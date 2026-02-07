Vinh danh 22 tác phẩm báo chí xuất sắc về KHCN, ĐMST, CĐS

Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Hoàng Phương chụp ảnh cùng các tác giả đoạt Giải thưởng tại buổi Lễ

Báo chí - cầu nối giữa khoa học, chính sách và thực tiễn phát triển

Phát biểu tại buổi Lễ trao giải, Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Hoàng Phương chỉ rõ, Giải thưởng Báo chí về KHCN,ĐMST&CĐS không chỉ là dịp tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc, mà còn khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của KHCN,ĐMST&CĐS là động lực trung tâm của phát triển quốc gia, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.

Theo Thứ trưởng, trong kỷ nguyên số, báo chí không chỉ là kênh truyền tải thông tin, mà đã trở thành hạ tầng lan tỏa tri thức, giúp công nghệ trở nên dễ hiểu, đổi mới sáng tạo trở thành cảm hứng và chuyển đổi số trở thành hành động cụ thể của toàn xã hội. Báo chí chính là lực lượng tiên phong đưa khoa học, công nghệ đến gần hơn với người dân, doanh nghiệp và các địa phương bằng ngôn ngữ đời sống, từ đó thúc đẩy nhận thức và hành động trong thực tiễn.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương phát biểu tại buổi Lễ.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh, mỗi tác phẩm báo chí về KHCN,ĐMST&CĐS không chỉ mang giá trị thông tin, mà còn là cầu nối quan trọng giữa ý tưởng và hiện thực, giữa phòng thí nghiệm và nhà máy, giữa chủ trương, chính sách và cuộc sống. Qua đó, báo chí góp phần đưa các định hướng lớn của Đảng và Nhà nước đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến thực chất trong phát triển kinh tế, xã hội.

Từ năm 2012, sau hơn một thập kỷ hình thành và phát triển, Giải thưởng đã trở thành hoạt động thường niên, có uy tín, nhận được sự quan tâm tích cực và sự tham gia ngày càng sâu rộng của đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Nhiều tác phẩm báo chí đã phản ánh sinh động các thành tựu khoa học và công nghệ, những sáng kiến, mô hình chuyển đổi số hiệu quả, đồng thời thể hiện rõ vai trò đồng hành, dẫn dắt và lan tỏa của báo chí trong việc đưa các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước đến với người dân. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương

Thứ trưởng cho biết, năm 2025 đánh dấu một mốc đặc biệt khi Giải thưởng được đổi tên thành Giải thưởng báo chí về KHCN, ĐMST&CĐS

nhằm phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 57-NQ của Bộ Chính trị, đồng thời phản ánh giai đoạn phát triển mới khi hai Bộ được hợp nhất thành Bộ Khoa học

và Công nghệ. Việc đổi tên thể hiện cách tiếp cận tổng thể, thống nhất đối với KHCN,ĐMST&CĐS trong chiến lược phát triển quốc gia.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương ghi nhận và đánh giá cao các tác phẩm tham dự Giải thưởng báo chí về KHCN,ĐMST&CĐS năm 2025. Nhiều tác phẩm đã phản ánh sinh động các thành tựu khoa học và công nghệ, những sáng kiến, mô hình chuyển đổi số hiệu quả, đồng thời thể hiện rõ vai trò đồng hành, dẫn dắt và lan tỏa của báo chí trong việc đưa các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước đến với người dân. Thông qua đó, báo chí góp phần khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, khát vọng cống hiến cho sự phát triển của đất nước.

Đặc biệt, nhiều nhà báo đã lựa chọn cách tiếp cận từ thực tiễn, đi cùng địa phương, doanh nghiệp và nhà khoa học, thay vì chỉ quan sát từ xa. Những tác phẩm này không chỉ phản ánh kết quả, mà còn đi sâu vào thực chất, đặt ra những câu hỏi đúng và gợi mở những lời giải giá trị, góp phần thúc đẩy cải cách, phát triển đất nước.

