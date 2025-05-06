Tập đoàn Mường Thanh khai trương khách sạn thứ 62 tại Điện Biên

Đây là khách sạn thứ 62 trong hệ thống Mường Thanh, đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược mở rộng dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp tại khu vực Tây Bắc.

Tọa lạc tại trung tâm TP. Điện Biên Phủ, Mường Thanh Luxury Điện sở hữu 155 phòng nghỉ cao cấp, tích hợp các tiện ích hiện đại như nhà hàng, phòng hội nghị, hồ bơi, phòng gym, đồng thời chỉ cách sân bay Điện Biên 2 phút di chuyển.

Khách sạn Mường Thanh Luxury Điện Biên một vẻ đẹp sang trọng giữa núi rừng Tây Bắc.

Vị trí đắc địa của khách sạn giúp du khách dễ dàng tiếp cận các điểm đến nổi tiếng như Đồi A1, hầm Đờ Cát, Tượng đài Chiến thắng, Hồ Pá Khoang, A Pa Chải, cánh đồng Mường Thanh và các bản làng dân tộc đặc sắc.

Việc khai trương đúng ngày 7/5 không chỉ mang ý nghĩa tri ân vùng đất lịch sử, mà còn thể hiện cam kết lâu dài của Tập đoàn Mường Thanh trong việc phát triển du lịch gắn với văn hóa - lịch sử địa phương.

Một góc không gian sang trọng của Khách sạn Mường Thanh Luxury Điện Biên.

Mường Thanh Luxury Điện Biên thuộc phân khúc khách sạn cao cấp nhất của Tập đoàn, từng ghi dấu tại Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang và Phú Quốc. Sự xuất hiện của Mường Thanh Luxury tại Điện Biên hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn, mang đến những trải nghiệm nghỉ dưỡng sang trọng, xứng tầm giữa lòng di sản.