Điện tử tiêu dùng
Mobile

vivo Y31d: lựa chọn tối ưu cho người bận rộn

Hồng Anh

Hồng Anh

15:48 | 09/03/2026
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Hiểu điều đó nên vivo đã chính thức cho ra đời một chiếc smartphone chú trọng đến sử dụng thực tế, tập trung vào những nhu cầu cụ thể thay vì cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người, đó chính là vivo Y31d.
vivo Y31d chính thức ra mắt vivo Y29, lựa chọn mới trong phần khúc 6-8 triệu đồng vivo Y39 5G: lựa chọn mới cho học sinh, sinh viên
vivo Y31d: lựa chọn tối ưu cho người bận rộn
vivo Y31d bền bỉ dẫn đầu phân khúc

Thoải mái chạy deadline

Với sinh viên, đặc biệt là nhóm vừa học vừa làm, điện thoại thường phải gánh nhiều vai trò cùng lúc. Ban ngày thì vivo Y31d được dùng cho học online, trao đổi bài nhóm, chỉnh sửa tài liệu. Buổi tối thì chiếc máy tiếp tục phục vụ việc làm thêm, từ công việc freelance đến livestream bán hàng vào các dịp cao điểm, hay trở thành một cỗ máy để giúp bạn chạy xe công nghệ.

Vì phải cân nhiều nhiệm vụ cùng lúc nên điều gây mệt mỏi nhất không phải là khối lượng công việc, mà là lo sạc pin cho điện thoại. Với viên pin BlueVolt 7.200mAh, vivo Y31d giúp duy trì nhịp sử dụng dài, hạn chế việc phải tìm ổ sạc giữa chừng, nhất là khi học ở thư viện hoặc làm việc ngoài quán. Cùng với đó là công nghệ sạc nhanh 44W, người dùng có thể tranh thủ nạp pin trong những khoảng nghỉ ngắn thay vì phải chờ lâu.

vivo Y31d: lựa chọn tối ưu cho người bận rộn
vivo Y31d: lựa chọn tối ưu cho người bận rộn

Khả năng giữ mức pin ổn định ở những phần trăm cuối của Y31d rất ấn tượng

Một điểm đáng giá khác là khả năng giữ mức pin ổn định ở những phần trăm cuối nhờ cơ chế tối ưu năng lượng của hệ điều hành. Khi pin không tụt quá nhanh, người dùng có thêm thời gian hoàn thành bài nộp gấp hay buổi học cuối ngày, một khác biệt nhỏ nhưng dễ nhận ra khi sử dụng dài giờ.

Ngoài ra, Y31d còn sở hữu màn hình lớn với tần số quét 120Hz giúp việc đọc tài liệu và cuộn nội dung dài dễ chịu hơn khi phải nhìn máy nhiều giờ liền.

vivo Y31d: lựa chọn tối ưu cho người bận rộn
Với nhân viên dịch vụ, tiểu thương hay người bán hàng online, điện thoại gần như ‘không thể ngủ’.

Giữ nhịp công việc mùa cao điểm

Với nhân viên dịch vụ, tiểu thương hay người bán hàng online, điện thoại gần như ‘không thể ngủ’. Tin nhắn khách hàng, đơn hàng, thanh toán, cập nhật giao hàng hay livestream bán sản phẩm đều tập trung trên một thiết bị. Trong nhiều trường hợp, vivo Y31d vừa là kênh giao tiếp, vừa là công cụ chốt đơn theo thời gian thực.

Trong những ngày cao điểm như dịp cuối năm vừa qua, khi mà khối lượng công việc tăng nhanh khiến điện thoại phải hoạt động liên tục nhiều giờ. Những buổi livestream kéo dài, xen kẽ trả lời tin nhắn và xử lý đơn hàng, đòi hỏi thiết bị đủ pin và giữ được sự ổn định. Dung lượng pin lớn sẽ giúp hạn chế gián đoạn, trong khi việc sạc nhanh cho phép người dùng tranh thủ nạp lại năng lượng giữa các phiên bán hàng mà không ảnh hưởng nhịp làm việc.

vivo Y31d: lựa chọn tối ưu cho người bận rộn
Sự ổn định của nền tảng OriginOS 6 cũng đóng vai trò quan trọn

Bên cạnh đó thì sự ổn định của nền tảng OriginOS 6 cũng đóng vai trò quan trọng. Việc chuyển qua lại giữa ứng dụng phát sóng, nền tảng bán hàng, chat và thanh toán cần máy phản hồi đều đặn. Hệ thống quản lý tài nguyên và bộ nhớ trên máy giúp hạn chế tình trạng treo ứng dụng khi chạy nhiều tác vụ cùng lúc - yếu tố dễ nhận thấy trong những buổi live kéo dài.

Một yếu tố ít được nhắc đến nhưng cũng rất quan trọng trong thời đại số hiện nay đó là các tính năng AI giúp lọc cuộc gọi rác và cảnh báo lừa đảo. Với người thường xuyên giao dịch và công khai số liên hệ khi livestream, việc hạn chế những cuộc gọi không mong muốn giúp họ tập trung bán hàng hơn và giảm rủi ro phát sinh.

vivo Y31d: lựa chọn tối ưu cho người bận rộn
vivo Y31d: lựa chọn tối ưu cho người bận rộn

Chuẩn kháng nước IP68/IP69 sẽ giúp máy thích nghi tốt hơn với điều kiện thời tiết khắc nghiệt

Chinh phục đường dài, bất cấp thời tiết

Với tài xế công nghệ hay shipper, điện thoại là thiết bị trung tâm cho toàn bộ ca làm. Bản đồ, ứng dụng nhận cuốc, liên lạc với khách hay xác nhận giao hàng… đều phụ thuộc vào việc smartphone còn pin và hoạt động ổn định hay không.

