'Đạo học ngàn năm' - một hoạt động văn hóa ý nghĩa trước thềm năm mới 2026

16:14 | 31/12/2025
Từ ngày 30/12/2025 đến 22/3/2026, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức Triển lãm nghệ thuật “Đạo học ngàn năm”, nhằm tôn vinh truyền thống hiếu học, tinh thần tôn sư trọng đạo và những giá trị bền vững của nền giáo dục Việt Nam.
Theo đại diện của Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đây là hoạt động kỷ niệm 955 năm thành lập Văn Miếu (1070 - 2025), 950 năm Quốc Tử Giám (1076 - 2026) và chào đón năm mới 2026.

Là trung tâm giáo dục cao cấp nhất của Việt Nam thời quân chủ, Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong suốt gần một thiên niên kỷ đã nuôi dưỡng nhiều bậc hiền tài, trở thành biểu tượng tiêu biểu của trí tuệ, đạo lý và truyền thống văn hiến Thăng Long - Hà Nội. Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tiếp nối mạch nguồn ấy bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, góp phần làm sống dậy tinh thần đạo học trong không gian di sản và đời sống hôm nay.

Đạo học ngàn năm – một hoạt động văn hóa ý nghĩa trước thềm năm mới 2026
Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Triển lãm do nhóm nghệ thuật Dấu xưa Văn hiến thực hiện - một tập hợp nghệ sĩ nhiều năm đồng hành cùng Văn Miếu – Quốc Tử Giám bằng tinh thần sáng tạo nghiêm cẩn, tôn trọng di sản. Với định hướng kết hợp hài hòa giữa giá trị truyền thống và tư duy nghệ thuật đương đại, triển lãm khai thác hai mạch nội dung song hành: đạo học - khoa cử - hiền tài và lễ hội Thăng Long - đời sống tinh thần của kinh kỳ xưa, tạo nên sự đan xen giữa tính nghiêm cẩn của học đạo và không khí rộn ràng, ấm áp của văn hóa dân gian.

Không gian trưng bày của Triển lãm được triển khai qua ba nội dung chính: Đạo học của người xưa (Giới thiệu các sáng tác về việc học hành, thi cử, đỗ đạt; hình tượng thầy - trò; các biểu tượng của tri thức, đạo lý và văn hóa...); Lễ hội ngàn năm Thăng Long; Sự kết hợp hài hòa giữa đạo học và lễ hội.

Các tác phẩm sử dụng đa dạng chất liệu như ánh sáng, gỗ, lụa, kim loại, giấy dó, gốm…, kết hợp với kỹ thuật sắp đặt và tạo hình hiện đại, mang đến trải nghiệm thị giác giàu cảm xúc và khả năng tương tác. Nhiều tác phẩm lấy cảm hứng từ các hình tượng tiêu biểu của văn hóa Việt Nam như Chu Văn An, sĩ tử, sao Khuê, rồng – phượng, lễ hội truyền thống, qua đó khắc họa hành trình học tập, tu dưỡng và phụng sự của con người Việt Nam qua các thời đại.

Đạo học ngàn năm – một hoạt động văn hóa ý nghĩa trước thềm năm mới 2026
Không gian triển lãm.

Triển lãm quy tụ các nghệ sĩ: Phạm Hùng Anh, Nguyễn Tuấn Dũng, Phan Minh Bạch, Lê Thị Thanh, Vũ Xuân Đông, Nguyễn Đức Hùng, Nguyễn Trường Giang, Hồ Sỹ Tiến, Hà Phạm, Vũ Lê Tùng, với các tác phẩm sắp đặt, hội họa và ánh sáng mang tính biểu tượng, giàu chiều sâu tư tưởng.

“Đạo học ngàn năm” không chỉ là một không gian trưng bày nghệ thuật, mà còn là lời mời gọi công chúng cùng chiêm nghiệm về giá trị của tri thức, đạo lý và trách nhiệm của con người hôm nay đối với di sản cha ông. Thông qua triển lãm, Văn Miếu - Quốc Tử Giám tiếp tục khẳng định vai trò của mình như một không gian văn hóa - giáo dục - sáng tạo, nơi di sản được tiếp nối bằng cảm hứng, sự đồng hành và trách nhiệm của cộng đồng trong cuộc sống đương đại.

Đạo học ngàn năm Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám Văn miếu quốc tử giám