Toàn cảnh sự kiện.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương cũng bày tỏ mong muốn các cơ quan báo chí, các nhà báo tiếp tục dành tâm huyết, trí tuệ và trách nhiệm nghề nghiệp để phát hiện những vấn đề mới, những mô hình hay, những cách làm hiệu quả; đồng thời dũng cảm chỉ ra những điểm nghẽn, rào cản cần tháo gỡ trong quá trình phát triển. Mỗi tác phẩm không chỉ phản ánh thực tế, mà góp phần định hướng nhận thức, thúc đẩy cải cách và lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội.

Từ những kết quả tích cực của Giải thưởng năm 2025, ngay tại buổi Lễ, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương đã phát động Giải thưởng Báo chí về KHCN,ĐMST&CĐS năm 2026 với kỳ vọng báo chí tiếp tục đồng hành chặt chẽ trong quá trình đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo từ chủ trương, chính sách vào thực tiễn đời sống, sản xuất, kinh doanh và quản trị xã hội.

Giải thưởng khơi nguồn cảm hứng báo chí khoa học

Nhà báo Nguyễn Thị Minh Tuyên, đại diện nhóm tác giả của tác phẩm "Dẫn SỐ đến bản làng biên giới" của Báo và Phát thanh, truyền hình Tuyên Quang.

Tại buổi Lễ, thay mặt các tác giả nhận Giải thưởng năm 2025, nhà báo Nguyễn Thị Minh Tuyên, đại diện nhóm tác giả của tác phẩm "Dẫn SỐ đến bản làng biên giới" của Báo và Phát thanh, truyền hình Tuyên Quang bày tỏ niềm vinh dự lớn khi tác phẩm được trao Giải Nhất, đồng thời coi đây là sự ghi nhận đối với nỗ lực âm thầm của báo chí địa phương trong việc phản ánh quá trình chuyển đổi số ở những vùng khó khăn, xa xôi nhất của Tổ quốc.

Thay mặt các tác giả đoạt giải, nhà báo Nguyễn Thị Minh Tuyên trân trọng cảm ơn Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo đã tạo dựng một giải thưởng uy tín, nghiêm túc, giàu cảm hứng, góp phần khích lệ đội ngũ những người làm báo dấn thân vào lĩnh vực KHCN,ĐMST&CĐS, một lĩnh vực vừa khó, vừa mới nhưng vô cùng thiết yếu đối với sự phát triển đất nước.

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Chia sẻ về quá trình tác nghiệp, đại diện nhóm tác giả cho biết thách thức lớn nhất là làm sao phản ánh chân thực chuyển đổi số ở vùng cao, biên giới, nơi hạ tầng còn thiếu, rào cản ngôn ngữ và điều kiện tiếp cận công nghệ còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên, từ thực tiễn ấy, loạt bài đã khắc họa sinh động sự thay đổi tư duy của người dân, từ chỗ xa lạ với công nghệ đến chủ động ứng dụng nền tảng số trong sản xuất, kinh doanh, quảng bá sản phẩm và kết nối thị trường; đồng thời làm nổi bật vai trò bền bỉ của đội ngũ cán bộ cơ sở trong việc "cầm tay chỉ việc", lan tỏa tri thức số tới cộng đồng.

Theo nhà báo Nguyễn Thị Minh Tuyên, chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện công nghệ, mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển, tạo công bằng trong tiếp cận tri thức,bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau. Giải thưởng là động lực để những người làm báo tiếp tục đi sâu vào thực tiễn, kể thêm nhiều câu chuyện chân thực, giàu cảm xúc về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên mọi miền đất nước.

22 tác phẩm báo chí viết về KHCN, ĐMST, CĐS xuất sắc được trao giải

Tại buổi Lễ trao Giải thưởng, Ban Tổ chức đã trao 05 giải Nhất, 05 giải Nhì, 06 giải Ba và 06 giải Khuyến khích.

Các tác giả/nhóm tác giả đoạt giải Nhất được nhận Cúp, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ KH&CN và phần thưởng; các tác giả/nhóm tác giả đoạt giải Nhì, giải Ba và giải Khuyến khích được nhận Giấy chứng nhận, Cúp và phần thưởng.

Các tác giả đoạt Giải Nhất.