Trong những ngày đơn hàng dồn dập, đặc biệt là dịp cuối năm, việc chạy xe từ sáng đến tối là điều quen thuộc. Pin dung lượng lớn giúp tài xế tập trung chạy cuốc thay vì phải cân nhắc mỗi chuyến đi xem pin còn đủ hay không. Khả năng duy trì hiệu suất ổn định trong thời gian dài, kết hợp giữa chip, RAM và tối ưu hệ điều hành, giúp thiết bị không bị chậm rõ rệt sau nhiều giờ sử dụng liên tục.

Môi trường làm việc ngoài trời cũng đặt ra những yêu cầu cao về độ bền. Ví dụ như mưa gió thất thường, bụi đường hay những cú va chạm khi gắn điện thoại trên giá đỡ để chạy xe cả ngày, lúc này chuẩn kháng nước IP68/IP69 sẽ giúp thiết bị thích nghi tốt hơn với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, còn màn hình vẫn hiển thị rõ khi dùng ngoài trời dù nắng hay mưa.

Ngoài ra, các tính năng AI dịch nhanh nội dung cơ bản hỗ trợ tài xế giao tiếp khi gặp khách nước ngoài cũng là một tiện ích nhỏ nhưng vô cùng hữu dụng trong các trường hợp cụ thể.

vivo Y31d: lựa chọn tối ưu cho người bận rộn
Viên pin 7.200mAh giúp vivo Y31d trở thành bạn đồng hành với người dùng suốt cả ngày dài

Chú “ngựa chiến” trở thành bạn đồng hành

Với nhiều trường hợp cụ thể thì một chiếc điện thoại đáng giá không nằm ở số lượng tính năng, không ở mức giá bao nhiêu, không ở thiết kế thời thượng như thế nào… mà nó nằm ở khả năng có theo kịp nhịp sống hằng ngày hay không.

Thời lượng pin đủ lâu để dùng trọn một ngày dài, máy có đủ bền để chịu những va chạm nhỏ, hay phần mềm có đủ ổn định để không làm gián đoạn công việc… đó là những giá trị thường chỉ thấy rõ sau thời gian dài sử dụng.

Khi bỏ qua sự hào nhoáng, cái người dùng cần ở một chiếc điện thoại chính là sự bền bỉ. Một chú “ngựa chiến” thực thụ để vừa là công cụ học tập, vừa là thiết bị làm việc và kết nối, vừa là tài sản kiếm cơm hàng ngày… thì sự bền bỉ để đồng hành cùng nhau trên mọi hành trình mới là điều quan trọng nhất.
vivo vivo Y31d lựa chọn hoàn hảo smartphone phổ thông pin khủng

Bài liên quan

Vivo X300 Ultra khuấy đảo MWC 2026 với zoom quang 17x và camera 200MP

Vivo X300 Ultra khuấy đảo MWC 2026 với zoom quang 17x và camera 200MP

vivo iQOO 15 Ultra: Smartphone gaming cao cấp đầu tiên của iQOO có gì đặc biệt?

vivo iQOO 15 Ultra: Smartphone gaming cao cấp đầu tiên của iQOO có gì đặc biệt?

vivo Y31d chính thức ra mắt

vivo Y31d chính thức ra mắt

Có thể bạn quan tâm

Smartphone siêu mỏng gắn mô-đun AI gây chú ý tại MWC 2026

Smartphone siêu mỏng gắn mô-đun AI gây chú ý tại MWC 2026

Mobile
Triển lãm Mobile World Congress 2026 (MWC 2026) ghi nhận màn trình diễn đáng chú ý từ Tecno Mobile với concept Tecno Atom. Thiết kế smartphone siêu mỏng kết hợp hệ phụ kiện mô đun từ tính mở rộng pin, camera và kết nối, qua đó thử nghiệm hướng phát triển mới cho điện thoại phục vụ các tác vụ AI cường độ cao.
Samsung mở rộng hợp tác chiến lược với các

Samsung mở rộng hợp tác chiến lược với các 'ông lớn' AI, thách thức vị thế của Apple

Kết nối sáng tạo
Tập đoàn Samsung Electronics đang đẩy mạnh các thỏa thuận hợp tác chiến lược với nhiều công ty trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu nhằm tích hợp đa dạng mô hình AI vào dòng smartphone Samsung Galaxy.
Vì sao nói HONOR X8d là món quà thiết thực nhất cho ngày 8/3

Vì sao nói HONOR X8d là món quà thiết thực nhất cho ngày 8/3

Mobile
Chính thức ra mắt vào hôm qua, 7/3 nhưng HONOR X8d đã nhanh chóng được cộng đồng công nghệ cập nhật là một trong những món quà thiết thực nhất cho ngày 8/3 năm nay.
Nothing mở rộng cuộc đua tầm trung với bộ đôi smartphone mới tại MWC 2026

Nothing mở rộng cuộc đua tầm trung với bộ đôi smartphone mới tại MWC 2026

Mobile
Hãng công nghệ Nothing Technology Limited vừa giới thiệu tại MWC 2026 bộ đôi Nothing Phone (4a) và Nothing Phone (4a) Pro, tiếp tục khai thác ngôn ngữ thiết kế LED đặc trưng kết hợp cấu hình nâng cấp. Hai thiết bị hướng tới phân khúc tầm trung song thể hiện cách tiếp cận khác biệt trong thiết kế, hiệu năng cùng trải nghiệm hiển thị.
Siêu mẫu HONOR X8d chính thức ra mắt

