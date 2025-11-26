Trao giải Cuộc thi vẽ tranh 'Tiếng vang lịch sử'2025

Chương trình do Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu – Quốc Tử Giám phối hợp cùng CLB Họa sĩ màu nước Hà Nội và Mây Thênh Thang đồng tổ chức.

Sau 6 tháng phát động, Cuộc thi đã nhận được gần 269 tác phẩm hội họa với các chất liệu đa dạng từ sơn dầu, lụa, khắc gỗ, bút sắt đến aclylic và màu nước…. do sinh viên khối các trường nghệ thuật, thiết kế trong cả nước và các họa sĩ trẻ, người yêu thích nghệ thuật trong độ tuổi từ 18-30 gửi về.

Ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám phát biểu tại buổi lễ . Ảnh Thương Nguyễn

Các tác phẩm dự thi thể hiện sự đa dạng về góc nhìn, câu chuyện, ý tưởng cũng như chất liệu biểu đạt. Các hình tượng kiến trúc như Cổng Văn Miếu, Khuê Văn Các, Nhà bia tiến sĩ, cùng các họa tiết đặc trưng như đầu đao, long, phượng, quy… Qua đó, người xem cảm nhận được dòng chảy lịch sử – văn hóa được tái hiện sinh động dưới góc nhìn trẻ trung, sáng tạo của thế hệ hôm nay.

Ban Giám khảo gồm 11 thành viên là các chuyên gia trong lĩnh vực văn hoá, mỹ thuật, kiến trúc, điêu khắc.. uy tín đã tiến hành hai vòng chấm nghiêm túc, công tâm nhằm đảm bảo tính khách quan và công bằng.

Kết quả, 80 tác phẩm được chọn vào vòng chung kết và 18 tác phẩm xuất sắc nhất được trao giải, gồm: 3 Giải Nhì, 3 Giải Ba, 10 Giải Khuyến khích, 1 giải của Mây thênh thang Artspace và 1 giải của Câu lạc bộ Họa sỹ màu nước Hà Nội.

BTC trao giải Nhì cho các tác giả . Ảnh Thương Nguyễn

Nhận xét về các tác phẩm tham dự cuộc thi năm nay, ThS. Hoạ sĩ Nguyễn Thế Sơn, giảng viên Trường KH Liên ngành và Nghệ thuật, ĐH Quốc gia Hà Nội (VNU- SIS) – Trưởng Ban Giám khảo cho biết: “Với cương vị là giám khảo chấm thi tại Cuộc thi vẽ tranh “Tiếng vang lịch sử” năm 2025, tôi đặc biệt ấn tưởng với các tác phẩm sử dựng chất liệu truyền thống như sơn mài, màu nước, lụa…được thể hiện một cách sáng tạo, phong phú hơn cả về nội dung, hình thức. Ngoài ra, còn xuất hiệm thêm tác phẩm nổi bật trên giấy, lụa, thậm chí hình thức bút art mang phong cách hội họa. Nói chung các tác phẩm lần thứ 2 này rất xuất sắc”.

TS. Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết: “Đây là lần thứ 2 cuộc thi được tổ chức tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, chúng tôi mong muốn có sự tham gia đông đảo của các họa sĩ, đặc biệt là các họa sĩ trẻ trong cả nước vẽ về Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Các đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày. Ảnh Thương Nguyễn

Thông qua những tác phẩm, truyền tải những giá trị tinh thần, thông điệp về Quốc Tử Giám, trường quốc học đầu tiên của đất nước – nơi hun đúc giá trị đạo học Việt Nam. Cũng thông qua cuộc thi này, từ những giá trị được lan tỏa đó có thể khơi dậy, nuôi dưỡng tình yêu đối với di sản của thế hệ trẻ. Chúng tôi mong rằng, thành công của cuộc thi trở thành tiền đề, cơ sở tạo cảm hứng mạnh mẽ để cho năm 2026 nhân kỷ niệm 950 năm ngày thành lập Quốc Tử Giám chúng ta sẽ có cuộc thi vẽ tranh quy mô lớn hơn, các tác phẩm chất lượng hơn cả về nội dung và hình thức”.

Triển lãm trưng bày các tác phẩm chung kết được mở từ nay đến ngày 7/12/2025 tại Nhà Thái học, Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Đây là không gian để công chúng cùng chiêm ngưỡng sắc màu của lịch sử và lắng nghe tiếng vang của di sản qua nét cọ trẻ trung, sáng tạo.

Trong không gian linh thiêng của Văn Miếu – Quốc Tử Giám, những bức tranh ấy không chỉ kể lại câu chuyện của quá khứ, mà còn mở ra một cuộc đối thoại đầy cảm hứng giữa di sản và thế hệ hôm nay – nơi truyền thống gặp gỡ sáng tạo, và di sản được thắp sáng bằng tình yêu, niềm tự hào và trách nhiệm của tuổi trẻ Việt Nam.