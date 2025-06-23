Bộ Khoa học Công nghệ ra mắt giải thưởng báo chí khoa học 2025

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa chính thức ban hành Quyết định số 1384/QĐ-BKHCN ngày 20/6/2025 về việc ban hành Quy chế xét tặng "Giải thưởng báo chí về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số". Đây là quyết định quan trọng nhằm ghi nhận và tôn vinh những đóng góp của các nhà báo, cộng tác viên trong việc truyền thông khoa học đến công chúng.

Ảnh minh họa

Giải thưởng thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Nhà nước đối với hoạt động báo chí chuyên ngành khoa học công nghệ. Thông qua việc tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc, Bộ Khoa học và Công nghệ mong muốn nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò quan trọng của khoa học, công nghệ trong phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Quy chế, mọi công dân Việt Nam, các cá nhân và tổ chức nước ngoài có tác phẩm báo chí xuất sắc về khoa học, công nghệ đều có thể tham gia. Điều này thể hiện tinh thần cởi mở, khuyến khích sự đóng góp từ nhiều nguồn lực khác nhau cho hoạt động truyền thông khoa học.

Các tác phẩm tham dự phải đáp ứng tiêu chuẩn nghiêm ngặt về nội dung và hình thức. Về nội dung, tác phẩm cần phản ánh sâu sắc, toàn diện các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tác phẩm phải có tính phát hiện, giới thiệu những thành tựu, sản phẩm khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo tiêu biểu, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Theo Theo Quy chế, các tác phẩm báo chí tham dự Giải thưởng phải được đăng tải từ ngày 1/1 đến ngày 15/11 của năm xét tặng. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm tham dự nhưng chỉ được xét tặng một giải thưởng cao nhất đối với tác phẩm đạt yêu cầu.

Quy chế cung cấp nhiều hình thức nộp hồ sơ thuận tiện cho tác giả. Hồ sơ có thể được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Cơ quan thường trực Giải thưởng. Ngoài ra, tác giả còn có thể gửi qua thư điện tử theo địa chỉ do Ban Tổ chức công bố, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tham gia từ mọi miền đất nước.

Giải thưởng được tổ chức với cơ cấu gồm một Giải Nhất, một Giải Nhì, một Giải Ba và hai Giải Khuyến khích. Các tác phẩm đoạt giải sẽ được trao Chứng nhận của Ban Tổ chức và tiền thưởng do Cơ quan thường trực Giải thưởng công bố hàng năm.

Quy trình xét tặng diễn ra qua ba bước: Đầu tiên là vòng Sơ khảo do Cơ quan thường trực tổng hợp hồ sơ và chuyển Hội đồng Sơ khảo xem xét. Tiếp theo là vòng Chung khảo với sự tham gia của Hội đồng Chung khảo để lựa chọn các tác phẩm đoạt giải theo quy định. Cuối cùng là việc công bố và tổ chức Lễ trao Giải thưởng.

Việc thành lập "Giải thưởng báo chí về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số" mang ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy phong trào truyền thông khoa học tại Việt Nam. Giải thưởng sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho các nhà báo, cộng tác viên tích cực tham gia vào hoạt động truyền thông khoa học, từ đó góp phần đưa nhanh kết quả nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học vào thực tiễn đời sống, sản xuất và kinh doanh.

Ban Tổ chức Giải thưởng do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định thành lập, có chức năng giúp Bộ trưởng triển khai công tác thẩm định và đề xuất các tác phẩm báo chí xuất sắc. Cơ quan Thường trực Giải thưởng là Trung tâm Truyền thông khoa học và công nghệ thuộc Bộ, chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau đây.

Kinh phí tổ chức Giải thưởng bao gồm kinh phí do Nhà nước cấp và nguồn tài trợ của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Điều này đảm bảo tính bền vững và chất lượng của giải thưởng trong những năm tới.

Quy chế cũng quy định rõ ràng về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan, đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong suốt quá trình tổ chức.

Quyết định số 1384/QĐ-BKHCN ngày 20/6/2025 có hiệu lực từ ngày ký, thay thế Quyết định 2664/QĐ-BKHCN ngày 20/11/2023 và Quyết định số 2692/QĐ-BKHCN ngày 22/11/2023.