Siêu mẫu HONOR X8d chính thức ra mắt

Điện tử tiêu dùng
Với thiết kế siêu mỏng chỉ 7,5mm cùng trọng lượng nhẹ chỉ 188g, HONOR X8d trở thành mẫu smartphone mỏng nhất phân khúc.
Xem thêm

Đọc nhiều

Tất tần tật về First Stand 2026, Giải đấu quốc tế LMHT mở màn năm 2026

Tất tần tật về First Stand 2026, Giải đấu quốc tế LMHT mở màn năm 2026

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh làm Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh làm Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam

Chuyển đổi số năm 2026: Từ

Chuyển đổi số năm 2026: Từ 'số hóa' đến 'kiến tạo không gian phát triển mới'

Resident Evil Requiem: Ứng viên nặng ký đầu tiên cho danh hiệu GOTY 2026

Resident Evil Requiem: Ứng viên nặng ký đầu tiên cho danh hiệu GOTY 2026

Galaxy S26 Ultra hay S25 Ultra - 6 câu hỏi giúp bạn quyết định trước khi

Galaxy S26 Ultra hay S25 Ultra - 6 câu hỏi giúp bạn quyết định trước khi 'xuống tiền'

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Hà Nội

19°C

Cảm giác: 19°C
mây đen u ám
Thứ ba, 10/03/2026 00:00
17°C
Thứ ba, 10/03/2026 03:00
21°C
Thứ ba, 10/03/2026 06:00
24°C
Thứ ba, 10/03/2026 09:00
25°C
Thứ ba, 10/03/2026 12:00
22°C
Thứ ba, 10/03/2026 15:00
19°C
Thứ ba, 10/03/2026 18:00
18°C
Thứ ba, 10/03/2026 21:00
17°C
Thứ tư, 11/03/2026 00:00
18°C
Thứ tư, 11/03/2026 03:00
22°C
Thứ tư, 11/03/2026 06:00
24°C
Thứ tư, 11/03/2026 09:00
25°C
Thứ tư, 11/03/2026 12:00
23°C
Thứ tư, 11/03/2026 15:00
20°C
Thứ tư, 11/03/2026 18:00
20°C
Thứ tư, 11/03/2026 21:00
20°C
Thứ năm, 12/03/2026 00:00
20°C
Thứ năm, 12/03/2026 03:00
22°C
Thứ năm, 12/03/2026 06:00
24°C
Thứ năm, 12/03/2026 09:00
26°C
Thứ năm, 12/03/2026 12:00
22°C
Thứ năm, 12/03/2026 15:00
20°C
Thứ năm, 12/03/2026 18:00
20°C
Thứ năm, 12/03/2026 21:00
18°C
Thứ sáu, 13/03/2026 00:00
19°C
Thứ sáu, 13/03/2026 03:00
24°C
Thứ sáu, 13/03/2026 06:00
27°C
Thứ sáu, 13/03/2026 09:00
25°C
Thứ sáu, 13/03/2026 12:00
21°C
Thứ sáu, 13/03/2026 15:00
19°C
Thứ sáu, 13/03/2026 18:00
18°C
Thứ sáu, 13/03/2026 21:00
17°C
Thứ bảy, 14/03/2026 00:00
17°C
Thứ bảy, 14/03/2026 03:00
22°C
Thứ bảy, 14/03/2026 06:00
25°C
Thứ bảy, 14/03/2026 09:00
25°C
TP Hồ Chí Minh

31°C

Cảm giác: 38°C
mưa nhẹ
Thứ ba, 10/03/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 10/03/2026 03:00
31°C
Thứ ba, 10/03/2026 06:00
35°C
Thứ ba, 10/03/2026 09:00
31°C
Thứ ba, 10/03/2026 12:00
29°C
Thứ ba, 10/03/2026 15:00
28°C
Thứ ba, 10/03/2026 18:00
27°C
Thứ ba, 10/03/2026 21:00
26°C
Thứ tư, 11/03/2026 00:00
26°C
Thứ tư, 11/03/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 11/03/2026 06:00
35°C
Thứ tư, 11/03/2026 09:00
35°C
Thứ tư, 11/03/2026 12:00
28°C
Thứ tư, 11/03/2026 15:00
27°C
Thứ tư, 11/03/2026 18:00
26°C
Thứ tư, 11/03/2026 21:00
25°C
Thứ năm, 12/03/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 12/03/2026 03:00
31°C
Thứ năm, 12/03/2026 06:00
35°C
Thứ năm, 12/03/2026 09:00
33°C
Thứ năm, 12/03/2026 12:00
28°C
Thứ năm, 12/03/2026 15:00
26°C
Thứ năm, 12/03/2026 18:00
26°C
Thứ năm, 12/03/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 13/03/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 13/03/2026 03:00
31°C
Thứ sáu, 13/03/2026 06:00
35°C
Thứ sáu, 13/03/2026 09:00
34°C
Thứ sáu, 13/03/2026 12:00
28°C
Thứ sáu, 13/03/2026 15:00
27°C
Thứ sáu, 13/03/2026 18:00
26°C
Thứ sáu, 13/03/2026 21:00
25°C
Thứ bảy, 14/03/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 14/03/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 14/03/2026 06:00
34°C
Thứ bảy, 14/03/2026 09:00
35°C
Đà Nẵng

