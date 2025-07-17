Điện tử tiêu dùng
HONOR ra mắt "chiến binh" AI: HONOR X6c

Anh Thái

Anh Thái

17:05 | 17/07/2025
Theo đó, HONOR X6c là smartphone phổ thông thuộc dòng X- Series, với mức giá chưa đến 5 triệu đồng nhưng sở hữu độ bền vượt trội, cùng loạt tính năng AI hữu ích và thiết kế tinh tế.
Cụ thể, HONOR X6c tập trung tối đa vào trải nghiệm người dùng như có độ bền vượt trội theo tiêu chuẩn SGS Thuỵ Sĩ (công ty kiểm định chất lượng hàng đầu thế giới có trụ sở tại Thụy Sĩ,), đảm bảo an toàn khi rơi ở độ cao 1.5m và chuẩn kháng nước, kháng bụi IP64.

Hấp dẫn hơn, HONOR X6c được trang bị riêng nút AI giúp các thao tác trên máy nhanh và tiện lợi hơn, đặc biệt là thêm công nghệ NFC.

HONOR ra mắt
HONOR chính thức trình làng HONOR X6c – smartphone phổ thông thuộc dòng X- Series.

Điểm đáng giá của HONOR X6c đó là độ bền đạt chuẩn 5 sao từ SGS Thụy Sĩ, HONOR X6c tự tin vượt qua những thử thách va đập mà người dùng hay gặp phải trong quá trình sử dụng. Thiết bị có thể chịu được va đập mạnh và rơi từ độ cao lên đến 1.5m, mang lại sự an tâm khi sử dụng trong mọi tình huống.

Không dừng lại ở đó, HONOR X6c còn được trang bị khả năng kháng nước, kháng bụi chuẩn IP64 - một lợi thế nổi bật mà hiếm sản phẩm phổ thông nào sở hữu. Với thiết kế bền bỉ và chắc chắn, HONOR X6c là người bạn đồng hành lý tưởng cho lối sống năng động và không ngại thử thách.

HONOR ra mắt
HONOR X6c lại được trang bị những tính năng AI vượt trội với nút AI vật lý

Dù được định vị ở phân khúc phổ thông, nhưng HONOR X6c lại được trang bị những tính năng AI vượt trội. Cụ thể, với nút AI vật lý tiện lợi được đặt bên cạnh thân máy, người dùng có thể truy cập nhanh các ứng dụng thường dùng chỉ với một lần nhấn. Chỉ cần nhấn giữ để kích hoạt Google Lens - ứng dụng này sẽ giúp người dùng có thể nhận diện vật thể, tra cứu thông tin, dịch ngôn ngữ và tìm kiếm cực kỳ nhanh chóng.

Bên cạnh đó, HONOR X6c còn tích hợp loạt công nghệ AI hữu ích vốn đã rất quen thuộc trên thế hệ tiền nhiệm HONOR X8c như Xoá vật thể HONOR AI giúp loại bỏ nhanh các vật thể không mong một cách nhanh chóng; tính năng Mở rộng hình ảnh bằng AI để điều chỉnh khung hình, giúp thời gian hậu kỳ hình ảnh nhanh hơn. Smartphone này còn sở hữu các tính năng Dịch trực tiếp AI; Phụ đề AI cho khả năng chuyển đổi đa ngôn ngữ thông minh và chính xác.

HONOR ra mắt
Máy được trang bị nền tảng MagicOS 9.0 mới nhất (phát triển từ Android 15)

Dựa trên nền tảng MagicOS 9.0 mới nhất (phát triển từ Android 15), HONOR X6c mang lại trải nghiệm mượt mà cùng loạt tính năng thông minh. Nổi bật trong đó là Vùng ma thuật (Magic Capsule), hiển thị thông báo tương tác dạng thả nổi tiện lợi và Cổng ma thuật (Magic Portal) cho phép người dùng chỉ cần khoanh tròn văn bản, hình ảnh hoặc địa chỉ bằng ngón tay để hệ thống tự động đề xuất ứng dụng phù hợp như bản đồ, trình duyệt hay mạng xã hội... Nhờ khả năng nhận diện theo ngữ cảnh, Magic Portal giúp rút ngắn thao tác, tối ưu thời gian và mang đến trải nghiệm thông minh vượt trội trong từng thao tác.

HONOR ra mắt
HONOR X6c còn chinh phục người dùng nhờ dung lượng bộ nhớ ấn tượng

Không chỉ nổi bật với độ bền vượt trội, HONOR X6c còn chinh phục người dùng nhờ dung lượng bộ nhớ ấn tượng. Thiết bị sở hữu 12GB RAM (gồm 6GB vật lý và 6GB mở rộng với công nghệ HONOR RAM Turbo), mang lại khả năng xử lý đa tác vụ mượt mà, ngay cả khi mở cùng lúc nhiều ứng dụng.

Bên cạnh đó, người dùng có thể lựa chọn giữa hai phiên bản bộ nhớ trong 128GB hoặc 256GB, thảo sức lưu trữ hàng chục nghìn bức ảnh, hàng nghìn bài hát hoặc hơn 200 bộ phim yêu thích.

Nhờ sự hỗ trợ của công nghệ RAM Turbo thông minh, HONOR X6c duy trì hiệu suất ổn định lâu dài, giúp bạn thoải mái học tập, làm việc, giải trí mà không lo giật lag.

