vivo Y39 5G: lựa chọn mới cho học sinh, sinh viên

Có thể kể đến như viên pin 6.500mAh, màn hình 120Hz, thiết kế mới lạ, hỗ trợ công nghệ NFC, và công nghệ kết nối 5G… Theo đánh giá của nhiều chuyên gia công nghệ thì với cấu hình này Y39 5G là chiếc điện thoại rất đáng cân nhắc cho các bạn học sinh, sinh viên trước thềm năm học mới.

Vivo Y39 5G giúp người dùng sẽ dễ dàng trải nghiệm kết nối 5G tốc độ cao, NFC thanh toán không chạm, và AI SuperLink giúp tăng 45% tốc độ mạng

Có thể nói, trong thời điểm mà mạng 5G đang dần trở thành tiêu chuẩn kết nối mới trên điện thoại di động, giúp cho việc học tập, giải trí không chỉ cần bền mà còn phải nhanh, tiện và theo kịp công nghệ mới. Và vivo Y39 5G có khả năng đáp ứng đầy đủ yếu tố đó, giúp người dùng sẽ dễ dàng trải nghiệm các tính năng như kết nối 5G tốc độ cao, NFC thanh toán không chạm, và AI SuperLink giúp tăng 45% tốc độ mạng, giảm nhiễu và đảm bảo kết nối ổn định ngay cả trong môi trường phức tạp.

Một trong những ưu thế vượt trội của vivo Y39 5G sau công nghệ kết nối 5G đó chính là viên pin BlueVolt với dung lượng lên đến 6.500mAh, giúp người dùng có thể phát video hơn 40 giờ, xem bản đồ hơn 13 giờ và chơi game PUBG Mobile hơn 10 giờ. Máy còn được trang bị công nghệ sạc nhanh 44W, giúp đạt dung lượng từ 1% lên 74% viên pin chỉ trong 60 phút và làm đầy 100% viên pin chỉ trong 83 phút.

Ngoài ra, để tận dụng tối đa dung lượng pin lớn và kéo dài tuổi thọ, vivo còn trang bị chế độ ngủ AI để giảm thiểu tiêu hao năng lượng khi thiết bị ở trạng thái ngủ. Hệ thống sẽ học thói quen sử dụng của người dùng, tự điều chỉnh tần suất hoạt động nền nhằm tiết kiệm pin tối đa vào ban đêm hoặc khi không sử dụng. Nhờ đó mà tuổi thọ pin vẫn giữ được trên 80% dung lượng sau 1.600 chu kỳ sạc. Đây là điểm cộng lớn cho các bạn học sinh, sinh viên cần máy bền dùng xuyên suốt vài năm học.

vivo còn trang bị chế độ ngủ AI để giảm thiểu tiêu hao năng lượng khi thiết bị ở trạng thái ngủ

Màn hình của vivo Y39 5G có kích thước lớn 6.68 inch, sử dụng tấm nền LCD độ phân giải HD+ (1608 x 720 pixel), cùng tần số quét 120Hz và độ sáng tối đa 1,000 nit, cho chất lượng hiển thị tốt, đủ sức cân moi tác vụ hằng ngày, từ xem phim, học trực tuyến hay lướt web.

Ngoài ra, máy trang bị hệ thống loa kép stereo, hỗ trợ khuếch đại âm lượng lên đến 400%, giúp âm thanh rõ ràng hơn khi xem phim, nghe nhạc hoặc gọi thoại ở môi trường ồn ào.

Trái tim của máy là vi xử lý Snapdragon 4 Gen 2 (8 nhân, tiến trình 4 nm), tối ưu và cân bằng giữa hiệu năng, tiết kiệm điện khi sử dụng. Máy sử dụng giao diện Funtouch OS 15 trên Android 14 với giao diện đơn giản phù hợp với đại chúng. Phần mềm cũng được cập nhật liên tục với 2 bản cập nhật Android lớn và 3 năm vá bảo mật định kỳ.

Y39 5G còn trang bị cảm biến Sony có độ phân giải 50MP kèm các tính năng tìm kiếm, chỉnh sửa hình ảnh bằng AI

Đồng thời, với dung lượng RAM 8GB và hỗ trợ RAM mở rộng thêm 8GB từ bộ nhớ trong, nâng tổng dung lượng RAM lên tới 16 GB, đi cùng bộ nhớ 256GB, thỏa sức lưu trữ các thông tin cần thiết.

Là một mẫu máy smartphone thế hệ mới nên vivo cũng trang bị cho Y39 5G bộ công cụ AI toàn năng với các tính năng như khoanh tròn tìm kiếm, chế độ ngủ AI… để mang đến trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.

Mặc dù không đặc biệt chú trọng vào camera, nhưng vivo cũng trang bị cho máy hệ thống camera chính sử dụng cảm biến Sony có độ phân giải 50MP kèm các tính năng tìm kiếm, chỉnh sửa hình ảnh bằng AI.

Vivo Y39 5G: lựa chọn mới cho học sinh, sinh viên

Máy được bans ra với hai lựa chọn màu sắc là Xanh Hải Lam và Tím Ngân Hà cùng mặt lưng tạo hiệu ứng chuyển sắc và cụm camera độc đáo tạo nên một tổng thể thiết kế thời trang và không kém phần cá tính.

Có thể nói với tất cả những thông số kể trên, vivo Y39 5G hứa hẹn sẽ trở thành người bạn đồng hành lý tưởng cho các học sinh sinh viên nhân dịp năm học mới.