24°C

Cảm giác: 25°C
mưa nhẹ
Thứ ba, 10/03/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 10/03/2026 03:00
23°C
Thứ ba, 10/03/2026 06:00
23°C
Thứ ba, 10/03/2026 09:00
23°C
Thứ ba, 10/03/2026 12:00
23°C
Thứ ba, 10/03/2026 15:00
23°C
Thứ ba, 10/03/2026 18:00
22°C
Thứ ba, 10/03/2026 21:00
22°C
Thứ tư, 11/03/2026 00:00
23°C
Thứ tư, 11/03/2026 03:00
23°C
Thứ tư, 11/03/2026 06:00
24°C
Thứ tư, 11/03/2026 09:00
24°C
Thứ tư, 11/03/2026 12:00
23°C
Thứ tư, 11/03/2026 15:00
23°C
Thứ tư, 11/03/2026 18:00
22°C
Thứ tư, 11/03/2026 21:00
22°C
Thứ năm, 12/03/2026 00:00
22°C
Thứ năm, 12/03/2026 03:00
23°C
Thứ năm, 12/03/2026 06:00
23°C
Thứ năm, 12/03/2026 09:00
23°C
Thứ năm, 12/03/2026 12:00
23°C
Thứ năm, 12/03/2026 15:00
22°C
Thứ năm, 12/03/2026 18:00
22°C
Thứ năm, 12/03/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 13/03/2026 00:00
22°C
Thứ sáu, 13/03/2026 03:00
23°C
Thứ sáu, 13/03/2026 06:00
22°C
Thứ sáu, 13/03/2026 09:00
22°C
Thứ sáu, 13/03/2026 12:00
21°C
Thứ sáu, 13/03/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 13/03/2026 18:00
22°C
Thứ sáu, 13/03/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 14/03/2026 00:00
21°C
Thứ bảy, 14/03/2026 03:00
23°C
Thứ bảy, 14/03/2026 06:00
23°C
Thứ bảy, 14/03/2026 09:00
22°C
Khánh Hòa

30°C

Cảm giác: 31°C
mây đen u ám
Thứ ba, 10/03/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 10/03/2026 03:00
26°C
Thứ ba, 10/03/2026 06:00
30°C
Thứ ba, 10/03/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 10/03/2026 12:00
22°C
Thứ ba, 10/03/2026 15:00
21°C
Thứ ba, 10/03/2026 18:00
20°C
Thứ ba, 10/03/2026 21:00
20°C
Thứ tư, 11/03/2026 00:00
21°C
Thứ tư, 11/03/2026 03:00
28°C
Thứ tư, 11/03/2026 06:00
31°C
Thứ tư, 11/03/2026 09:00
28°C
Thứ tư, 11/03/2026 12:00
22°C
Thứ tư, 11/03/2026 15:00
20°C
Thứ tư, 11/03/2026 18:00
19°C
Thứ tư, 11/03/2026 21:00
19°C
Thứ năm, 12/03/2026 00:00
21°C
Thứ năm, 12/03/2026 03:00
29°C
Thứ năm, 12/03/2026 06:00
29°C
Thứ năm, 12/03/2026 09:00
27°C
Thứ năm, 12/03/2026 12:00
21°C
Thứ năm, 12/03/2026 15:00
19°C
Thứ năm, 12/03/2026 18:00
18°C
Thứ năm, 12/03/2026 21:00
18°C
Thứ sáu, 13/03/2026 00:00
22°C
Thứ sáu, 13/03/2026 03:00
26°C
Thứ sáu, 13/03/2026 06:00
29°C
Thứ sáu, 13/03/2026 09:00
28°C
Thứ sáu, 13/03/2026 12:00
21°C
Thứ sáu, 13/03/2026 15:00
19°C
Thứ sáu, 13/03/2026 18:00
18°C
Thứ sáu, 13/03/2026 21:00
19°C
Thứ bảy, 14/03/2026 00:00
20°C
Thứ bảy, 14/03/2026 03:00
28°C
Thứ bảy, 14/03/2026 06:00
28°C
Thứ bảy, 14/03/2026 09:00
27°C
Nghệ An

23°C

Cảm giác: 23°C
mây cụm
Thứ ba, 10/03/2026 00:00
15°C
Thứ ba, 10/03/2026 03:00
17°C
Thứ ba, 10/03/2026 06:00
23°C
Thứ ba, 10/03/2026 09:00
23°C
Thứ ba, 10/03/2026 12:00
17°C
Thứ ba, 10/03/2026 15:00
15°C
Thứ ba, 10/03/2026 18:00
14°C
Thứ ba, 10/03/2026 21:00
13°C
Thứ tư, 11/03/2026 00:00
14°C
Thứ tư, 11/03/2026 03:00
23°C
Thứ tư, 11/03/2026 06:00
24°C
Thứ tư, 11/03/2026 09:00
23°C
Thứ tư, 11/03/2026 12:00
19°C
Thứ tư, 11/03/2026 15:00
18°C
Thứ tư, 11/03/2026 18:00
17°C
Thứ tư, 11/03/2026 21:00
16°C
Thứ năm, 12/03/2026 00:00
17°C
Thứ năm, 12/03/2026 03:00
21°C
Thứ năm, 12/03/2026 06:00
22°C
Thứ năm, 12/03/2026 09:00
20°C
Thứ năm, 12/03/2026 12:00
18°C
Thứ năm, 12/03/2026 15:00
16°C
Thứ năm, 12/03/2026 18:00
15°C
Thứ năm, 12/03/2026 21:00
14°C
Thứ sáu, 13/03/2026 00:00
15°C
Thứ sáu, 13/03/2026 03:00
23°C
Thứ sáu, 13/03/2026 06:00
25°C
Thứ sáu, 13/03/2026 09:00
21°C
Thứ sáu, 13/03/2026 12:00
16°C
Thứ sáu, 13/03/2026 15:00
14°C
Thứ sáu, 13/03/2026 18:00
13°C
Thứ sáu, 13/03/2026 21:00
13°C
Thứ bảy, 14/03/2026 00:00
14°C
Thứ bảy, 14/03/2026 03:00
22°C
Thứ bảy, 14/03/2026 06:00
22°C
Thứ bảy, 14/03/2026 09:00
23°C
Phan Thiết

