu kinh tế yếu kém và sự suy thoái kéo dài của thị trường bất động sản, cho thấy Bắc Kinh vẫn thận trọng với các biện pháp nới lỏng tiền tệ mạnh tay.
Trung Quốc duy trì lãi suất cho vay chuẩn ổn định tháng thứ bảy liên tiếp bất chấp dữ liệu kinh tế yếu kém. Ảnh: Getty.

Theo đó, PBoC duy trì lãi suất LPR kỳ hạn 1 năm ở mức 3% và kỳ hạn 5 năm ở mức 3,5%. Đây là tháng thứ bảy liên tiếp Trung Quốc không điều chỉnh hai mức lãi suất chủ chốt này, đúng như dự báo trong khảo sát của Reuters.

LPR kỳ hạn 1 năm được xem là chuẩn tham chiếu cho các khoản vay mới của doanh nghiệp và hộ gia đình, trong khi LPR kỳ hạn 5 năm đóng vai trò quan trọng trong việc xác định lãi suất thế chấp nhà ở.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh các chỉ số kinh tế tháng 11 của Trung Quốc tiếp tục gây thất vọng. Doanh số bán lẻ chỉ tăng 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn đáng kể so với mức dự báo 2,8% và giảm mạnh so với mức tăng 2,9% của tháng trước đó, phản ánh sự suy yếu rõ rệt của tiêu dùng nội địa.

Sản xuất công nghiệp cũng không đạt kỳ vọng khi chỉ tăng 4,8% so với cùng kỳ, thấp hơn mức dự báo 5% và là mức tăng trưởng thấp nhất kể từ tháng 8/2024.

Trong khi đó, lĩnh vực bất động sản. điểm nghẽn lớn nhất của nền kinh tế Trung Quốc tiếp tục chìm trong khó khăn. Đầu tư vào tài sản cố định, bao gồm bất động sản, giảm 2,6% trong 11 tháng đầu năm, mạnh hơn mức giảm 2,3% mà giới phân tích dự báo.

Giá nhà mới trong tháng 11 tiếp tục đi xuống, cho thấy sự suy yếu dai dẳng của thị trường. Tại các thành phố hạng nhất như Bắc Kinh, Quảng Châu và Thâm Quyến, giá nhà mới giảm 1,2% so với cùng kỳ, trong khi giá nhà cũ lao dốc tới 5,8%.

Trước áp lực giảm phát ngày càng gia tăng, các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc đã cam kết “ủng hộ mạnh mẽ các biện pháp đặc biệt nhằm thúc đẩy tiêu dùng”. Đầu tháng này, Bộ Tài chính Trung Quốc cũng cho biết sẽ phát hành trái phiếu chính phủ đặc biệt kỳ hạn siêu dài trong năm tới để tài trợ cho các dự án hạ tầng và công trình trọng điểm.

Ngoài ra, một thỏa thuận thương mại tạm thời với Washington, theo đó đình chỉ các mức thuế cao đối với hàng xuất khẩu Trung Quốc, được kỳ vọng sẽ hỗ trợ xuất khẩu sang Mỹ và giúp nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tiến gần hơn tới mục tiêu tăng trưởng “khoảng 5%”.

Trung Quốc lãi suất LPR Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Kinh tế Trung Quốc Bất động sản Trung Quốc giảm phát tiêu dùng Trung Quốc PBOC

Sáng 22/12, giá vàng trong nước tiếp tục duy trì ở mức cao, gần như đi ngang so với phiên trước, trong bối cảnh thị trường quốc tế ổn định và tâm lý giao dịch trở nên thận trọng khi kỳ nghỉ lễ cuối năm đang đến gần.
Tổ hợp này dự kiến khi khai trương vào năm 2029 sẽ đánh dấu cột mốc tăng trưởng toàn cầu quan trọng của IHG và mở ra hợp tác mới với Sakurajima Kaihatsu LLC – liên danh gồm bốn công ty do Kajima Corporation dẫn đầu.
Sự chững lại của tiêu dùng Trung Quốc không đồng nghĩa với mọi mô hình bán lẻ đều gặp khó. Trong khi nhiều chỉ số cho thấy nhu cầu đang suy yếu, Sam’s Club là chuỗi bán lẻ kho hàng theo hình thức hội viên của Walmart hiện lại nổi lên như một điểm sáng hiếm hoi, nhờ đánh trúng nhóm khách hàng sẵn sàng chi tiền cho giá trị, trải nghiệm và sự khác biệt.
Giá vàng trong nước và thế giới hôm nay tiếp tục ghi nhận biến động mạnh trong phiên giao dịch sáng nay. Vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết duy trì ở mức cao, không ghi nhận giảm đáng kể so với cuối phiên hôm qua.
