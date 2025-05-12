VinSpeed với tham vọng lớn

Hình minh họa.

VinSpeed: Tân Binh Tỷ Đô Trong Hệ Sinh Thái Vingroup

VinSpeed có trụ sở tại khu đô thị Vinhomes Riverside (Long Biên, Hà Nội), nơi tập trung nhiều doanh nghiệp trong hệ sinh thái của Vingroup. Với vốn điều lệ lên đến 6.000 tỷ đồng, trong đó tỷ phú Phạm Nhật Vượng nắm giữ 51% cổ phần (3.060 tỷ đồng), VinSpeed ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư.

Ngoài ông Phạm Nhật Vượng, danh sách cổ đông của VinSpeed còn bao gồm hai người con trai của ông là Phạm Nhật Minh Hoàng và Phạm Nhật Quân Anh (mỗi người nắm giữ 0,5% cổ phần), bà Phạm Thúy Hằng (3%), Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam (35%) và chính Tập đoàn Vingroup (10%).

VinSpeed: Động lực mới cho tham vọng phát triển hạ tầng và công nghiệp Việt Nam VinSpeed đề xuất đầu tư đường sắt cao tốc Bắc - Nam, mở ra hướng đi mới cho phát triển hạ tầng và công nghiệp ...

Văn bản Vinspeed đề xuất đầu tư với Thủ tướng, Phó Thủ tướng.

Văn bản Vinspeed đề xuất đầu tư với Thủ tướng, Phó Thủ tướng.

Văn bản Vinspeed đề xuất đầu tư với Thủ tướng, Phó Thủ tướng.

Vinspeed Và Chiến Lược Phát Triển Đầy Tham Vọng

Sự ra đời của VinSpeed nối tiếp chuỗi thành lập các công ty mới của Vingroup. Trước đó, Vingroup đã cho ra mắt VinEnergo, công ty chuyên về năng lượng với vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng, và VinMotion, công ty nghiên cứu và phát triển công nghệ robot với vốn 1.000 tỷ đồng. Các bước đi này cho thấy tham vọng không ngừng mở rộng của tập đoàn trong những lĩnh vực tiềm năng.

Không chỉ mở rộng lĩnh vực đầu tư, Vingroup còn ghi nhận kết quả kinh doanh bùng nổ trong quý 1/2025. Doanh thu hợp nhất đạt 84.053 tỷ đồng, tăng 287% so với cùng kỳ năm 2024, chủ yếu nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ của các mảng sản xuất công nghiệp và bất động sản.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Vingroup cũng tăng trưởng ấn tượng, đạt 2.243 tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ. Tổng tài sản của tập đoàn đến cuối quý 1/2025 đã đạt 823.270 tỷ đồng.

Với đà tăng trưởng này, Vingroup đã tự tin đặt mục tiêu doanh thu thuần 300.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 10.000 tỷ đồng trong năm 2025. Sự xuất hiện của VinSpeed trong bối cảnh này càng làm tăng thêm kỳ vọng về những đột phá tiếp theo của đế chế tỷ phú Phạm Nhật Vượng, đưa tập đoàn tiến xa hơn trong hành trình trở thành “người khổng lồ” đa ngành hàng đầu Việt Nam."