30°C

Cảm giác: 32°C
bầu trời quang đãng
Thứ ba, 10/03/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 10/03/2026 03:00
31°C
Thứ ba, 10/03/2026 06:00
32°C
Thứ ba, 10/03/2026 09:00
29°C
Thứ ba, 10/03/2026 12:00
27°C
Thứ ba, 10/03/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 10/03/2026 18:00
23°C
Thứ ba, 10/03/2026 21:00
22°C
Thứ tư, 11/03/2026 00:00
24°C
Thứ tư, 11/03/2026 03:00
30°C
Thứ tư, 11/03/2026 06:00
31°C
Thứ tư, 11/03/2026 09:00
29°C
Thứ tư, 11/03/2026 12:00
25°C
Thứ tư, 11/03/2026 15:00
24°C
Thứ tư, 11/03/2026 18:00
23°C
Thứ tư, 11/03/2026 21:00
22°C
Thứ năm, 12/03/2026 00:00
23°C
Thứ năm, 12/03/2026 03:00
30°C
Thứ năm, 12/03/2026 06:00
30°C
Thứ năm, 12/03/2026 09:00
28°C
Thứ năm, 12/03/2026 12:00
25°C
Thứ năm, 12/03/2026 15:00
23°C
Thứ năm, 12/03/2026 18:00
22°C
Thứ năm, 12/03/2026 21:00
21°C
Thứ sáu, 13/03/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 13/03/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 13/03/2026 06:00
31°C
Thứ sáu, 13/03/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 13/03/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 13/03/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 13/03/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 13/03/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 14/03/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 14/03/2026 03:00
29°C
Thứ bảy, 14/03/2026 06:00
30°C
Thứ bảy, 14/03/2026 09:00
29°C
Quảng Bình

22°C

Cảm giác: 22°C
mây cụm
Thứ ba, 10/03/2026 00:00
15°C
Thứ ba, 10/03/2026 03:00
14°C
Thứ ba, 10/03/2026 06:00
14°C
Thứ ba, 10/03/2026 09:00
14°C
Thứ ba, 10/03/2026 12:00
14°C
Thứ ba, 10/03/2026 15:00
14°C
Thứ ba, 10/03/2026 18:00
15°C
Thứ ba, 10/03/2026 21:00
15°C
Thứ tư, 11/03/2026 00:00
15°C
Thứ tư, 11/03/2026 03:00
17°C
Thứ tư, 11/03/2026 06:00
18°C
Thứ tư, 11/03/2026 09:00
18°C
Thứ tư, 11/03/2026 12:00
17°C
Thứ tư, 11/03/2026 15:00
16°C
Thứ tư, 11/03/2026 18:00
16°C
Thứ tư, 11/03/2026 21:00
17°C
Thứ năm, 12/03/2026 00:00
17°C
Thứ năm, 12/03/2026 03:00
17°C
Thứ năm, 12/03/2026 06:00
18°C
Thứ năm, 12/03/2026 09:00
18°C
Thứ năm, 12/03/2026 12:00
16°C
Thứ năm, 12/03/2026 15:00
16°C
Thứ năm, 12/03/2026 18:00
16°C
Thứ năm, 12/03/2026 21:00
16°C
Thứ sáu, 13/03/2026 00:00
16°C
Thứ sáu, 13/03/2026 03:00
20°C
Thứ sáu, 13/03/2026 06:00
20°C
Thứ sáu, 13/03/2026 09:00
19°C
Thứ sáu, 13/03/2026 12:00
15°C
Thứ sáu, 13/03/2026 15:00
15°C
Thứ sáu, 13/03/2026 18:00
16°C
Thứ sáu, 13/03/2026 21:00
15°C
Thứ bảy, 14/03/2026 00:00
16°C
Thứ bảy, 14/03/2026 03:00
19°C
Thứ bảy, 14/03/2026 06:00
21°C
Thứ bảy, 14/03/2026 09:00
20°C
Thừa Thiên Huế

26°C

Cảm giác: 26°C
mây rải rác
Thứ ba, 10/03/2026 00:00
22°C
Thứ ba, 10/03/2026 03:00
21°C
Thứ ba, 10/03/2026 06:00
22°C
Thứ ba, 10/03/2026 09:00
22°C
Thứ ba, 10/03/2026 12:00
19°C
Thứ ba, 10/03/2026 15:00
18°C
Thứ ba, 10/03/2026 18:00
18°C
Thứ ba, 10/03/2026 21:00
18°C
Thứ tư, 11/03/2026 00:00
19°C
Thứ tư, 11/03/2026 03:00
22°C
Thứ tư, 11/03/2026 06:00
24°C
Thứ tư, 11/03/2026 09:00
22°C
Thứ tư, 11/03/2026 12:00
20°C
Thứ tư, 11/03/2026 15:00
20°C
Thứ tư, 11/03/2026 18:00
20°C
Thứ tư, 11/03/2026 21:00
19°C
Thứ năm, 12/03/2026 00:00
19°C
Thứ năm, 12/03/2026 03:00
25°C
Thứ năm, 12/03/2026 06:00
22°C
Thứ năm, 12/03/2026 09:00
21°C
Thứ năm, 12/03/2026 12:00
19°C
Thứ năm, 12/03/2026 15:00
19°C
Thứ năm, 12/03/2026 18:00
18°C
Thứ năm, 12/03/2026 21:00
17°C
Thứ sáu, 13/03/2026 00:00
18°C
Thứ sáu, 13/03/2026 03:00
22°C
Thứ sáu, 13/03/2026 06:00
23°C
Thứ sáu, 13/03/2026 09:00
21°C
Thứ sáu, 13/03/2026 12:00
18°C
Thứ sáu, 13/03/2026 15:00
17°C
Thứ sáu, 13/03/2026 18:00
18°C
Thứ sáu, 13/03/2026 21:00
18°C
Thứ bảy, 14/03/2026 00:00
17°C
Thứ bảy, 14/03/2026 03:00
22°C
Thứ bảy, 14/03/2026 06:00
25°C
Thứ bảy, 14/03/2026 09:00
23°C
Hà Giang

