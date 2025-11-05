Công nghệ số
Elon Musk ra mắt Grokipedia cạnh tranh trực tiếp với Wikipedia

Phương Nhung

Phương Nhung

23:27 | 05/11/2025
Tỷ phú Elon Musk vừa ra mắt Grokipedia vào ngày 28/10, một nền tảng bách khoa trực tuyến do trí tuệ nhân tạo tạo ra, nhằm cạnh tranh với Wikipedia.
Elon Musk phát biểu ở trên nền tảng X rằng: “Mục tiêu của Grok và Grokipedia.com là sự thật, toàn bộ sự thật và không gì khác ngoài sự thật. Chúng tôi sẽ không bao giờ hoàn hảo, nhưng chúng tôi sẽ luôn nỗ lực hướng tới mục tiêu đó”.

Bài đăng của Elon Musk trên nền tảng X về mục tiêu mà Grokipedia hướng đến
Bài đăng của Elon Musk trên nền tảng X về mục tiêu mà Grokipedia hướng đến

Elon Musk từ lâu là người chỉ trích Wikipedia. Năm 2024, ông từng cáo buộc Wikipedia bị chi phối bởi tư tưởng cánh tả và kêu gọi ngừng quyên góp cho tổ chức này.

Giao diện của Grokipedia hiện được thiết kế tối giản, thiên về công cụ hỏi-đáp. Trang chủ chỉ hiển thị một thanh tìm kiếm lớn ở giữa. Các bài viết được trình bày theo bố cục quen thuộc gồm tiêu đề, tiêu đề phụ và trích dẫn. Khác với Wikipedia, Grokipedia hiện chưa xuất hiện hình ảnh minh họa nào.

Giao diện tối giản của Grokipedia
Giao diện tối giản của Grokipedia

Sau hơn 1 tuần ra mắt, Grokipedia hiện có 885.279 bài viết do AI tạo ra, ít hơn nhiều so với hơn 7 triệu bài tiếng Anh của Wikipedia. Elon Musk cho biết phiên bản 1.0 của nền tảng này sắp ra mắt và “sẽ tốt gấp 10 lần phiên bản hiện tại”.

Sự xuất hiện của Grokipedia phản ánh xu hướng chuyển dịch trong lĩnh vực tri thức số, nơi trí tuệ nhân tạo ngày càng tham gia sâu hơn vào quá trình tạo lập và phổ biến thông tin vốn do con người đảm nhiệm

