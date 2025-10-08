Zalo chung tay ngăn chặn buôn bán động vật hoang dã trái phép

“Các đơn vị cung cấp mạng xã hội giữ vai trò rất quan trọng trong nỗ lực xóa bỏ hoạt động quảng cáo, buôn bán ĐVHD trái phép trên không gian mạng. Để làm được việc này, cần có quy định tiêu chuẩn cộng đồng nghiêm ngặt và cơ chế phản hồi nhanh khi phát hiện vi phạm. Chúng tôi đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả của Zalo - một nền tảng công nghệ tiên phong với chính sách chặt chẽ nhằm ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật và bảo vệ người dùng,” bà Bùi Thị Hà, Phó Giám đốc ENV khẳng định.

Được biết, trong những năm gần đây, tình trạng quảng cáo và buôn bán ĐVHD trái phép trên không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong giai đoạn 5 năm từ 2020 đến 2024, ENV đã ghi nhận 9.157 vi phạm về ĐVHD trên Internet, chiếm khoảng 54,7% tổng số vụ việc trong cùng thời kỳ. Riêng trong năm 2024, 1.394 trường hợp được phát hiện có hoạt động quảng cáo, buôn bán ĐVHD trên không gian mạng với tổng số 218.580 cá thể và sản phẩm ĐVHD bị rao bán.

Lợi dụng sự thuận tiện và tính chất ẩn danh của mạng xã hội, nhiều đối tượng đã công khai quảng cáo trái phép ĐVHD trên các nền tảng. Với vai trò là một đơn vị vận hành nền tảng nhắn tin với lượng người dùng lớn tại Việt Nam, Zalo đã thể hiện trách nhiệm của mình qua việc chủ động thực hiện nhiều biện pháp để xử lý vi phạm về ĐVHD sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ ENV.

Thời gian qua, Zalo đã vô hiệu hóa hoạt động của nhiều nhóm cộng đồng buôn bán động vật trái phép

Trong thời gian qua, Zalo đã vô hiệu hóa hoạt động của nhiều nhóm cộng đồng buôn bán động vật trái phép với các thành viên tích cực chào bán nhiều sản phẩm từ các loài ĐVHD nguy cấp, quý hiếm bị cấm kinh doanh như tê tê, voọc. Nhiều nhóm cộng đồng chuyên quảng cáo, buôn bán các loài rùa ngoại lai và ngoại lai xâm hại như rùa tai đỏ... với số lượng lớn cũng đã được Zalo hỗ trợ xử lý sau khi tiếp nhận thông tin từ ENV.

Khẳng định thêm về vai trò của Zalo, bà Bùi Thị Hà, Phó Giám đốc ENV cho biết: “Trong 5 năm qua, nhờ sự hỗ trợ kịp thời từ phía Zalo, nhiều hành vi quảng cáo và buôn bán ĐVHD trái phép đã được xử lý triệt để. ENV mong muốn sẽ tiếp tục đồng hành với Zalo trong nỗ lực gỡ bỏ các tài khoản và nhóm cộng đồng vi phạm, góp phần xây dựng một nền tảng mạng xã hội lành mạnh, trong sạch và đáng tin cậy cho người dùng.”