HONOR ra mắt
HONOR X6c cũng mang đến trải nghiệm hình ảnh vượt trội nhờ hệ thống camera kép 50MP

Mặc dù thuộc phân khúc tầm trung nhưng HONOR X6c vẫn mang đến trải nghiệm hình ảnh vượt trội nhờ hệ thống camera kép 50MP chụp ảnh sắc nét, màu sắc sống động trong nhiều điều kiện ánh sáng. Đặc biệt, việc kết hợp cùng công nghệ AI chụp ảnh thông minh, cho phép người dùng tạo nên những bức hình mang chất riêng mà không cần chỉnh sửa phức tạp.

Bên cạnh đó, HONOR X6c còn được trang bị màn hình lớn 6.61 inch, tốc độ làm mới 120Hz và độ sáng tối đa lên đến 1.010 nit, mang lại trải nghiệm thị giác mượt mà, rõ nét ngay cả dưới ánh nắng gắt nhờ chế độ với độ sáng cao. Không chỉ hiển thị sống động, màn hình của HONOR X6c còn được tối ưu để bảo vệ thị lực người dùng với loạt công nghệ như: ánh sáng tự nhiên làm dịu mắt, giảm nháy sáng (DC Dimming), lọc ánh sáng xanh và chế độ eBook mô phỏng màn hình đọc sách. Những công nghệ này giúp mỗi lần sử dụng đều trở nên êm dịu với mắt, đúng với tinh thần “Lấy con người là trung tâm của mọi nỗ lực cải tiến” mà HONOR hướng tới.

HONOR ra mắt chiến binh AI: HONOR X6c
HONOR X6c còn được trang bị viên pin dung lượng lớn 5.300mAh, cho thời gian sử dụng ấn tượng

Cuối cùng, để mang đến cho người dùng một sản phẩm toàn diện nhất phân khúc, HONOR X6c còn được trang bị viên pin dung lượng lớn 5.300mAh, cho thời gian sử dụng ấn tượng lên đến 21 giờ lướt web, gần 19 giờ mạng xã hội hoặc hơn 21 giờ xem YouTube chỉ với một lần sạc. Bên cạnh đó, thiết bị còn sở hữu độ bền pin cao, duy trì trên 80% dung lượng sau 1.000 lần sạc, tương đương khoảng 4 năm sử dụng ổn định.

Công nghệ HONOR SuperCharge 35W giúp nạp lại 18% pin chỉ trong 10 phút khi bật chế độ Tăng tốc độ sạc siêu nhanh, tiết kiệm thời gian đáng kể. Đặc biệt, chế độ Siêu tiết kiệm pin vẫn đảm bảo liên lạc trong tình huống cấp bách, hỗ trợ 60 phút gọi điện hoặc 13,9 giờ chờ chỉ với 2% pin còn lại.

Được biết, phiên bản tiền nhiệm HONOR X6b đã đạt doanh số 60.000 máy bán ra chỉ trong vài tháng. Và nay với những nâng cấp AI hiện đại, cùng mức giá hợp lý, HONOR đặt mục tiêu kỳ vọng vượt mốc 100.000 – 120.000 máy trong năm nay. Mục tiêu này không ngoài mong đợi khi mà dòng X-Series của HONOR hiện chiếm tới 70% tổng doanh số smartphone của HONOR tại Việt Nam. Điều này cho thấy rõ vai trò tầm quan trọng của các dòng X-Series thuộc phân khúc phổ thông của HONOR cũng như chiến lược phát triển dài hạn rõ ràng của HONOR tại thị trường Việt Nam.

“HONOR X6c là bước tiến quan trọng trong chiến lược phổ cập công nghệ của HONOR tại thị trường Việt Nam. Sản phẩm được phát triển với triết lý ‘hiệu quả thực tiễn’, kết hợp giữa thiết kế bền bỉ, hiệu năng ổn định và các tính năng AI thông minh, tất cả đều được gói gọn trong một mức giá rất dễ tiếp cận. Với X6c, chúng tôi kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng độ phủ của dòng X Series và đáp ứng tốt nhu cầu của người dùng phổ thông hiện đại”. Anh Phong Lê – Giám đốc kinh doanh Honor Việt Nam chia sẻ.

HONOR X6c được mở bán với 2 phiên bản dung lượng, theo đó bản 12GB - 128GB có giá bán 4.290.000 đồng và bản 12GB - 256GB có giá lẻ đề nghị là 4.690.000 đồng, cùng 3 màu sắc cơ bản là Xanh Đại Dương, Đen Bóng Đêm, Trắng Ánh Trăng.

Trong đó, phiên bản 256GB màu Trắng Ánh Trăng và Đen Bóng Đêm được mở bán đặc quyền tại Thế Giới Di Động. Piên bản 128GB màu Đen Bóng Đen và Xanh Đại Dương được mở bán tại toàn bộ các hệ thống bán lẻ lớn: Thế Giới Di Động, FPT Shop; Viettel Store và Hoàng Hà Mobile.

Ngoài ra, các sản phẩm đều được mở bán trên sàn thương mại điện tử của HONOR như Shopee, Lazada và Tiktok Shop.

Đặc biệt từ ngày 18/07 đến hết ngày 17/08 khi mua HONOR X6c, khách hàng sẽ giảm ngay 300.000 đồng, tham gia chương trình thu cũ đổi mới tặng thêm 300.000 đồng dành cho học sinh, sinh viên, tài xế công nghệ. Ngoài ra, người dùng còn được hỗ trợ trả góp 0% lãi suất, chính sách 1 đổi 1 trong 100 ngày và bảo hành mở rộng lên đến 18 tháng.

Honor HONOR X 6c smartphone phổ thông smartphone AI nền tảng MagicOS 9.0

