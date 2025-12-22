Trung Quốc giữ nguyên lãi suất cho vay chuẩn tháng thứ bảy liên tiếp giữa bức tranh kinh tế ảm đạm

Trung Quốc duy trì lãi suất cho vay chuẩn ổn định tháng thứ bảy liên tiếp bất chấp dữ liệu kinh tế yếu kém. Ảnh: Getty.

Theo đó, PBoC duy trì lãi suất LPR kỳ hạn 1 năm ở mức 3% và kỳ hạn 5 năm ở mức 3,5%. Đây là tháng thứ bảy liên tiếp Trung Quốc không điều chỉnh hai mức lãi suất chủ chốt này, đúng như dự báo trong khảo sát của Reuters.

LPR kỳ hạn 1 năm được xem là chuẩn tham chiếu cho các khoản vay mới của doanh nghiệp và hộ gia đình, trong khi LPR kỳ hạn 5 năm đóng vai trò quan trọng trong việc xác định lãi suất thế chấp nhà ở.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh các chỉ số kinh tế tháng 11 của Trung Quốc tiếp tục gây thất vọng. Doanh số bán lẻ chỉ tăng 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn đáng kể so với mức dự báo 2,8% và giảm mạnh so với mức tăng 2,9% của tháng trước đó, phản ánh sự suy yếu rõ rệt của tiêu dùng nội địa.

Sản xuất công nghiệp cũng không đạt kỳ vọng khi chỉ tăng 4,8% so với cùng kỳ, thấp hơn mức dự báo 5% và là mức tăng trưởng thấp nhất kể từ tháng 8/2024.

Lạm phát tiêu dùng của Trung Quốc cao nhất hai năm gần đây Lạm phát tiêu dùng của Trung Quốc đã tăng tốc mạnh trong tháng 11, chạm mức cao nhất gần hai năm gần đây, đối lập ...

Trong khi đó, lĩnh vực bất động sản. điểm nghẽn lớn nhất của nền kinh tế Trung Quốc tiếp tục chìm trong khó khăn. Đầu tư vào tài sản cố định, bao gồm bất động sản, giảm 2,6% trong 11 tháng đầu năm, mạnh hơn mức giảm 2,3% mà giới phân tích dự báo.

Giá nhà mới trong tháng 11 tiếp tục đi xuống, cho thấy sự suy yếu dai dẳng của thị trường. Tại các thành phố hạng nhất như Bắc Kinh, Quảng Châu và Thâm Quyến, giá nhà mới giảm 1,2% so với cùng kỳ, trong khi giá nhà cũ lao dốc tới 5,8%.

Trước áp lực giảm phát ngày càng gia tăng, các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc đã cam kết “ủng hộ mạnh mẽ các biện pháp đặc biệt nhằm thúc đẩy tiêu dùng”. Đầu tháng này, Bộ Tài chính Trung Quốc cũng cho biết sẽ phát hành trái phiếu chính phủ đặc biệt kỳ hạn siêu dài trong năm tới để tài trợ cho các dự án hạ tầng và công trình trọng điểm.

Ngoài ra, một thỏa thuận thương mại tạm thời với Washington, theo đó đình chỉ các mức thuế cao đối với hàng xuất khẩu Trung Quốc, được kỳ vọng sẽ hỗ trợ xuất khẩu sang Mỹ và giúp nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tiến gần hơn tới mục tiêu tăng trưởng “khoảng 5%”.