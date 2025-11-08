VinSpace: Bước ngoặt mới của đế chế tỷ đô Vingroup

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lập công ty hàng không vũ trụ VinSpace.

VinSpace được thành lập ngày 3/11/2025 với vốn điều lệ 300 tỷ đồng. Ông Phạm Nhật Vượng, chủ tịch tập đoàn Vingroup góp 213 tỷ đồng (71%), Vingroup góp 57 tỷ đồng (19%), trong khi hai con trai là ông Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng mỗi người góp 15 tỷ đồng (5%). Đây là lần hiếm hoi hai người con trai của tỷ phú trực tiếp tham gia góp vốn vào một dự án chiến lược của gia đình.

VinSpace trở thành doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên tham gia lĩnh vực hàng không vũ trụ, một ngành yêu cầu trình độ công nghệ cao, gắn với định hướng phát triển tương lai của nhân loại. Quyết định này ra đời lúc Vingroup đang ở đỉnh cao thịnh vượng với vốn hóa hệ sinh thái tăng mạnh, cổ phiếu VIC vượt 200.000 đồng, đưa tài sản ông Vượng lên 19,4 tỷ USD, sát ngưỡng top 100 người giàu nhất thế giới theo Forbes.

Trước VinSpace, hai con trai ông Vượng đã sở hữu cổ phần tại nhiều công ty trong hệ sinh thái Vingroup như VinEnergo, VinSpeed, VinRobotics.

Chỉ riêng tháng 10/2025, gia đình ông thành lập thêm ba công ty trải dài từ công nghiệp nặng đến dịch vụ: VinMetal sản xuất thép, Vin New Horizon chăm sóc người cao tuổi và V-Film trong lĩnh vực giải trí. Ba lĩnh vực hoàn toàn khác biệt này cho thấy Vingroup đang đẩy mạnh chiến lược đa dạng hóa mạnh mẽ.

VinSpace đăng ký hoạt động trong 6 lĩnh vực, nổi bật là nghiên cứu khoa học tự nhiên và kỹ thuật công nghệ, sản xuất máy bay tàu vũ trụ và thiết bị liên quan, vận tải hàng hóa hàng không, viễn thông vệ tinh và các dịch vụ viễn thông khác, cho thấy tham vọng xây dựng chuỗi giá trị công nghệ cao hoàn chỉnh thay vì chỉ sản xuất đơn thuần.

Vingroup không ngừng mở rộng hoạt động sang nhiều lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế, có thể thấy rõ vai trò ngày càng được khẳng định của khu vực kinh tế tư nhân trong giai đoạn hiện nay. Điều này càng được củng cố khi Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị lần đầu tiên xác định kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc dân.

Dù chưa công bố kế hoạch cụ thể, việc tỷ phú USD đầu tiên của Việt Nam đầu tư vào vũ trụ được giới chuyên gia đánh giá là tín hiệu tích cực cho ngành công nghệ cao trong nước. Với nguồn lực tài chính và kinh nghiệm từ VinFast, VinAI, VinBigData, VinSpace sẽ thúc đẩy Việt Nam sớm sở hữu vệ tinh riêng, công nghệ vận tải vũ trụ và tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, hiện thực hóa giấc mơ bay ra vũ trụ.