17°C

Cảm giác: 17°C
mây đen u ám
Thứ ba, 10/03/2026 00:00
16°C
Thứ ba, 10/03/2026 03:00
18°C
Thứ ba, 10/03/2026 06:00
24°C
Thứ ba, 10/03/2026 09:00
24°C
Thứ ba, 10/03/2026 12:00
19°C
Thứ ba, 10/03/2026 15:00
17°C
Thứ ba, 10/03/2026 18:00
17°C
Thứ ba, 10/03/2026 21:00
17°C
Thứ tư, 11/03/2026 00:00
18°C
Thứ tư, 11/03/2026 03:00
22°C
Thứ tư, 11/03/2026 06:00
24°C
Thứ tư, 11/03/2026 09:00
22°C
Thứ tư, 11/03/2026 12:00
20°C
Thứ tư, 11/03/2026 15:00
20°C
Thứ tư, 11/03/2026 18:00
19°C
Thứ tư, 11/03/2026 21:00
19°C
Thứ năm, 12/03/2026 00:00
19°C
Thứ năm, 12/03/2026 03:00
21°C
Thứ năm, 12/03/2026 06:00
21°C
Thứ năm, 12/03/2026 09:00
21°C
Thứ năm, 12/03/2026 12:00
19°C
Thứ năm, 12/03/2026 15:00
19°C
Thứ năm, 12/03/2026 18:00
18°C
Thứ năm, 12/03/2026 21:00
18°C
Thứ sáu, 13/03/2026 00:00
18°C
Thứ sáu, 13/03/2026 03:00
20°C
Thứ sáu, 13/03/2026 06:00
25°C
Thứ sáu, 13/03/2026 09:00
24°C
Thứ sáu, 13/03/2026 12:00
20°C
Thứ sáu, 13/03/2026 15:00
19°C
Thứ sáu, 13/03/2026 18:00
16°C
Thứ sáu, 13/03/2026 21:00
15°C
Thứ bảy, 14/03/2026 00:00
15°C
Thứ bảy, 14/03/2026 03:00
22°C
Thứ bảy, 14/03/2026 06:00
24°C
Thứ bảy, 14/03/2026 09:00
23°C
Hải Phòng

21°C

Cảm giác: 21°C
mây đen u ám
Thứ ba, 10/03/2026 00:00
19°C
Thứ ba, 10/03/2026 03:00
19°C
Thứ ba, 10/03/2026 06:00
23°C
Thứ ba, 10/03/2026 09:00
22°C
Thứ ba, 10/03/2026 12:00
19°C
Thứ ba, 10/03/2026 15:00
18°C
Thứ ba, 10/03/2026 18:00
18°C
Thứ ba, 10/03/2026 21:00
17°C
Thứ tư, 11/03/2026 00:00
17°C
Thứ tư, 11/03/2026 03:00
23°C
Thứ tư, 11/03/2026 06:00
25°C
Thứ tư, 11/03/2026 09:00
24°C
Thứ tư, 11/03/2026 12:00
20°C
Thứ tư, 11/03/2026 15:00
19°C
Thứ tư, 11/03/2026 18:00
19°C
Thứ tư, 11/03/2026 21:00
19°C
Thứ năm, 12/03/2026 00:00
20°C
Thứ năm, 12/03/2026 03:00
25°C
Thứ năm, 12/03/2026 06:00
25°C
Thứ năm, 12/03/2026 09:00
23°C
Thứ năm, 12/03/2026 12:00
20°C
Thứ năm, 12/03/2026 15:00
19°C
Thứ năm, 12/03/2026 18:00
19°C
Thứ năm, 12/03/2026 21:00
18°C
Thứ sáu, 13/03/2026 00:00
19°C
Thứ sáu, 13/03/2026 03:00
25°C
Thứ sáu, 13/03/2026 06:00
25°C
Thứ sáu, 13/03/2026 09:00
23°C
Thứ sáu, 13/03/2026 12:00
20°C
Thứ sáu, 13/03/2026 15:00
19°C
Thứ sáu, 13/03/2026 18:00
18°C
Thứ sáu, 13/03/2026 21:00
17°C
Thứ bảy, 14/03/2026 00:00
18°C
Thứ bảy, 14/03/2026 03:00
22°C
Thứ bảy, 14/03/2026 06:00
24°C
Thứ bảy, 14/03/2026 09:00
22°C

Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 18,110 ▼90K 18,410 ▼90K
Kim TT/AVPL 18,115 ▼90K 18,420 ▼90K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 18,110 ▼90K 18,410 ▼90K
Nguyên Liệu 99.99 17,500 ▼50K 17,700 ▼50K
Nguyên Liệu 99.9 17,450 ▼50K 17,650 ▼50K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 17,990 ▼90K 18,390 ▼90K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 17,940 ▼90K 18,340 ▼90K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 17,870 ▼90K 18,320 ▼90K
Cập nhật: 09/03/2026 16:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 181,100 ▼900K 184,100 ▼900K
Hà Nội - PNJ 181,100 ▼900K 184,100 ▼900K
Đà Nẵng - PNJ 181,100 ▼900K 184,100 ▼900K
Miền Tây - PNJ 181,100 ▼900K 184,100 ▼900K
Tây Nguyên - PNJ 181,100 ▼900K 184,100 ▼900K
Đông Nam Bộ - PNJ 181,100 ▼900K 184,100 ▼900K
Cập nhật: 09/03/2026 16:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 18,110 ▼90K 18,410 ▼90K
Miếng SJC Nghệ An 18,110 ▼90K 18,410 ▼90K
Miếng SJC Thái Bình 18,110 ▼90K 18,410 ▼90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 18,110 ▼90K 18,410 ▼90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 18,110 ▼90K 18,410 ▼90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 18,110 ▼90K 18,410 ▼90K
NL 99.90 17,370 ▲50K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 17,400 ▲50K
Trang sức 99.9 17,600 ▼90K 18,300 ▼90K
Trang sức 99.99 17,610 ▼90K 18,310 ▼90K
Cập nhật: 09/03/2026 16:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,811 ▲1629K 1,841 ▲1656K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,811 ▲1629K 18,412 ▼90K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,811 ▲1629K 18,413 ▼90K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,808 ▼9K 1,838 ▼9K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,808 ▼9K 1,839 ▼9K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,788 ▼9K 1,823 ▼9K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 173,995 ▼891K 180,495 ▼891K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 127,989 ▼675K 136,889 ▼675K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 115,226 ▼612K 124,126 ▼612K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 102,464 ▼549K 111,364 ▼549K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 97,542 ▼524K 106,442 ▼524K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 67,277 ▼375K 76,177 ▼375K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,811 ▲1629K 1,841 ▲1656K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,811 ▲1629K 1,841 ▲1656K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,811 ▲1629K 1,841 ▲1656K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,811 ▲1629K 1,841 ▲1656K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,811 ▲1629K 1,841 ▲1656K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,811 ▲1629K 1,841 ▲1656K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,811 ▲1629K 1,841 ▲1656K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,811 ▲1629K 1,841 ▲1656K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,811 ▲1629K 1,841 ▲1656K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,811 ▲1629K 1,841 ▲1656K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,811 ▲1629K 1,841 ▲1656K
Cập nhật: 09/03/2026 16:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17848 18122 18697
CAD 18847 19125 19744
CHF 33082 33468 34114
CNY 0 3470 3830
EUR 29681 29953 30978
GBP 34214 34604 35538
HKD 0 3232 3434
JPY 159 163 169
KRW 0 16 18
NZD 0 15155 15742
SGD 19958 20241 20770
THB 734 797 850
USD (1,2) 26016 0 0
USD (5,10,20) 26057 0 0
USD (50,100) 26086 26105 26311
Cập nhật: 09/03/2026 16:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,071 26,071 26,311
USD(1-2-5) 25,029 - -
USD(10-20) 25,029 - -
EUR 29,948 29,972 31,137
JPY 162.74 163.03 169.95
GBP 34,612 34,706 35,540
AUD 18,136 18,202 18,691
CAD 19,079 19,140 19,703
CHF 33,382 33,486 34,206
SGD 20,118 20,181 20,827
CNY - 3,753 3,855
HKD 3,312 3,322 3,407
KRW 16.28 16.98 18.25
THB 783.02 792.69 844.14
NZD 15,163 15,304 15,674
SEK - 2,798 2,882
DKK - 4,005 4,124
NOK - 2,687 2,768
LAK - 0.94 1.3
MYR 6,214.77 - 6,978.29
TWD 745.64 - 898.43
SAR - 6,903.58 7,232.58
KWD - 83,794 88,677
Cập nhật: 09/03/2026 16:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,041 26,071 26,311
EUR 29,697 29,816 30,988
GBP 34,321 34,459 35,459
HKD 3,292 3,305 3,420
CHF 33,055 33,188 34,114
JPY 161.51 162.16 169.44
AUD 18,019 18,091 18,678
SGD 20,121 20,202 20,779
THB 797 800 835
CAD 19,022 19,098 19,680
NZD 15,179 15,711
KRW 16.93 18.44
Cập nhật: 09/03/2026 16:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26080 26080 26311
AUD 18054 18154 19087
CAD 19031 19131 20146
CHF 33327 33357 34940
CNY 0 3766.1 0
CZK 0 1210 0
DKK 0 4090 0
EUR 29927 29957 31682
GBP 34552 34602 36355
HKD 0 3345 0
JPY 162.34 162.84 173.35
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.2 0
LAK 0 1.172 0
MYR 0 6840 0
NOK 0 2735 0
NZD 0 15274 0
PHP 0 410 0
SEK 0 2850 0
SGD 20138 20268 20992
THB 0 765 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 18110000 18110000 18410000
SBJ 16000000 16000000 18410000
Cập nhật: 09/03/2026 16:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,115 26,165 26,311
USD20 26,115 26,165 26,311
USD1 23,807 26,165 26,311
AUD 18,128 18,228 19,339
EUR 30,085 30,085 31,501
CAD 18,984 19,084 20,401
SGD 20,213 20,363 21,333
JPY 162.89 164.39 168.97
GBP 34,430 34,780 35,806
XAU 18,098,000 0 18,312,000
CNY 0 3,652 0
THB 0 800 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 09/03/2026 16:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương: Sách kết tinh trí tuệ, bồi đắp tâm hồn con người trong thời đại số

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương: Sách kết tinh trí tuệ, bồi đắp tâm hồn con người trong thời đại số

Bộ Công an hướng dẫn cử tri sử dụng VNeID hỗ trợ bầu cử Quốc hội

Bộ Công an hướng dẫn cử tri sử dụng VNeID hỗ trợ bầu cử Quốc hội

Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3: Nguồn gốc, lịch sử và ý nghĩa

Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3: Nguồn gốc, lịch sử và ý nghĩa

