vivo Y31d: lựa chọn tối ưu cho người bận rộn

vivo Y31d bền bỉ dẫn đầu phân khúc

Thoải mái chạy deadline

Với sinh viên, đặc biệt là nhóm vừa học vừa làm, điện thoại thường phải gánh nhiều vai trò cùng lúc. Ban ngày thì vivo Y31d được dùng cho học online, trao đổi bài nhóm, chỉnh sửa tài liệu. Buổi tối thì chiếc máy tiếp tục phục vụ việc làm thêm, từ công việc freelance đến livestream bán hàng vào các dịp cao điểm, hay trở thành một cỗ máy để giúp bạn chạy xe công nghệ.

Vì phải cân nhiều nhiệm vụ cùng lúc nên điều gây mệt mỏi nhất không phải là khối lượng công việc, mà là lo sạc pin cho điện thoại. Với viên pin BlueVolt 7.200mAh, vivo Y31d giúp duy trì nhịp sử dụng dài, hạn chế việc phải tìm ổ sạc giữa chừng, nhất là khi học ở thư viện hoặc làm việc ngoài quán. Cùng với đó là công nghệ sạc nhanh 44W, người dùng có thể tranh thủ nạp pin trong những khoảng nghỉ ngắn thay vì phải chờ lâu.

Khả năng giữ mức pin ổn định ở những phần trăm cuối của Y31d rất ấn tượng

Một điểm đáng giá khác là khả năng giữ mức pin ổn định ở những phần trăm cuối nhờ cơ chế tối ưu năng lượng của hệ điều hành. Khi pin không tụt quá nhanh, người dùng có thêm thời gian hoàn thành bài nộp gấp hay buổi học cuối ngày, một khác biệt nhỏ nhưng dễ nhận ra khi sử dụng dài giờ.

Ngoài ra, Y31d còn sở hữu màn hình lớn với tần số quét 120Hz giúp việc đọc tài liệu và cuộn nội dung dài dễ chịu hơn khi phải nhìn máy nhiều giờ liền.

Với nhân viên dịch vụ, tiểu thương hay người bán hàng online, điện thoại gần như ‘không thể ngủ’.

Giữ nhịp công việc mùa cao điểm

Với nhân viên dịch vụ, tiểu thương hay người bán hàng online, điện thoại gần như ‘không thể ngủ’. Tin nhắn khách hàng, đơn hàng, thanh toán, cập nhật giao hàng hay livestream bán sản phẩm đều tập trung trên một thiết bị. Trong nhiều trường hợp, vivo Y31d vừa là kênh giao tiếp, vừa là công cụ chốt đơn theo thời gian thực.

Trong những ngày cao điểm như dịp cuối năm vừa qua, khi mà khối lượng công việc tăng nhanh khiến điện thoại phải hoạt động liên tục nhiều giờ. Những buổi livestream kéo dài, xen kẽ trả lời tin nhắn và xử lý đơn hàng, đòi hỏi thiết bị đủ pin và giữ được sự ổn định. Dung lượng pin lớn sẽ giúp hạn chế gián đoạn, trong khi việc sạc nhanh cho phép người dùng tranh thủ nạp lại năng lượng giữa các phiên bán hàng mà không ảnh hưởng nhịp làm việc.

Sự ổn định của nền tảng OriginOS 6 cũng đóng vai trò quan trọn

Bên cạnh đó thì sự ổn định của nền tảng OriginOS 6 cũng đóng vai trò quan trọng. Việc chuyển qua lại giữa ứng dụng phát sóng, nền tảng bán hàng, chat và thanh toán cần máy phản hồi đều đặn. Hệ thống quản lý tài nguyên và bộ nhớ trên máy giúp hạn chế tình trạng treo ứng dụng khi chạy nhiều tác vụ cùng lúc - yếu tố dễ nhận thấy trong những buổi live kéo dài.

Một yếu tố ít được nhắc đến nhưng cũng rất quan trọng trong thời đại số hiện nay đó là các tính năng AI giúp lọc cuộc gọi rác và cảnh báo lừa đảo. Với người thường xuyên giao dịch và công khai số liên hệ khi livestream, việc hạn chế những cuộc gọi không mong muốn giúp họ tập trung bán hàng hơn và giảm rủi ro phát sinh.

Chuẩn kháng nước IP68/IP69 sẽ giúp máy thích nghi tốt hơn với điều kiện thời tiết khắc nghiệt

Chinh phục đường dài, bất cấp thời tiết

Với tài xế công nghệ hay shipper, điện thoại là thiết bị trung tâm cho toàn bộ ca làm. Bản đồ, ứng dụng nhận cuốc, liên lạc với khách hay xác nhận giao hàng… đều phụ thuộc vào việc smartphone còn pin và hoạt động ổn định hay không.

Trong những ngày đơn hàng dồn dập, đặc biệt là dịp cuối năm, việc chạy xe từ sáng đến tối là điều quen thuộc. Pin dung lượng lớn giúp tài xế tập trung chạy cuốc thay vì phải cân nhắc mỗi chuyến đi xem pin còn đủ hay không. Khả năng duy trì hiệu suất ổn định trong thời gian dài, kết hợp giữa chip, RAM và tối ưu hệ điều hành, giúp thiết bị không bị chậm rõ rệt sau nhiều giờ sử dụng liên tục.

Môi trường làm việc ngoài trời cũng đặt ra những yêu cầu cao về độ bền. Ví dụ như mưa gió thất thường, bụi đường hay những cú va chạm khi gắn điện thoại trên giá đỡ để chạy xe cả ngày, lúc này chuẩn kháng nước IP68/IP69 sẽ giúp thiết bị thích nghi tốt hơn với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, còn màn hình vẫn hiển thị rõ khi dùng ngoài trời dù nắng hay mưa.

Ngoài ra, các tính năng AI dịch nhanh nội dung cơ bản hỗ trợ tài xế giao tiếp khi gặp khách nước ngoài cũng là một tiện ích nhỏ nhưng vô cùng hữu dụng trong các trường hợp cụ thể.

Viên pin 7.200mAh giúp vivo Y31d trở thành bạn đồng hành với người dùng suốt cả ngày dài

Chú “ngựa chiến” trở thành bạn đồng hành

Với nhiều trường hợp cụ thể thì một chiếc điện thoại đáng giá không nằm ở số lượng tính năng, không ở mức giá bao nhiêu, không ở thiết kế thời thượng như thế nào… mà nó nằm ở khả năng có theo kịp nhịp sống hằng ngày hay không.

Thời lượng pin đủ lâu để dùng trọn một ngày dài, máy có đủ bền để chịu những va chạm nhỏ, hay phần mềm có đủ ổn định để không làm gián đoạn công việc… đó là những giá trị thường chỉ thấy rõ sau thời gian dài sử dụng.