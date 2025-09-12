Tại Hội nghị quốc tế về Trí tuệ nhân tạo và Bán dẫn (AISC) 2025 do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp Tổ chức Aitomatic (Mỹ) tổ chức ngày 14/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính thể hiện mong muốn mọi công dân đều có trợ lý ảo để được sử dụng thành quả của AI.

Theo Zalo, việc phát triển Trợ lý Công dân số được xây dựng dựa trên định hướng phát triển khoa học công nghệ số của đất nước, hiện thực hoá mục tiêu mỗi người dân đều có một “trợ lý” AI.

Zalo ra mắt Trợ lý công dân số AI

Với nguồn dữ liệu tin cậy được phát triển từ các nguồn thông tin pháp luật uy tín, ứng dụng Trợ lý Công Dân Số sẽ giúp người dùng trang bị kiến thức pháp lý và thủ tục hành chính, phục vụ người dân 24/7 trong việc tra cứu các thông tin một cách nhanh chóng và chính xác. Các chủ đề hỏi đáp được xây dựng và phát triển đa dạng như đất đai, bằng lái xe, kết hôn, khai sinh, thừa kế, vận hành kinh doanh… Được tích hợp ngay trên nền tảng nhắn tin Zalo với 78.3 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng, Trợ lý Công Dân Số sẽ giúp người dân ở nhiều nhóm tuổi có thể tiếp cận công nghệ AI một cách dễ dàng, nhanh chóng.

Là một sản phẩm AI “Make in Việt Nam”, Trợ lý Công Dân Số được phát triển từ mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Model - LLM) nội địa do chính Zalo phát triển và liên tục tối ưu từ năm 2023 đến nay. Hiện tại, đây cũng là một trong những mô hình AI nội địa được xây dựng bằng kỹ thuật huấn luyện từ đầu (from-scratch model) hiếm hoi tại khu vực Đông Nam Á. Với việc sử dụng mô hình LLM nội địa do 100% đội ngũ kỹ sư AI người Việt phát triển, Trợ lý Công Dân Số có năng lực hiểu sâu rộng ngôn ngữ mẹ đẻ tiếng Việt và đưa ra phản hồi một cách tự nhiên, chính xác.

Để trải nghiệm và sử dụng Trợ lý Công dân số, người dùng Zalo chỉ cần truy cập vào tab Khám phá và bấm vào Trợ lý Công Dân Số

Để trải nghiệm và sử dụng Trợ lý Công dân số, người dùng Zalo chỉ cần truy cập vào tab Khám phá và bấm vào Trợ lý Công Dân Số để thực hiện hỏi đáp các vấn đề liên quan tới pháp lý và thủ tục hành chính.

Với quyết tâm của Đảng và Chính phủ trong việc định hình và thúc đẩy kỷ nguyên phát triển công nghệ của đất nước, thể hiện thông qua Nghị quyết 57-NQ/TW về Đột phá phát triển Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị định 147/2024/NĐ-CP về Kiến tạo không gian mạng xã hội minh bạch, an toàn, trách nhiệm, hiện Zalo đang tích cực khẳng định vai trò tiên phong, góp phần quan trọng trong công cuộc đẩy mạnh chuyển đổi số, kinh tế số tại Việt Nam.