Mùa lễ hội Noel đầy cảm xúc của Tập đoàn Mường Thanh

Võ Vinh

Võ Vinh

19:15 | 06/12/2025
Những ngày tháng 12/2025 này, khi bản nhạc Giáng sinh khe khẽ vang lên và ánh đèn ấm áp bắt đầu soi sáng những con phố đông vui, Tập đoàn Mường Thanh lại rộn ràng bước vào mùa lễ hội – mùa của sẻ chia, của yêu thương và của những điều ước đẹp đẽ.
Năm nay, chủ đề “Wishmas – Nguyện ước diệu kỳ Happy New Year 2026” trở thành sợi chỉ đỏ kết nối 63 khách sạn và các đơn vị thành viên, lan tỏa tinh thần hứng khởi và niềm vui đến từng vị khách ghé thăm.

Không gian lễ hội rực rỡ – nơi những điều ước được thắp sáng

Trên khắp hệ thống khách sạn Mường Thanh, những cây thông Noel ánh vàng kim đồng loạt được thắp lên tại sảnh chính vừa sang trọng vừa gần gũi, như ánh lửa mùa đông, khiến cả không gian như sáng bừng trong sắc ấm áp. Đó không chỉ là trang trí lễ hội; đó còn là lời chào thân thương, là niềm mong muốn được đồng hành cùng du khách trong một mùa lễ hội trọn vẹn cảm xúc.

Mùa lễ hội Noel đầy cảm xúc của Tập đoàn Mường Thanh
Cây thông Noel tại Khách sạn Mường Thanh Luxury Cao Bằng.

Chuỗi hoạt động Wishmas được thiết kế để mỗi khoảnh khắc bước vào khách sạn là một trải nghiệm đầy cảm xúc: góc check-in lung linh, giai điệu Giáng sinh ngân vang và đêm tiệc đón năm mới được đầu tư chỉn chu. Mường Thanh mong rằng mỗi vị khách, khi dừng chân, đều cảm nhận được sự quan tâm và nồng nhiệt đúng chất Việt – thứ tình cảm làm nên bản sắc riêng của thương hiệu Mường Thanh.

Điểm nhấn từ ẩm thực Noel – những món ăn truyền thống được thổi hồn tinh tế

Điểm nhấn của mùa lễ hội năm nay tại khách sạn Mường Thanh chính là concept ẩm thực Noel “ Joy Feast- Mỹ vị Lễ hội”– một sự thay đổi sang trọng và tinh tế. Dù vẫn là những món quen thuộc như cá hồi hun khói và kem cheese, thăn bò sốt rượu vang, tôm nướng bơ tỏi thảo mộc, gà tây nướng hay sườn cừu sốt hương thảo, nhưng dưới đôi tay tài hoa của các đầu bếp Mường Thanh, mỗi món ăn được khoác lên những phong vị mới: tinh tế hơn, giàu cảm xúc hơn và tràn ngập “mỹ vị” của mùa lễ hội.

Mùa lễ hội Noel đầy cảm xúc của Tập đoàn Mường Thanh
Điểm nhấn đặc biệt trong mùa lễ hội năm nay nằm ở thực đơn Noel.

Hương thơm dịu ấm của quế và hồi trong ly rượu vang nóng không chỉ lan tỏa hương vị đặc trưng của mùa lễ hội, mà còn mang đến cảm giác dễ chịu, làm dịu đi cái lạnh giá mùa đông. Hương vị ấy như một lời gửi gắm đầy chân thành, ấm áp, khiến người thưởng thức cảm nhận rõ sự quan tâm và tình cảm được đặt vào từng chi tiết. Nhờ vậy, bữa tiệc không chỉ dừng lại ở sự trọn vẹn của hương vị, mà còn trở thành một hành trình cảm xúc – nơi mỗi món ăn như gửi trao lời chúc an lành, hạnh phúc và sự gắn kết đoàn viên đến với mọi du khách.

Lễ thắp sáng cây thông – biểu tượng kết nối và lan tỏa văn hóa mùa lễ hội

Như thường lệ, lễ thắp sáng cây thông Noel sẽ diễn ra đồng loạt trên toàn hệ thống – khoảnh khắc ánh sáng bừng lên, kết nối hàng nghìn trái tim của khách hàng, nhân viên và cộng đồng. Đó là giây phút để Tập đoàn Mường Thanh tri ân, để mọi người cùng nhau gửi gắm điều ước, và để hình ảnh khách sạn Việt tỏa sáng trong nhịp hội nhập văn hóa thế giới.

Mùa lễ hội Noel đầy cảm xúc của Tập đoàn Mường Thanh
Không khí lễ hội tràn ngập trên toàn hệ thống các Khách sạn của Tập đoàn Mường Thanh.

Sự hòa quyện giữa tinh thần lễ hội phương Tây và nét ấm áp Á Đông chính là cách Tập đoàn Mường Thanh kể câu chuyện về bản sắc Việt: mềm mại, ấm áp, nhân văn và biến những điều quen thuộc trở nên đặc biệt.

Đó cũng là hành trình hội nhập mà tập đoàn Mường Thanh luôn kiên định: hành trình vươn mình ra thế giới, nhưng vẫn giữ trọn bản sắc Việt, phát triển và quảng bá những giá trị Việt Nam ra bạn bè bốn phương bằng tất cả niềm tự hào.

Tập đoàn Mường Thanh Noel

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

