Zalo và những cập nhật mới mà có thể bạn chưa biết?Phần mềm - Ứng dụng
Cụ thể, việc thể hiện bản thân trên Zalo thú vị hơn với tính năng cập nhật trạng thái bằng biểu tượng cảm xúc. Không cần câu chữ, chỉ cần một biểu tượng là người dùng đã có thể bày tỏ suy nghĩ, tâm trạng của mình.
|Những cập nhật mới trên Zalo sẽ bắt đầu từ tháng 11 này
Zalo cũng chuẩn bị một bộ sưu tập hình ảnh giúp bạn thể hiện tâm trạng một cách trực quan, dễ dàng. Các biểu tượng hình ảnh đa dạng từ cảm xúc vui vẻ, ngạc nhiên, đến các hoạt động thường ngày như học bài, đang bận, chơi game… đầy sinh động, giúp người dùng Zalo truyền tải suy nghĩ, tâm trạng của mình một cách sáng tạo.
Tính năng này đang được thử nghiệm và mở cho từng nhóm người dùng. Hãy cùng đón chờ những trải nghiệm thú vị sắp tới với Zalo.
Bộ sticker “Zapy dô tri” cho những cuộc trò chuyện hài hước
Bên cạnh đó, cách cập nhật trạng thái mới như
● Bước 1: Vào mục cá nhân, chọn Trạng thái
● Bước 2: Chọn biểu tượng phù hợp
● Bước 3: Cập nhật trạng thái và chia sẻ
Sticker là một trong những tính năng được nhiều người dùng Zalo yêu thích. Trong cập nhật lần này, Zapy, hình ảnh quen thuộc từng làm mưa làm gió một thời khi nhận được nhiều phản ứng tích cực, đã chính thức trở lại.
Với diện mạo mới đầy màu sắc, biểu cảm sinh động và hóm hỉnh, sticker “Zapy dô tri” hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm thú vị, hài hước cho các cuộc trò chuyện của bạn.
=> Cách sử dụng kho sticker Zalo https://zalo.me/s/1521377158886081398/?page=/detail/61900.html
|Bộ sticker mới trên Zalo
Cũng từ tháng 11 này, sẽ có 27 ngân hàng (chiếm 97% độ phủ thị trường), đã hỗ trợ chuyển khoản nhanh từ tin nhắn Zalo đến ứng dụng ngân hàng. Nhờ đó người dùng có thể chuyển tiền nhanh gọn, an toàn mà không mất thời gian ghi nhớ hay số tài khoản người nhận. Giao dịch sẽ được xử lý trên ngân hàng liên kết.
Để sử dụng, người dùng chỉ cần:
Bước 1: Bấm chuyển khoản từ thông tin tài khoản trong tin nhắn Zalo
Bước 2: Kiểm tra thông tin người nhận, nhập số tiền & chọn ngân hàng chuyển khoản
Bước 3: Xác nhận thông tin & tiến hành chuyển khoản trên ứng dụng ngân hàng của bạn
|Người dùng hãy đảm bảo Zalo đã được cập nhật phiên bản mới nhất để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên