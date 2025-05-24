Chuyển động số
Nghị định 147/2024/NĐ-CP: Quy định về quản lý Internet và bảo vệ người dùng tại Việt Nam

Anh Xuân

Anh Xuân

16:33 | 24/05/2025
Trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, Internet đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của người dân. Nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý trong lĩnh vực này, Chính phủ đã ban hành "Nghị định số 147/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2024 quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng", có hiệu lực từ ngày 25 tháng 12 năm 2024. Nghị định được ban hành căn cứ vào Luật Công nghệ thông tin năm 2006, Luật An toàn thông tin mạng năm 2015 và các văn bản pháp luật có liên quan, nhằm mục tiêu tạo lập hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ để quản lý hoạt động cung cấp và sử dụng dịch vụ internet, đảm bảo môi trường mạng an toàn, lành mạnh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân
Tổng quan về Nghị định 147/2024/NĐ-CP

Nghị định 147/2024/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng là một văn bản pháp lý có tầm quan trọng đặc biệt trong việc định hình khung pháp lý cho hoạt động Internet tại Việt Nam. Nghị định này không chỉ quy định về trách nhiệm của các doanh nghiệp và người dùng mà còn thiết lập một hệ thống quản lý toàn diện nhằm bảo vệ quyền lợi của người sử dụng mạng, đặc biệt chú trọng đến việc bảo vệ trẻ em và người vị thành niên.

Với phạm vi điều chỉnh rộng lớn, nghị định này tác động trực tiếp đến hàng triệu người dùng Internet tại Việt Nam, cũng như các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông và các nền tảng số. Việc ban hành nghị định này thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc xây dựng một không gian mạng an toàn, văn minh và phù hợp với các chuẩn mức quốc tế.

Quản lý nội dung thông tin trên mạng - Trụ cột quan trọng

Một trong những nội dung cốt lõi của Nghị định 147 là việc quản lý nội dung thông tin trên mạng. Quy định này đặt ra trách nhiệm rõ ràng cho các chủ thể cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, bao gồm các website, mạng xã hội, ứng dụng di động và các nền tảng số khác.

Theo nghị định, các nhà cung cấp dịch vụ có trách nhiệm kiểm soát, giám sát và ngăn chặn nội dung vi phạm pháp luật. Điều này bao gồm việc phát hiện và xử lý các nội dung có tính chất bạo lực, khiêu dâm, xâm phạm an ninh quốc gia và những nội dung gây tổn hại đến người dùng. Việc quản lý này không chỉ dừng lại ở việc gỡ bỏ nội dung vi phạm mà còn bao gồm việc xây dựng các cơ chế phòng ngừa, giám sát liên tục và báo cáo định kỳ cho các cơ quan quản lý nhà nước.

Quy định về quản lý nội dung cũng tạo ra một khung pháp lý rõ ràng cho việc phân loại và xử lý các loại thông tin khác nhau trên mạng. Điều này giúp các doanh nghiệp có hướng dẫn cụ thể trong việc vận hành và quản lý nội dung, đồng thời tạo ra sự minh bạch trong quá trình thực thi pháp luật.

Bảo vệ người dùng - Ưu tiên hàng đầu

Nghị định 147 đặc biệt chú trọng đến việc bảo vệ người dùng mạng, với sự quan tâm đặc biệt dành cho trẻ em và người ở tuổi vị thành niên. Đây là một nhóm đối tượng dễ bị tổn thương và cần được bảo vệ khỏi các nội dung độc hại, nguy hiểm trên môi trường mạng.

Các quy định bảo vệ người dùng trong nghị định bao gồm nhiều biện pháp cụ thể và toàn diện. Việc phân loại nội dung phù hợp theo độ tuổi được quy định rõ ràng, giúp người dùng và phụ huynh có thể lựa chọn nội dung phù hợp cho từng lứa tuổi. Hệ thống cảnh báo người dùng về nội dung nguy hiểm cũng được thiết lập để đảm bảo người dùng có thông tin đầy đủ trước khi tiếp cận các nội dung có thể gây tác động tiêu cực.

Đặc biệt, nghị định tăng cường trách nhiệm của các tổ chức, doanh nghiệp trong việc bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Điều này bao gồm việc xây dựng các công cụ kiểm soát của phụ huynh, thiết lập các biện pháp bảo mật thông tin cá nhân của trẻ em và tạo ra các môi trường an toàn cho trẻ em tham gia các hoạt động trực tuyến.

Xác thực tài khoản mạng xã hội - Giải pháp chống giả mạo

Một trong những điểm nổi bật của Nghị định 147 là quy định về việc xác thực tài khoản mạng xã hội. Theo đó, các tài khoản mạng xã hội cần được xác thực bằng số điện thoại di động hoặc số định danh cá nhân. Đây là một biện pháp quan trọng nhằm hạn chế việc tạo tài khoản giả mạo và các tài khoản có mục đích xấu.

Việc xác thực tài khoản không chỉ giúp tăng cường tính xác thực và đáng tin cậy của thông tin trên các nền tảng mạng xã hội mà còn tạo ra một môi trường minh bạch hơn trong giao tiếp trực tuyến. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc ngăn chặn các hoạt động lừa đảo, tung tin giả và các hành vi vi phạm pháp luật khác trên không gian mạng.

Quy định này cũng giúp các cơ quan chức năng có thể truy xuất thông tin khi cần thiết để phục vụ công tác điều tra, xử lý vi phạm. Tuy nhiên, việc thực hiện xác thực tài khoản cũng cần đảm bảo cân bằng giữa việc bảo vệ quyền riêng tư của người dùng và yêu cầu quản lý nhà nước.

Trách nhiệm của doanh nghiệp - Cam kết tuân thủ

Nghị định 147 đặt ra những yêu cầu rõ ràng và cụ thể đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, mạng xã hội và các ứng dụng liên quan. Trách nhiệm của doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở việc cung cấp dịch vụ mà còn bao gồm cả việc giám sát, phát hiện và ngăn chặn nội dung vi phạm pháp luật.

Các doanh nghiệp cần xây dựng hệ thống quản lý nội dung hiệu quả, đào tạo đội ngũ nhân viên có chuyên môn về kiểm duyệt nội dung và thiết lập các quy trình xử lý vi phạm nhanh chóng. Việc đầu tư vào công nghệ và con người để thực hiện các quy định này là một yêu cầu bắt buộc, không chỉ vì tuân thủ pháp luật mà còn để xây dựng uy tín và lòng tin của người dùng.

Đặc biệt, các doanh nghiệp có trách nhiệm cung cấp thông tin thuê bao có dấu hiệu vi phạm cho cơ quan quản lý nhà nước khi có yêu cầu. Điều này tạo ra sự phối hợp chặt chẽ giữa khu vực tư nhân và cơ quan nhà nước trong việc duy trì trật tự, an toàn trên không gian mạng.

Quy định về trò chơi điện tử - Quản lý toàn diện

Nghị định 147 cũng đưa ra các quy định cụ thể về việc cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng, một lĩnh vực đang phát triển mạnh mẽ và thu hút hàng triệu người dùng tại Việt Nam. Việc quản lý vật phẩm ảo, đơn vị ảo và điểm thưởng trong trò chơi được quy định rõ ràng nhằm bảo vệ quyền lợi của người chơi và ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật.

Các quy định này bao gồm việc minh bạch hóa tỷ lệ xác suất người chơi nhận được vật phẩm, giá trị của các vật phẩm ảo và các điều kiện tham gia trò chơi. Điều này giúp người chơi có thông tin đầy đủ và chính xác về các hoạt động trong trò chơi, từ đó đưa ra quyết định tham gia một cách có ý thức.

Đặc biệt, nghị định cũng quy định về việc bảo vệ trẻ em trong môi trường trò chơi điện tử, bao gồm việc kiểm soát thời gian chơi, nội dung phù hợp và các biện pháp ngăn chặn chi tiêu quá mức của trẻ em trong trò chơi.

Tác động và ý nghĩa của Nghị định 147

Nghị định 147/2024/NĐ-CP mang lại nhiều tác động tích cực đối với sự phát triển của không gian mạng Việt Nam. Về mặt tích cực, nghị định tạo ra một khung pháp lý rõ ràng và toàn diện, giúp các doanh nghiệp và người dùng có hướng dẫn cụ thể trong việc hoạt động trên môi trường mạng.

Việc tăng cường bảo vệ người dùng, đặc biệt là trẻ em và người ở tuổi vị thành niên, là một bước tiến quan trọng trong việc xây dựng một xã hội số an toàn và lành mạnh. Các quy định về xác thực tài khoản và quản lý nội dung sẽ giúp giảm thiểu các hoạt động lừa đảo, tung tin giả và các hành vi vi phạm pháp luật khác trên không gian mạng.

Đối với các doanh nghiệp, mặc dù nghị định đặt ra nhiều yêu cầu và trách nhiệm mới, nhưng điều này cũng tạo ra cơ hội để các doanh nghiệp nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng uy tín và tạo ra lợi thế cạnh tranh trong một thị trường được quản lý tốt hơn.

Nghị định 147/2024/NĐ-CP là một bước tiến quan trọng trong việc quản lý và phát triển không gian mạng tại Việt Nam. Với các quy định toàn diện về quản lý nội dung, bảo vệ người dùng, xác thực tài khoản và trách nhiệm của doanh nghiệp, nghị định này tạo ra một khung pháp lý vững chắc cho sự phát triển bền vững của ngành công nghệ thông tin và truyền thông, xây dựng một không gian mạng an toàn, lành mạnh và phát triển, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời đại số.

