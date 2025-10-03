Cuộc thi vẽ tranh 'Du lịch cùng Mường Thanh - Việt Nam trong mắt em' trở lại với mùa thứ 4

Không chỉ dừng lại ở ý nghĩa của một cuộc thi, “Du lịch cùng Mường Thanh -Việt Nam trong mắt em” đã vươn mình trở thành một nhịp cầu văn hóa, nơi tuổi thơ được thăng hoa cùng sắc màu, gửi gắm tình yêu quê hương qua những nét vẽ trong trẻo và đầy cảm hứng.

Tiết mục văn nghệ sôi động tại sự kiện lễ trao giải Cuộc thi vẽ tranh cùng Mường Thanh mùa 3.

Trải qua ba năm tổ chức, chương trình không ngừng khẳng định vị thế là một trong những hoạt động nghệ thuật uy tín, thu hút hàng nghìn tác phẩm tham gia mỗi mùa, góp phần lan tỏa thông điệp về hòa bình, tinh thần nhân văn, đồng thời tôn vinh vẻ đẹp đất nước và con người Việt Nam, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Việt đến bạn bè quốc tế.

Phát biểu tại lễ phát động, bà Lê Thị Thu Nguyệt, đại diện Tập đoàn Mường Thanh, nhấn mạnh: “Cuộc thi không chỉ là sân chơi nghệ thuật mà còn là cách để giáo dục thế hệ tương lai bằng cảm hứng và sự sáng tạo. Qua từng tác phẩm, chúng tôi mong muốn các em nhỏ thể hiện tình yêu, sự hiểu biết và khát vọng về một Việt Nam tươi đẹp, văn minh, giàu nhân ái.”

Việt Nam trong mắt em được chọn làm chủ đề cho cuộc thi vẽ tranh Du lịch cùng Mường Thanh mùa 4 .

Đặc biệt, cuộc thi nhận được sự đồng hành của phụ huynh, nhà trường, các câu lạc bộ nghệ thuật khắp cả nước, phản ánh sức hút và tầm ảnh hưởng bền vững của chương trình. Ban giám khảo năm nay quy tụ các họa sĩ uy tín, giàu kinh nghiệm, đảm bảo tính công bằng và chất lượng chuyên môn.

Cơ cấu giải thưởng đa dạng gồm 3 Giải Nhất, 7 Giải Nhì, 15 Giải Ba, 25 Giải Tư, 200 Giải Triển vọng, cùng 4 giải thưởng dành cho các câu lạc bộ có số lượng tranh dự thi nhiều nhất. Đây không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng cho tài năng thiếu nhi mà còn là động lực để nuôi dưỡng niềm đam mê hội họa và khát vọng sáng tạo.

Tác phẩm đạt giải nhất với chủ đề Em mơ ước được đi du lịch cùng Mường Thanh trong kì nghỉ hè của thí sinh Lê Huy Việt Phúc trong mùa 2.

Cuộc thi vẽ tranh “Du lịch cùng Mường Thanh – Việt Nam trong mắt em” là một trong số nhiều hoạt động ý nghĩa do Tập đoàn Mường Thanh triển khai trong nhiều năm qua, mong muốn khơi dậy ở các em thí sinh niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương và ý thức trách nhiệm với tương lai đất nước, để mỗi bức tranh trở thành một câu chuyện nhỏ nhưng tràn đầy hy vọng, phản chiếu hình ảnh Việt Nam tươi đẹp – nơi các em đang lớn lên và ươm mầm ước mơ.