Cơ quan thuế không sử dụng doanh thu khai thuế năm 2026 để xác định lại nghĩa vụ thuế các năm trước

Cơ quan thuế không sử dụng doanh thu khai thuế năm 2026 để xác định lại nghĩa vụ thuế các năm trước

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
ACB và VNPT hợp tác toàn diện

ACB và VNPT hợp tác toàn diện

Vì sao nhiều người dùng bất ngờ không dùng được momo, zalopay

Vì sao nhiều người dùng bất ngờ không dùng được momo, zalopay

Máy tính dùng nhiệt độ phòng tính toán, tiêu tốn ít điện hơn máy tính thông thường

Máy tính dùng nhiệt độ phòng tính toán, tiêu tốn ít điện hơn máy tính thông thường

Bộ Công an hướng dẫn cử tri sử dụng VNeID hỗ trợ bầu cử Quốc hội

Bộ Công an hướng dẫn cử tri sử dụng VNeID hỗ trợ bầu cử Quốc hội

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Máy tính dùng nhiệt độ phòng tính toán, tiêu tốn ít điện hơn máy tính thông thường

Máy tính dùng nhiệt độ phòng tính toán, tiêu tốn ít điện hơn máy tính thông thường

Công nghệ lượng tử: Bước đột phá thay đổi ngành khoa học sự sống

Công nghệ lượng tử: Bước đột phá thay đổi ngành khoa học sự sống

SpaceX điều chỉnh chiến lược: Ưu tiên xây dựng thành phố tự phát triển trên Mặt Trăng

SpaceX điều chỉnh chiến lược: Ưu tiên xây dựng thành phố tự phát triển trên Mặt Trăng

Khám phá công nghệ giúp tàu ngầm diesel ẩn mình dưới nước

Khám phá công nghệ giúp tàu ngầm diesel ẩn mình dưới nước

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
AWS tung nền tảng tự động hóa quy trình y tế, đưa “AI agent” vào bệnh viện

AWS tung nền tảng tự động hóa quy trình y tế, đưa “AI agent” vào bệnh viện

Bầu cử Quốc hội 2026: Lần đầu tiên rút ngắn quy trình và chuyển đổi số toàn diện

Bầu cử Quốc hội 2026: Lần đầu tiên rút ngắn quy trình và chuyển đổi số toàn diện

Chính phủ cho phép điều hành giá xăng dầu linh hoạt khi thị trường biến động

Chính phủ cho phép điều hành giá xăng dầu linh hoạt khi thị trường biến động

Lào Cai triển khai mô hình

Lào Cai triển khai mô hình 'Người bản số', đưa công nghệ và AI đến vùng sâu, vùng xa

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Vì sao nhiều người dùng bất ngờ không dùng được momo, zalopay

Vì sao nhiều người dùng bất ngờ không dùng được momo, zalopay

Netflix mua công ty công nghệ làm phim của Ben Affleck

Netflix mua công ty công nghệ làm phim của Ben Affleck

Thêm một thương hiệu Lifestyle gia nhập thị trường Việt, nhắm tới người tiêu dùng trẻ

Thêm một thương hiệu Lifestyle gia nhập thị trường Việt, nhắm tới người tiêu dùng trẻ

Startup dùng AI phỏng vấn doanh nghiệp, hạ giá tư vấn M&A xuống còn một phần mười

Startup dùng AI phỏng vấn doanh nghiệp, hạ giá tư vấn M&A xuống còn một phần mười

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
ACB và VNPT hợp tác toàn diện

ACB và VNPT hợp tác toàn diện

Samsung mở rộng hợp tác chiến lược với các

Samsung mở rộng hợp tác chiến lược với các 'ông lớn' AI, thách thức vị thế của Apple

Netflix mua công ty công nghệ làm phim của Ben Affleck

Netflix mua công ty công nghệ làm phim của Ben Affleck

Đẩy mạnh nguồn nhân lực, Ford Việt Nam khai trương Trung tâm Đào tạo

Đẩy mạnh nguồn nhân lực, Ford Việt Nam khai trương Trung tâm Đào tạo

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Đẩy mạnh nguồn nhân lực, Ford Việt Nam khai trương Trung tâm Đào tạo

Đẩy mạnh nguồn nhân lực, Ford Việt Nam khai trương Trung tâm Đào tạo

Wuling Mini EV biến mất khỏi website chính thức: Khép lại hành trình tại Việt Nam

Wuling Mini EV biến mất khỏi website chính thức: Khép lại hành trình tại Việt Nam

BYD ra mắt pin xe điện sạc 5 phút, công suất trạm sạc tới 1,5 MW

BYD ra mắt pin xe điện sạc 5 phút, công suất trạm sạc tới 1,5 MW

Cùng BYD Việt Nam khai xuân bứt tốc nhận ưu đãi cực sốc

Cùng BYD Việt Nam khai xuân bứt tốc nhận ưu đãi cực sốc

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Cú sốc Liên Quân: Nhà vô địch SEA Games nhận trận thua trắng tại vòng bảng

Cú sốc Liên Quân: Nhà vô địch SEA Games nhận trận thua trắng tại vòng bảng

Tất tần tật về First Stand 2026, Giải đấu quốc tế LMHT mở màn năm 2026

Tất tần tật về First Stand 2026, Giải đấu quốc tế LMHT mở màn năm 2026

Indonesia ra mắt nền tảng nhằm chống lại tình trạng nghiện game

Indonesia ra mắt nền tảng nhằm chống lại tình trạng nghiện game

Đội tuyển eFootball Việt Nam tham dự FIFAe World Cup 2026

Đội tuyển eFootball Việt Nam tham dự FIFAe World Cup 2026