Giải Nhất được trao cho các tác phẩm/nhóm tác phẩm: "Nghị quyết số 57/NQ-TW: Lối ra cho các viện nghiên cứu công lập" của Báo Hà Nội mới; "Dẫn SỐ đến bản làng biên giới" của Báo và Phát thanh, truyền hình Tuyên Quang; "Sức mạnh mới của Việt Nam từ khoa học công nghệ" của Báo Quân đội nhân dân; "Phép tính AI" của Kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam; "Bên trong khu điều chế thuốc phóng xạ cho bệnh nhân ung thư" của Báo VnExpress.

Các tác giả đoạt Giải Nhì.

Giải Nhì thuộc về các tác phẩm/nhóm tác phẩm: "Đưa Nghị quyết số 189/2025/QH15 vào cuộc sống: Dốc sức hiện thực hóa "giấc mơ" điện hạt nhân Ninh Thuận" của Báo Pháp luật Việt Nam;"Để những nghiên cứu khoa học ứng dụng vào thực tiễn" của Báo Đại Đoàn kết;"Nghị quyết 57/NQ-TW: Động lực tăng trưởng cho Thành phố Hồ Chí Minh cất cánh trong kỷ nguyên mới" của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh;"Công nghệ PRP - Sức mạnh tự thân" của Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam;"Chạy đua với thời gian, đưa dự án đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên "về đích" đúng hạn" của Thông tấn xã Việt Nam.

Các tác giả đoạt Giải Ba.

Giải Ba thuộc về các tác phẩm/nhóm tác phẩm: "Dự thảo Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo: Đột phá thể chế" của Báo Tiền phong; "Công nghệ "chống trời": Khi chuyển đổi số trở thành lá chắn trước thiên tai" của Báo Sức khỏe và Đời sống; "Tháo gỡ điểm nghẽn để khoa học và công nghệ bứt phá" của Kênh VOV2, Đài Tiếng nói Việt Nam; "Kiến tạo môi trường thuận lợi cho khoa học công nghệ, khơi nguồn sáng tạo" của Trung tâm Nội dung số và Truyền thông, Thông tấn xã Việt Nam; "Ẩn náu" của Truyền hình Công an nhân dân; "Trung tâm ứng dụng khoa học công nghệ Lâm Đồng đổi mới sáng tạo, đồng hành cùng nông dân" của Thông tấn xã Việt Nam.

Các tác giả đoạt Giải Khuyến khích.

Giải Khuyến khích được trao cho các tác phẩm/nhóm tác phẩm: "Kiến tạo nền tài chính số an toàn, hiện đại và hội nhập" của Báo Sài Gòn giải phóng; "Dấu ấn trí tuệ của nhà khoa học nữ Việt Nam và khát vọng bứt phá trong kỷ nguyên mới" của Báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh; "Bảo đảm an ninh kinh tế số: Từ ứng phó thách thức đến kiến tạo phát triển" của Báo Nhân Dân; "Đứng trên vai người khổng lồ để bứt phá" của Báo Dân trí;"Người gieo hạt giống hạnh phúc" của Báo và Đài PTTH Thanh Hóa; "Ứng dụng công nghệ số trong sản xuất lúa gạo" của Báo và Phát thanh, Truyền hình Vĩnh Long.

Thành công của Giải thưởng Báo chí về KHCN, ĐMST&CĐS trong các năm qua có sự đồng hành của nhiều nhà tài trợ. Đây là nguồn cổ vũ không chỉ với Ban Tổ chức Giải thưởng, mà còn là sự động viên của các doanh nghiệp với đội ngũ những người làm báo.

Giám đốc Trung tâm Truyền thông KH&CN Nguyễn Thị Hải Hằng trao hoa và biểu trưng cho Đại diện Tập Đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội (Viettel) để tri ân và cảm ơn nhà tài trợ.

Giải thưởng Báo chí về KHCN,ĐMST&CĐS năm 2025 đã nhận được tài trợ từ: Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel), Tổng Công ty Viễn thông Mobifone và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam. Mọi sự chia sẻ của các đơn vị và cá nhân đã tạo nên thành công chung của Giải thưởng trong những năm vừa qua.