Thúc đẩy chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên nền tảng số quốc gia

15:21 | 16/05/2025
Ngày 15/5 tại Hà Nội, Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và Kinh tế tập thể (Bộ Tài chính) tổ chức Hội nghị “Giới thiệu các gói giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), hợp tác xã (HTX), hộ kinh doanh (HKD) chuyển đổi số.
Sự kiện nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong khu vực kinh tế tư nhân, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong kỷ nguyên công nghiệp 4.0.

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, quy tụ đại diện các bộ, ngành, hiệp hội doanh nghiệp, đơn vị công nghệ và hơn 300 doanh nghiệp trên cả nước tham dự.

Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp Tư nhân và Kinh tế tập thể Nguyễn Đức Trung chia sẻ tại Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Trung - Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và Kinh tế tập thể nhấn mạnh: “Chuyển đổi số là yếu tố then chốt để khu vực kinh tế tư nhân, hiện đóng góp gần 50% GDP, tiếp tục giữ vai trò là động lực phát triển kinh tế. Với sự hỗ trợ từ doanh nghiệp công nghệ và chính sách của Bộ Tài chính, khu vực này sẽ nhanh chóng thích ứng xu hướng số hóa, nâng cao năng suất và hội nhập sâu rộng.”

Tại hội nghị,Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và Kinh tế tập thể (Cục DNTN) phối hợp cùng các doanh nghiệp công nghệ đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, chính thức giới thiệu các gói hỗ trợ chuyển đổi số ưu đãi trên Cổng thông tin doanh nghiệp tại địa chỉ: https://digitalpack.business.gov.vn.

Một số gói tiêu biểu gồm: MobiFone: Miễn phí 6 tháng sử dụng Hóa đơn điện tử, phần mềm quản lý bán hàng MobiFone 1POS, quản lý hóa đơn đầu vào IMS cho 1.000 doanh nghiệp; MISA: Tặng 6 tháng sử dụng hệ sinh thái MISA AMIS, AMIS Văn phòng số, MISA Lending cho 2.500 DN, HTX, HKD; 1C Việt Nam: Giảm đến 40% phí phần mềm Mini-ERP và Business Lite, hỗ trợ 300 doanh nghiệp với tổng ngân sách 6 tỷ đồng; FPT Smart Cloud & FPT Digital: Ưu đãi đến 50% phí giải pháp Cloud server, Cloud backup, tư vấn chuyển đổi số.

Bà Bùi Thị Trang, Giám đốc Khối Kế toán, dịch vụ nhấn mạnh lợi thế của hệ sinh thái MISA

Đại diện 1C Việt Nam - bà Phạm Hoài Anh chia sẻ: “Chuyển đổi số không còn là đích đến mà là hành trình đồng hành lâu dài. 1C Việt Nam cam kết hỗ trợ doanh nghiệp Việt phát triển toàn diện trên nền tảng số.”

Trong khi đó, đại diện MISA, bà Bùi Thị Trang - Giám đốc Khối Kế toán, dịch vụ nhấn mạnh lợi thế của hệ sinh thái MISA AMIS với khả năng liên kết, đồng bộ dữ liệu, giúp các đơn vị tối ưu vận hành, tiết kiệm chi phí và tuân thủ pháp lý.

Là cơ quan chủ trì triển khai công tác hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số của Bộ Tài chính, từ năm 2021 đến nay, Cục DNTN đã tổ chức đào tạo trực tiếp cho gần 15.000 doanh nghiệp tại 63 tỉnh thành; phát triển hơn 300 tư vấn viên chuyển đổi số; hỗ trợ tư vấn chuyên sâu cho hơn 450 doanh nghiệp với tổng thời lượng khoảng 32.000 giờ công chuyên gia.

Cổng thông tin https://digital.business.gov.vn - nơi tích hợp đầy đủ chính sách, tài liệu, video đào tạo và công cụ tự đánh giá năng lực chuyển đổi số đã ghi nhận hơn 2 triệu lượt truy cập, gần 5.000 doanh nghiệp đánh giá mức độ sẵn sàng số hóa.

